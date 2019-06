AlgoTrader, METACO und Cysec geben strategische Partnerschaft bekannt

Zürich / Genf – METACO, AlgoTrader und Cysec (ehemals ArcaTrust) sind für den Aufbau eines Schweizer Ökosystems für Kryptowährungen und digitale Assets eine strategische Partnerschaft eingegangen. Mit diesem Angebot bieten sie für Finanzintermediäre, von der sicheren Lagerung und Verwaltung, bis hin zum automatisierten Handel und der Ausführung von Aufträgen, die komplette Wertschöpfungskette für Kryptowährungen und digitalen Anlagen an.

Diese Partnerschaft baut auf der Führungsrolle und den komplementären Kernkompetenzen dieser Schweizer Fintech Unternehmen auf. Diese Partnerschaft kombiniert auf der einen Seite, die erstklassige Hardware-Sicherheit von Cysec und auf der anderen Seite METACOs SILO, die führende Technologie für die Verwaltung und Lagerung von Kryptowährungen, als auch den institutionell automatisierten Handel und die Abwicklung dieser Anlagenklasse durch AlgoTrader. Depotbanken können nun diese neue Anlageklasse nahtlos in bestehende Infrastrukturen integrieren und gleichzeitig schnell zwischen traditionellen und digitalen Portfolios interagieren.

Krypto-Anlagen mit maximaler Sicherheit aufbewahren

Die Ankündigung erfolgt in einer Zeit des rasant wachsenden institutionellen Interesses an Kryptowährungen und digitalen Assets. Finanzintermediäre wie Banken, Vermögensverwalter und Broker suchen nach Technologielösungen, die es ihnen ermöglichen, Krypto-Anlagen mit maximaler Sicherheit aufzubewahren. Sie diese mit vertrauten Workflows und Front-to-BackOffice-Funktionalitäten über ihre derzeitigen Dienstleister und innerhalb ihrer bestehenden Systeminfrastruktur verwalten. In diesem Zusammenhang wird sie das integrierte Ökosystem der drei Unternehmen, dass auf globale Kundennetzwerke in der Schweiz, den USA und der APAC-Region fusst, dabei unterstützen.

Das Konsortium hebt die gesunde Verfassung des Schweizer Fintech Ökosystems und dessen zunehmende Präsenz in der internationalen Crypto Asset Management Szene hervor. Durch diese Partnerschaft werden METACO, AlgoTrader und Cysec Synergien in der Produkt- sowie Geschäftsentwicklung schaffen, die ihre strategische Positionierung in der Schweiz und international stärken.

„Wir steuern auf die Tokenisierung unserer Wirtschaft zu; sicherzustellen, dass das Fundament sicher und integrierbar ist, ist keine Option, sondern unerlässlich. Deshalb arbeiten wir bei METACO nur mit Partnern zusammen, die sich durch ihre Fähigkeiten auszeichnen und diese Vision teilen. AlgoTrader und Cysec sind zwei aussergewöhnliche Schweizer Unternehmen, auf dessen Zusammenarbeit ich mich sehr freue. AlgoTrader, hat eine erprobte Infrastruktur und einen nachweislichen Geschäftserfolg. Cysec verfügt über eine hervorragende, in der Schweiz hergestellte Hardware Lösung, die speziell für das Digital Asset Management entwickelt wurde und unser Produktangebot von SILO erweitern wird – genauso, wie es die militärische Hardware von Guardtime bereits tut“. – sagte Adrien Treccani, CEO und Gründer von METACO.

AlgoTrader strebt Führungsrolle in fünf Bereichen an

„Die Grundlage eines grossartigen Ökosystems ist die grosse Chance, die die Partner zusammenbringt, um das gleiche langfristige Ziel der Institutionalisierung der Verwaltung von Kryptowährungen und digitalen Anlagen gemeinsam voranzutreiben. AlgoTrader strebt eine Führungsrolle in fünf Bereichen an: Vision, Produkt, Kunden, Partner und das Team, um die bevorzugte algorithmische Trading-Softwarelösung für Kapitalmärkte zu sein, die durch Blockchain umgewälzt werden.“ – sagte Andy Flury, CEO und Gründer von AlgoTrader.

“Um die institutionelle Adaption von digitalen Assets zu gewährleisten, brauchen Finanzinstitute eine Lösung für die einfache Integration, Verwaltung und den Handel mit solchen Assets. In Zusammenarbeit mit METACO und AlgoTrader kann dieses Konsortium einen integrierten und umfassenden Technologie-Stack bereitstellen. Cysec wird sein Knowhow im Bereich der Sicherheitsinfrastruktur nutzen, um die erforderliche Sicherheit für die Aufbewahrung und den Handel von digitalen Assets zu schaffen. Wir freuen uns, gemeinsam mit den führenden Branchen Vertretern die Etablierung von digitalen Assets weiter voranzutreiben.” – sagte Patrick Trinkler, CEO der Cysec SA. (AlgoTrader/mc/ps)

Über METACO SA

METACO ist ein Schweizer Finanztechnologie Unternehmen, das die Grundlagen der tokenisierten Wirtschaft sichert. METACO wurde 2015 mit dem Ziel gegründet, Digital-AssetManagement-Lösungen auf institutioneller Ebene zu erforschen und zu entwickeln und schaffte 2018 mit der Einführung von SILO, der Digital-Asset-Speicherlösung für Banken, den Durchbruch.

METACO wurde von Adrien Treccani und Nicolas Dorier gegründet und verfügt über ein Team von kompetenten Branchenexperten und Software-Ingenieuren, institutionellen Aktionären (darunter Avaloq, Swisscom, SICPA und die Schweizerische Post) und ein wachsendes Netzwerk von strategischen Partnern aus dem Fintech- und Bankensektor. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.metaco.com.

Über AlgoTrader AG

AlgoTrader ist eine lokale oder cloud-basierte Software Lösung für den algorithmischen Handel von traditionellen, sowie digitalen Anlagen. Die Lösung wird auf institutioneller Ebene für die quantitative Forschung, die Handels-Strategieentwicklung, Backtesting-Strategie und die Handels Infrastruktur genutzt. AlgoTrader bietet alles, was ein typisches quantitatives Handelsunternehmen benötigt, um seine Forschungs- und Handelsaktivitäten zu betreiben. AlgoTrader war die erste und fortschrittlichste algorithmische Software Lösung, die den voll automatisierten Handel von Bitcoin und anderen Kryptowährungen und digitalen Anlagen ermöglichte. AlgoTrader hat seinen Sitz in Zürich, New York und Singapur und ist als Schweizer Unternehmen weltweit tätig. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.algotrader.com.

Über Cysec SA

Cysec (ehemals ARCATrust) ist ein Cyber Security Unternehmen, das eine sichere Umgebung für die Ausführung von Mehrzweck Anwendungen, in Form einer physisch auf die Anforderungen von Unternehmen ausgerichteten Server Plattform bietet. Diese universelle Sicherheitsplattform ermöglicht die sichere Ausführung kritischer Anwendungen in den Bereichen Finanzen, IoT sowie Weltraum Kommunikation.

Das Cysec-Team besteht aus Cyber Security Experten mit nachgewiesener Erfolgsbilanz und umfangreicher Branchenerfahrung, die modernste Lösungen anbieten. Cysec SA hat seinen Sitz in Lausanne und Zürich, Schweiz. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.cysec.systems