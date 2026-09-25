DBS und Avaloq bauen ihre Partnerschaft aus

Zürich – Die Zusammenarbeit verbindet das Vermögensverwaltungsgeschäft von DBS mit der Plattform und den Datenkompetenzen von Avaloq, während die Bank auf ein verwaltetes Vermögen (AuM) von 1 Billion SGD im Privatkunden- und Vermögensverwaltungsgeschäft zusteuert.

DBS und Avaloq haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) unterzeichnet, um ihre 18-jährige Partnerschaft auszubauen und gemeinsam die nächste Generation von Vermögensverwaltungslösungen für Kunden und Berater in ganz Asien zu entwickeln. Die strategische Partnerschaft verbindet die fundierte Vermögens- und Anlageexpertise von DBS mit den umfassenden technologischen Kompetenzen von Avaloq im Bereich der Vermögensverwaltung. Die beiden Unternehmen werden in drei Bereichen zusammenarbeiten: Unternehmenswachstum, gemeinsame Innovation und Austausch zum Aufbau von Kompetenzen.

Die erweiterte Partnerschaft unterstützt das Ziel der DBS, ihr verwaltetes Vermögen im Privatkunden- und Vermögensverwaltungsgeschäft bis 1 Billion SGD bis 2030 zu steigern, indem einer der wichtigsten Wachstumsmotoren des Unternehmens gestärkt wird: die Kompetenz und Kapazität seiner Berater und Spezialisten, das gesamte Vermögensspektrum des Unternehmens zu betreuen.

Dies geschieht zu einer Zeit, in der die Nachfrage nach professioneller Anlageberatung in ganz Asien steigt, während die Branche gleichzeitig mit einem akuten Fachkräftemangel konfrontiert ist. Angesichts der zunehmenden Vermögensbildung muss die Vermögensverwaltungsbranche nicht nur ihren Personalbestand im Front- und Backoffice vergrössern, sondern auch jeden Einzelnen durch Technologie, Daten und stärkere Partnerschaften im Ökosystem fördern.

Im Rahmen der Absichtserklärung werden DBS und Avaloq den breiteren Einsatz der Avaloq-Plattform in den Märkten und Geschäftsbereichen von DBS prüfen, zugeschnitten auf unterschiedliche Marktbedürfnisse. Die beiden Unternehmen werden zudem die gemeinsame Entwicklung von Fähigkeiten und Lösungen untersuchen, die digitale Plattformen, Produkte, die Auftragsabwicklung und zukünftige Vermögensverwaltungsmodelle umfassen.

Die Partnerschaft wird zudem den Talentpool von DBS und die Fachkompetenz von Avaloq im Bereich Vermögensverwaltungstechnologie nutzen, um die Kompetenzentwicklung und den Wissensaustausch zu fördern. Zu den möglichen Initiativen zählen Schulungsprogramme, Veranstaltungen zum Wissensaustausch, funktionsübergreifender Austausch und ein breiteres Engagement in der Branche.

Shee Tse Koon, Group Executive und Leiter des Bereichs Consumer Banking und Vermögensverwaltung bei DBS, sagte: „Avaloq ist seit 18 Jahren ein entscheidender Wegbereiter für unser Vermögensverwaltungsgeschäft. Diese jüngste Partnerschaft vereint die Vermögens- und Anlageexpertise von DBS mit der Plattform und den Datenkompetenzen von Avaloq, um gemeinsam Lösungen zu entwickeln, die schnell auf die sich wandelnden Bedürfnisse unserer Kunden und Berater eingehen können. Durch die Vertiefung unserer Kompetenzen entlang des gesamten Vermögensspektrums können wir unseren Beratern mehr Spielraum für die entscheidenden Einschätzungen geben und mehr Kunden dabei helfen, ihr Geld gewinnbringend einzusetzen. Auf diese Weise wollen wir das Tempo vorgeben, während der asiatische Vermögensmarkt wächst.“

Martin Greweldinger, Group Chief Executive Officer von Avaloq, sagte: „Wir freuen uns darauf, ein neues Kapitel in unserer Partnerschaft mit DBS aufzuschlagen und auf 18 Jahren gemeinsamen Erfolgs aufzubauen. Gemeinsam planen wir, in neue Märkte zu expandieren, unsere Präsenz in allen Geschäftsbereichen zu vertiefen, die Vermögensverwaltungstechnologie der nächsten Generation gemeinsam zu entwickeln und die Nachwuchstalente der Vermögensverwaltung von morgen mit den Fähigkeiten auszustatten, die für eine zunehmend KI-gestützte Branche erforderlich sind. Dieses gemeinsame Ziel wird dazu beitragen, hochwertige Anlagekompetenzen auf einen breiteren und vielfältigeren Kundenstamm auszuweiten.“ (Avaloq/mc/hfu)

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