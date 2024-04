Aveniq eröffnet neuen Standort in Bern

Baden / Bern – Die IT-Dienstleisterin Aveniq eröffnet in Bern Wankdorf ihre erste Niederlassung im Kanton Bern. Der vierte Standort in der Schweiz ist Teil der Unternehmensstrategie und sorgt für noch mehr Kundennähe.

Aveniq ist als führende Schweizer IT-Dienstleisterin in den Branchen Finanzdienstleister, Gesundheitswesen, öffentlicher Sektor und Bildungswesen, Industrie und Versorger tätig. Seit einigen Jahren zählen namhafte Unternehmen im Grossraum Bern zum Kundenstamm von Aveniq. Ziel ist es, mit dem neuen Standort die regionale Kundennähe zu erhöhen und Aveniq in der gesamten Deutschschweiz weiter zu verankern. Auch die Kunden in der Romandie profitieren von dieser Erweiterung und können von Bern Wankdorf aus bedient werden.

CEO Christophe Macherel: «Wir freuen uns sehr, mit unserer Präsenz als Partnerin für IT- und Digitalisierungsprojekte einen Beitrag zum IT-Hub Bern zu leisten und unsere bestehenden und künftigen Kunden noch näher zu bedienen. Der neue Standort schafft optimale Rahmenbedingungen für nachhaltiges Wachstum und unterstreicht unsere strategische Ausrichtung.»

Aveniq bietet ihren Mitarbeitenden damit eine zusätzliche, attraktive Arbeitsmöglichkeit unmittelbar beim Bahnhof Wankdorf. Die von Aveniq bezogene Fläche im Gebäude des Feusi Bildungszentrums umfasst mehrere Büros mit 14 Shared-Desk-Arbeitsplätzen sowie ein Sitzungszimmer.

«IT ist und bleibt People-Business. Die enge Zusammenarbeit und der regelmässige Kontakt mit unseren Kundinnen und Kunden bleiben für Kultur und Qualität unserer digitalen Produkte auch in Zeiten von Remote-Work essenziell», so Christophe Macherel weiter.

Über Aveniq

Aveniq ist eine führende Schweizer IT-Dienstleisterin und in den Branchen Finanzdienstleister, Gesundheitswesen, Industrie, Versorger, öffentlicher Sektor und Bildungswesen tätig. Aveniq bietet ihren Kunden innovative Dienstleistungen für den modernen Arbeitsplatz, Hybrid/Cloud-Lösungen, SAP-Beratung und -Implementierung, Hyperautomation-Möglichkeiten, Digitalisierungslösungen sowie CAD/PLM-Lösungen und Beratungsdienstleistungen mit Schwerpunkt IT-Infrastruktur, IT-Security und Business Continuity.

Aveniq unterhält zahlreiche strategische Partnerschaften mit den bedeutenden Zulieferern der IT-Branche wie Microsoft, SAP, Hewlett Packard Enterprise, Cisco und Palo Alto.

Die IT-Dienstleisterin ist Inhaberin wichtiger Zertifikate wie ISO 20000-1 (Service Management), ISO 22301 (Business Continuity), ISO 27001 (Information Security) mit den Zusätzen ISO 27017 (Cloud Security) und ISO 27018 (Cloud Datenschutz).

www.aveniq.ch