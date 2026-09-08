Sparkasse Schwyz punktet mit kostengünstiger Vermögensverwaltung

Schwyz – Die Sparkasse Schwyz AG gehört bei der Vermögensverwaltung mit fester Beratungsperson zu den kostengünstigsten Instituten der Schweiz. Dies zeigt eine Analyse des Vergleichsdienstes moneyland.ch.

Die Sparkasse Schwyz AG gehöre auch 2026 zu den günstigsten Anbietern von Vermögensverwaltung in der Schweiz, schreibt die Regionalbank in einer Mitteilung. Sie stützt sich dabei auf eine Ende August veröffentlichte Erhebung des Online-Vergleichsdienstes moneyland.ch. Hier werden die jeweils fünf günstigsten Anbieter ohne beziehungsweise mit fester Beratungsperson für Anlagevermögen von über 100’000, über 500’000 und mehr als 1 Million Franken präsentiert.

Die Sparkasse Schwyz AG belegt dabei mit ihrem ETF-Mandat mit fester Beratungsperson in allen Anlagevermögenshöhen Spitzenplätze. Bei Beträgen über 500’000 und mehr als 1 Million Franken bringt es die Regionalbank unabhängig von der Höhe des Aktienanteils im Depot hinter der Digitalbank Alpian auf den den zweiten Platz. Bei einem Anlagevermögen über 100’000 Franken teilen sich die Sparkasse Schwyz und Alpian für Depots mit mittlerem und hohem Aktienanteil den ersten Platz. Für Depots mit geringem Anteil fällt das Angebot der Sparkasse Schwyz mit 910 Franken um 90 Franken Gebühren günstiger als das von Alpian aus.

„Die Bedeutung von Gebühren in der Vermögensverwaltung sollte nicht unterschätzt werden, denn sie haben über die Jahre einen erheblichen Einfluss auf die Gesamtrendite eines Portfolios“, wird Marco Zörner, Mitglied der Geschäftsleitung der Sparkasse Schwyz AG, in der Mitteilung zitiert. „Die Auszeichnung von moneyland.ch unterstreicht unseren Anspruch, professionelle Vermögensverwaltung mit attraktiven Kosten, persönlicher Betreuung und langfristiger Anlagekompetenz zu verbinden.“ Die Sparkasse Schwyz bietet ein betreutes ETF-Vermögensverwaltungsmandat ab einem Betrag von 50’000 Franken an. (Schwyz Next/CE/mc)