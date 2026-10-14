Bank SinoPac nimmt den Betrieb auf der Avaloq-Plattform für ihr Vermögensverwaltungsgeschäft in Hongkong auf

Hongkong – Die Bank SinoPac, eine Tochtergesellschaft der in Taiwan ansässigen SinoPac Financial Holdings Company Ltd., hat die Avaloq-Plattform erfolgreich implementiert. Avaloq dient nun als Kernsystem für das Offshore-Vermögensverwaltungsgeschäft der Bank in Hongkong und bietet eine skalierbare operative Grundlage, um das weitere Geschäftswachstum zu unterstützen, die Kundenbetreuung zu verbessern und neue Vermögensverwaltungsangebote effizienter auf den Markt zu bringen.

Dies ist ein wichtiger Meilenstein für die Bank SinoPac bei der Ausweitung ihrer Dienstleistungen für einen wachsenden Kundenstamm vermögender Kunden in der Region.

Das Vermögensverwaltungsgeschäft der Bank SinoPac in Hongkong ist in den letzten Jahren stetig gewachsen, insbesondere bei vermögenden (HNW) und sehr vermögenden (UHNW) Kunden mit vielfältigen Vermögensverwaltungsbedürfnissen. Da der grenzüberschreitende Vermögensverwaltungsmarkt weiter wächst und die Vermögensstrukturen immer komplexer werden, hat sich die Bank für Avaloq als neues Kernsystem für ihr Offshore-Vermögensverwaltungsgeschäft entschieden, das die für das weitere Wachstum erforderliche Skalierbarkeit bietet.

Durch den Einsatz der integrierten Vermögensverwaltungsplattform von Avaloq profitiert die Bank SinoPac von einer höheren Automatisierung, optimierten Abläufen und verbesserter Skalierbarkeit im gesamten Geschäftsbetrieb. Die Plattform bietet eine solide Grundlage für die Expansion und ermöglicht es der Bank, Kunden effizienter zu betreuen, sich schnell an veränderte Marktanforderungen anzupassen und das künftige Wachstum ihres Offshore-Vermögensverwaltungsgeschäfts zu unterstützen.

Die SinoPac Financial Holdings bietet über ihre Tochtergesellschaften ein breit gefächertes Spektrum an Finanzdienstleistungen an, darunter Bankgeschäfte, Wertpapierhandel, Vermögensverwaltung, Leasing und Risikokapital.

Angus Lin, Leiter der Abteilung für Auslandsgeschäft der Bank SinoPac, sagte: „Unser Vermögensverwaltungsgeschäft in Hongkong ist erheblich gewachsen, insbesondere bei vermögenden (HNW) und sehr vermögenden (UHNW) Kunden mit zunehmend vielfältigen Bedürfnissen. Wir haben uns für Avaloq entschieden, weil wir eine bewährte, spezialisierte Plattform benötigten, die diese nächste Entwicklungsstufe mit grösserer Effizienz, Konsistenz und Skalierbarkeit unterstützen kann. Der hervorragende Ruf von Avaloq bei führenden Finanzinstituten in Taiwan und ganz Asien sowie die nachgewiesene Erfolgsbilanz im Vermögensverwaltungsbereich waren ausschlaggebende Faktoren für unsere Entscheidung. Mit Avaloq sind wir besser aufgestellt, um unser Angebot zu erweitern und weiterhin das hohe Serviceniveau zu bieten, das unsere Kunden erwarten.“

Vibhooti Chaturvedi, Geschäftsführer für die Region Asien-Pazifik bei Avaloq, sagte: „Wir freuen uns, die Bank SinoPac beim Ausbau ihres Offshore-Vermögensverwaltungsgeschäfts in Hongkong zu unterstützen. Der Markt spielt weiterhin eine wichtige Rolle für Kunden mit grenzüberschreitenden Anforderungen, und Finanzinstitute benötigen Technologien, die ihnen helfen, effizienter zu arbeiten, schneller zu reagieren und sicher zu skalieren. Die erfolgreiche Inbetriebnahme bei der Bank SinoPac spiegelt unser gemeinsames Engagement wider, eine robuste, zukunftsfähige Plattform für langfristiges Wachstum aufzubauen.“ (Avaloq/mc/hfu)