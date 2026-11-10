Avaloq expandiert mit der Einführung von Avaloq Mosaic in den US-Vermögensverwaltungsmarkt

Zürich – Mit der modularen Plattform Avaloq Mosaic können Vermögensverwalter fragmentierte Anlagedaten verknüpfen, ein personalisiertes Portfoliomanagement skalieren und neue Funktionen hinzufügen, ohne ihre bestehende Technologieinfrastruktur zu ersetzen.

Avaloq, ein globaler Anbieter von Technologien für die Vermögensverwaltung und Teil der NEC Corporation, gibt den Markteintritt in den USA mit der Einführung von Avaloq Mosaic bekannt. Dabei handelt es sich um eine modulare Plattform für Vermögensverwalter, die ihre Technologien für das Anlagegeschäft modernisieren möchten, ohne ihre bestehende Plattform vollständig ersetzen zu müssen.

Durch die systemübergreifende Verknüpfung von Anlagedaten und Portfolioprozessen unterstützt Avaloq Mosaic Unternehmen dabei, neue Funktionen schrittweise einzuführen. Viele Vermögensverwalter in den USA setzen auf komplexe Technologieumgebungen, die im Laufe der Jahre durch Wachstum und Akquisitionen aufgebaut wurden. Dies kann es erschweren, massgeschneiderte Anlagestrategien in grossem Umfang umzusetzen, schnell auf Marktentwicklungen zu reagieren und KI-gestützte Betriebsmodelle einzuführen.

Avaloq Mosaic startet in den USA mit zwei Kernfunktionen, Portfolio IQ und Allocator. Portfolio IQ bietet eine Echtzeit-Anlageansicht und konsolidiert Bestände, Transaktionen und Portfolioinformationen von mehreren Konten, Depotstellen und anderen Quellen. Allocator setzt Anlagestrategien über grosse und komplexe Kundenportfolios hinweg um und ermöglicht die Portfoliokonstruktion, Personalisierung und laufende Verwaltung in grossem Umfang.

Zusammen bilden Portfolio IQ und Allocator eine integrierte Grundlage für Anlagedaten und Portfoliomanagement. Zum erweiterten Angebot von Avaloq Mosaic gehört auch Agent Connect, das KI-Tools von Unternehmen einen kontrollierten Zugriff auf verifizierte Anlagedaten ermöglicht. Avaloq wird das Angebot um weitere Funktionen erweitern, darunter Tax für die Anlageverwaltung unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte, Asset Servicing für die Positionsführung und Verwaltung von Kapitalmassnahmen sowie Lending für Margin-Kredite und wertpapierbesicherte Finanzierungen.

Avaloq Mosaic wurde für komplexe Vermögensverwaltungsumgebungen entwickelt und verbindet eine modulare, cloud-native und API-first-Architektur mit den hohen Governance- und Betriebsanforderungen grosser Finanzinstitute.

Martin Greweldinger, Group CEO von Avaloq, sagte: «Als der weltweit grösste und einer der fortschrittlichsten Vermögensverwaltungsmärkte stellen die USA besondere Anforderungen an Technologien, die Beraterinnen und Berater sowie Kundinnen und Kunden unterstützen. Seit mehr als vier Jahrzehnten entwickelt und betreibt Avaloq Technologien für Vermögensverwalter in wichtigen Weltmärkten. Mit Avaloq Mosaic bringen wir diese Erfahrung in die USA und ermöglichen es Unternehmen, ihre Technologie flexibel zu modernisieren, ihre Anlagedaten besser zu nutzen und neue Funktionen einzuführen, ohne ihre bewährten Systeme ersetzen zu müssen.»

Suzzanna Gill, Präsidentin von Avaloq US LLC, erklärte: «US-Vermögensverwalter müssen grössere Volumen, zunehmend komplexe Portfolios und die steigende Kundennachfrage nach schnelleren, stärker personalisierten Einblicken in Einklang bringen, oft mit Technologieinfrastrukturen, die über viele Jahre hinweg gewachsen sind. Die Chance für Unternehmen besteht darin, Anlagedaten mit bestehenden Prozessen zu verknüpfen und dort zu modernisieren, wo der grösste geschäftliche Nutzen erzielt werden kann.»

Avaloq hat in den USA ein Führungsteam mit Erfahrung in den Bereichen Vermögensverwaltung, Brokerage, Beratungstechnologie und Unternehmenstransformation aufgebaut. Suzzanna Gill verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Transformation der Vermögensverwaltung und im Aufbau technologiegestützter Unternehmen in den USA. Joel Lewis, Managing Director der Region USA, bringt Erfahrung in den Bereichen Self-directed Brokerage, skalierbare Anlageberatung und Full-Service-Vermögensverwaltung mit Fokus auf Produktstrategie, Transformation und Geschäftsentwicklung mit.

Avaloq unterstützt weltweit mehr als 170 Finanzinstitute und reinvestiert 20% der Softwareeinnahmen in Forschung und Entwicklung. Die Technologie von Avaloq unterstützt Vermögensverwalter und Privatbanken dabei, Prozesse zu automatisieren, Abläufe zu optimieren und komplexe Anforderungen zu meistern. (Avaloq/mc)