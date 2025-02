All for One ist Microsoft Fabric Featured Partner

Filderstadt – Der IT-, Consulting- und Service-Provider All for One Group SE wurde als Microsoft Fabric Featured Partner ausgezeichnet. Damit gehört das Unternehmen zu einem exklusiven Kreis von Experten in Deutschland, die den renommierten Partner-Status erhalten haben. Die Zertifizierung unterstreicht die langjährige Partnerschaft mit Microsoft sowie die umfassende Data-Analytics-Expertise der All for One.

Kunden profitieren von direktem Zugang zu modernen Technologien für innovative Daten- und KI-Strategien.

Microsoft Fabric: Die End-to-End-Datenplattform für Unternehmen

Microsoft Fabric ist eine umfassende Datenanalyseplattform, die Integration, Verwaltung, Analyse und Visualisierung von Daten in einer einheitlichen Umgebung vereint. Als Microsoft Fabric Featured Partner helfen die Data- & Analytics-Experten der All for One Unternehmen dabei, Daten aus SAP- und Non-SAP-Systemen zentral zu integrieren und mit KI-gestützten Analysen wertvolle Insights zu gewinnen.

Anspruchsvolle Spezialisierung bestätigt Kompetenz

Um die Auszeichnung als Microsoft Fabric Featured Partner zu erhalten, musste All for One in einem Audit ihre technische und praktische Expertise für die Analytics on Microsoft Azure Spezialisierung unter Beweis stellen. Anhand realer Kundenprojekte zeigte das Unternehmen, wie datengetriebene Transformationen erfolgreich umgesetzt werden – von der Anforderungsanalyse über das Solution Design bis zur Implementierung und Post-Deployment Betreuung.

Ausbau der Microsoft-Partnerschaft bringt Vorteile für Kunden

„Die Ernennung als Microsoft Fabric Featured Partner ist ein bedeutender Meilenstein in unserer langjährigen Partnerschaft mit Microsoft. Sie bestätigt unsere Expertise in Data & AI und unser Engagement, Kunden auf ihrem Weg zum datengetriebenen Unternehmen zu begleiten“, erklärt Manuel Schlereth, Director Microsoft bei der All for One Analytics & Insights GmbH.

Dank der Partnerschaft profitieren die Kunden von All for One von einem direkten Zugang zu technologischen Innovationen. „Als Fabric Featured Partner arbeiten wir eng mit dem Produktentwicklungsteam von Microsoft und der Fabric-Community zusammen. So können wir Innovationen frühzeitig in Projekte integrieren und Unternehmen dabei unterstützen, komplexe Datenlandschaften effizient zu steuern. Dadurch gewinnen unsere Kunden nicht nur Transparenz über ihre Daten, sondern können diese gezielt für strategische Entscheidungen und neue Geschäftsmodelle nutzen – ein klarer Wettbewerbsvorteil“, ergänzt Manuel Schlereth.

Microsoft Fabric in der Praxis: Smarte Daten von autonomen Fahrzeugen

Wie Microsoft Fabric in der Praxis eingesetzt werden kann, zeigt ein aktuelles Kundenprojekt der All for One: Ein führender Hersteller von Schwerlastfahrzeugen nutzt die Daten-Plattform, um Telemetrik-Daten seiner Fahrzeuge zu sammeln, aufzubereiten und auszuwerten. Dafür hat All for One die Sensordaten aus einer IoT-Cloud an Microsoft Fabric angebunden, entsprechend definierter Use Cases aufbereitet und in Power BI-Dashboards visualisiert. Die Ergebnisse liefern sowohl Endkunden als auch internen Teams wertvolle Einblicke in Fahrzeugleistung, Emissionen und Wartungsbedarf – und somit die Basis für eine datenbasierte Flottensteuerung. Der Hersteller geht jedoch einen Schritt weiter: Er macht Optimierungspotenziale nicht nur sichtbar, sondern verknüpft sie direkt mit passenden Serviceangeboten und Produkten. Dank der Microsoft-Fabric-Lösung erweitert er so sein Portfolio um datengetriebene Geschäftsmodelle und schafft für seine Kunden echten Mehrwert. (All for One/mc/hfu)