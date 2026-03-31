ALLNET und Open Systems vereinbaren Vertriebspartnerschaft für die DACH-Region

Zürich – Open Systems, ein Anbieter von co-managed SASE-Lösungen, und der ITK-Distributor ALLNET haben eine umfassende Vertriebspartnerschaft für die DACH-Region geschlossen. Somit erhalten ab sofort ALLNET-Fachhandelspartner Zugang zu den co-managed SASE-Lösungen von Open Systems.

Die co-managed SASE-Plattform von Open Systems verbindet cloud-native Netzwerk- und Security-Technologien mit einem integrierten 24×7-Betriebsmodell. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Zürich betreut Kunden in mehr als 180 Ländern und steht für Schweizer Präzision sowie ein ganzheitliches, kundenorientiertes Servicemodell.

Die Open Systems SASE Experience geht dabei über klassische Ansätze hinaus: Die Plattform integriert SD-WAN, Firewall, Secure Web Gateway (SWG), Cloud Access Security Broker (CASB) und Zero Trust Network Access (ZTNA) in ein nahtloses Framework, das sich flexibel an die Anforderungen global agierender Unternehmen anpassen lässt. Ein entscheidendes Differenzierungsmerkmal ist das Servicekonzept: Kunden werden von Tier-3-Engineering-Experten in einem global arbeitenden Mission Control Operations Center rund um die Uhr betreut, das über verschiedene Zeitzonen hinweg einen kontinuierlichen Betrieb sicherstellt.

„Open Systems bietet als Alternative zu US- und israelischen Security-Anbietern eine hervorragende Option für Unternehmen, die großen Wert auf regulatorische Konformität, operative Transparenz und ein partnerschaftliches Betriebsmodell legen“, erklärt Tjorben Teunissen, Director Network Solutions bei ALLNET. „Die Kombination aus cloud-nativen Netzwerk- und Security-Technologien mit einem transparenten, co-managed 24×7-Betrieb hilft Unternehmen, die häufige Umsetzungslücke bei der Einführung moderner SASE-Architekturen zu schließen.“

„Die Nachfrage nach integrierten Netzwerk- und Security-Betriebsmodellen wächst im gesamten DACH-Markt stark“, betont Stefan Schweizer, Senior Vice President Sales EMEA bei Open Systems. „Mit ALLNET bauen wir unsere Channel-Strategie gezielt aus und ermöglichen Fachhandelspartnern, ihren Kunden eine vollständig gemanagte SASE-Plattform mit 24×7-Betrieb anzubieten.“ (Open Systems/mc/hfu)

Über Open Systems

Open Systems ist ein international tätiger Anbieter von co-managed SASE- und Zero-Trust-Betriebsmodellen und unterstützt Unternehmen beim sicheren Betrieb komplexer hybrider und Multi-Cloud-Umgebungen. Das 1990 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz erzielt einen Jahresumsatz von über 100 Mio. USD und betreut globale Unternehmenskunden mit mehr als 60.000 Mitarbeitenden in mehr als 180 Ländern.

Open Systems kombiniert cloud-native Netzwerk- und Security-Technologien mit transparentem, co-managed 24×7 Betrieb, um die Ausführungslücke zu schließen, mit der viele Organisationen bei der Einführung moderner Architekturen konfrontiert sind. Als europäische Alternative zu US- und israelischen Security-Anbietern legt Open Systems besonderen Wert auf regulatorische Konformität, operative Transparenz und gemeinsame Verantwortung – für sichere, zuverlässige und skalierbare Netzwerk- und Security-Operationen in einer zunehmend verteilten IT-Landschaft. Weitere Informationen finden sich unter www.open-systems.com/de.



