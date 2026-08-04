Neuer Avaloq-Index zeigt: Schweiz bleibt ein führender WealthManagement-Markt – mit Aufholbedarf im Bereich Digitalisierung

Zürich – Die Schweiz zählt weiterhin zu den weltweit attraktivsten Märkten für Wealth Management. Der erstmals veröffentlichte Avaloq Wealth Management Index zeigt, dass die Schweiz insbesondere beim regulatorischen Umfeld, den makroökonomischen Rahmenbedingungen und der Reife ihres Finanzmarkts zu den stärksten Märkten zählt. Gleichzeitig unterstreicht der Index die wachsende Bedeutung von Technologie, der Akzeptanz digitaler Angebote und des Zugangs zu neuen Anlegergenerationen für die langfristige Attraktivität von Wealth-Management-Märkten.

Die Schweiz gehört weiterhin zur Spitzengruppe der globalen Wealth-Management-Standorte. Das zeigt der erstmals veröffentlichte Wealth Management Index von Avaloq, der 15 internationale Märkte anhand von mehr als 60

Indikatoren in fünf Kategorien vergleicht. Im Gesamtranking belegt die Schweiz den fünften Platz hinter Singapur, den USA, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Hongkong.

Besonders deutlich werden die Stärken der Schweiz als Wealth-Management-Zentrum in drei der fünf untersuchten Kategorien. Bei den makroökonomischen Rahmenbedingungen gehört sie zur Spitzengruppe: Hohe Kaufkraft, stabile wirtschaftliche Rahmenbedingungen und ein hoher Nettozufluss an ausländischen Direktinvestitionen bilden ein solides Fundament für die Vermögensverwaltung. Auch bei der Finanzmarktreife liegt die Schweiz im oberen Feld, gestützt durch eine hohe finanzielle Inklusion und den breiten Zugang zu Finanzdienstleistungen. Besonders stark schneidet die Schweiz zudem beim regulatorischen Umfeld ab. Gemeinsam mit Singapur, Hongkong, Luxemburg, den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Vereinigten Königreich zählt sie zu den Märkten mit den klarsten und stabilsten regulatorischen Rahmenbedingungen für das Vermögensverwaltungsgeschäft.

Unterschiedliche Stärken prägen führende Wealth-Management-Märkte

Die Ergebnisse zeigen, dass es kein einheitliches Erfolgsmodell im Wealth Management gibt. Führende Märkte zeichnen sich durch unterschiedliche Kombinationen von Stärken aus – von regulatorischer Stabilität und Finanzmarktreife bis hin zu Digitalisierung und demografischer Dynamik.

Die höchste Gesamtbewertung im Index erhält Singapur. Der Vergleich mit dem Stadtstaat zeigt, wo die Schweiz trotz ihrer starken Ausgangslage gefordert ist. Während beide Märkte bei Regulierung und makroökonomischen

Rahmenbedingungen Spitzenwerte erreichen, liegen ihre Ergebnisse in den zukunftsorientierten Kategorien deutlich weiter auseinander.

Dies gilt insbesondere für den Bereich «Technologie und Akzeptanz digitaler Angebote». Die Kategorie misst, inwieweit die digitalen Rahmenbedingungen eines Marktes die effiziente Bereitstellung moderner WealthManagement-Dienstleistungen unterstützen. Besonders gross ist der Abstand im Bereich der Sicherheit von

Systemen und beim täglichen Umgang der Bevölkerung mit digitalen Hilfsmitteln. Die Schweiz erreicht zwar solide Werte bei digitalen Fähigkeiten und technologischer Reife, verfügt jedoch über weniger günstige Voraussetzungen für die digitale Skalierung von Wealth-Management-Angeboten.

Deutliche Unterschiede zeigen sich auch bei demografischen Faktoren. Singapur gehört zusammen mit den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten zu den führenden Märkten in dieser Bewertungskategorie. Der Index betrachtet dabei nicht nur klassische Bevölkerungskennzahlen wie Alter und Urbanisierung, sondern auch Faktoren wie das verfügbare Anlagevermögen, Ausgaben- und Planungsverhalten der Haushalte, das Interesse an Finanzthemen sowie die digitale Interaktion mit Finanzinhalten. Die Schweiz liegt in dieser Kategorie im Mittelfeld der untersuchten Märkte.

Technologie als zentraler Zukunftsfaktor

Zusammenfassend zeigt der Avaloq Wealth Management Index ein zweigeteiltes Bild für die Schweiz. Einerseits verfügt der Finanzplatz über weiterhin starke strukturelle Voraussetzungen: Die Kombination aus regulatorischer Stabilität, hoher Finanzmarktreife und makroökonomischer Robustheit ermöglicht es der Schweiz, sich auch künftig als eines der weltweit attraktivsten Wealth-Management-Zentren zu positionieren. Andererseits unterstreicht der

Index, dass die langfristige Attraktivität eines Wealth-Management-Marktes zunehmend von Faktoren wie

Digitalisierung und demografischer Entwicklung geprägt wird. Für Schweizer Institute wird es entscheidend sein, ihre traditionellen Stärken mit digitalen Fähigkeiten und einem klaren Verständnis veränderter Kundenbedürfnisse zu verbinden.

Abbildung: Die führenden Wealth-Management-Märkte im Vergleich

Christian Haux, Managing Director Schweiz und Liechtenstein bei Avaloq, kommentiert: «Der Index bestätigt die ausserordentliche Stärke des Schweizer Finanzplatzes. Regulatorische Verlässlichkeit, ein reifer Finanzmarkt und makroökonomische Stabilität sind und bleiben zentrale Vorteile für Wealth Manager in der Schweiz. Der Vergleich mit anderen führenden Märkten zeigt aber auch, wie wichtig digitale Fähigkeiten, neue Formen der Kundenansprache und der Zugang zur nächsten Vermögensgeneration werden. Für Schweizer Anbieter wird es deshalb von zentraler Bedeutung sein, ihre etablierten Stärken in die digitale Zukunft der Vermögensverwaltung zu überführen.» (Avaloq/mc/ps)

Über den Avaloq Wealth Management Index

Der Avaloq Wealth Management Index bewertet erstmals 15 führende Wealth-Management-Märkte anhand von mehr als 60 Indikatoren aus international anerkannten Datenquellen. Im Fokus stehen die strukturellen Voraussetzungen für nachhaltiges Vermögenswachstum und Vermögenserhalt, erfasst in den fünf Kategorien:

makroökonomische Rahmenbedingungen, Finanzmarktreife, Demografie, regulatorisches Umfeld sowie

Technologie und digitale Adoption. Die Bewertungen für jede Kategorie und den gesamten Index werden auf einer

Skala von 0 bis 100 normalisiert und in absteigender Reihenfolge dargestellt. Der Index umfasst folgende 15 Märkte: Belgien, Deutschland, Hongkong, Italien, Japan, Luxemburg, Malaysia, Niederlande, Singapur, Schweiz, Thailand, USA, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich und Vietnam.



Weitere Informationen und den vollständigen Avaloq Wealth Management Index finden Sie unter:

www.avaloq.com/insights/wealth-management-index