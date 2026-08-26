Avaloq ernennt Nidhi Singh zur Chief Product and Development Officer und GL-Mitglied

Zürich – Avaloq hat Nidhi Singh zur Chief Product and Development Officer und zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Sie stösst im Rahmen eines geplanten Führungswechsels zu Avaloq, in dessen Zuge Fabio Baj aus der Geschäftsleitung ausscheidet. Nidhi Singh wird ihre Position am 7. September antreten und am Hauptsitz von Avaloq in Zürich tätig sein. In ihrer Funktion wird sie die globale Produktstrategie, das Produktmanagement sowie die Produktentwicklung und das Engineering von Avaloq verantworten, einschliesslich der Definition und Umsetzung der Produkt-Roadmap des Unternehmens.

Nidhi Singh verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Produktentwicklung und hat zahlreiche umfangreiche Transformationsprojekte erfolgreich umgesetzt. Vor ihrem Wechsel zu Avaloq war Nidhi Singh als Chief Product Officer bei Charles River Development tätig. Dort war sie für die Produktstrategie, das Produktmarketing sowie das Produktmanagement der Geschäftsbereiche Institutional, Wealth Management und Private Markets verantwortlich. Im Zuge der Umsetzung des «Mid-Term Plan 2030» von Avaloq wird sie eine entscheidende Rolle bei der Realisierung der strategischen Prioritäten des Unternehmens und bei der Weiterentwicklung der nächsten Generation von Technologielösungen für die Vermögensverwaltungsbranche spielen, wie Avaloq in einer Mitteilung schreibt. Sie wird die Kunden des Unternehmens dabei unterstützen, ihre digitale Transformation voranzutreiben und auf die sich verändernden Anforderungen des Marktes zu reagieren.

Martin Greweldinger, Chief Executive Officer von Avaloq, sagt: «Wir freuen uns sehr, Nidhi Singh bei Avaloq und in unserer Geschäftsleitung willkommen zu heissen. Nidhi hat im Laufe ihrer Karriere grosse Produktorganisationen erfolgreich geführt und komplexe Transformationsprogramme umgesetzt. Ihre Erfahrung und ihre Führungsqualitäten werden uns entscheidend dabei unterstützen, unsere Produkt-Roadmap umzusetzen und unsere Vision weiterzuverfolgen, Wealth Management weltweit mit unseren Lösungen voranzubringen. Gleichzeitig möchte ich Fabio Baj für seinen ausserordentlichen Beitrag für Avaloq über viele Jahre hinweg danken. Fabio hat unsere Produktstrategie und unsere Fähigkeiten in der Softwareentwicklung entscheidend mitgeprägt. Ich freue mich, dass wir bei Avaloq auch künftig von seiner Expertise profitieren können.»

Nidhi Singh sagt: «Ich freue mich sehr darauf, als Mitglied der Geschäftsleitung die Produktstrategie und Produkt-Roadmap von Avaloq mitzugestalten. In meiner bisherigen Karriere habe ich Produkte entwickelt, die Finanzinstituten dabei helfen, auf veränderte Kundenerwartungen zu reagieren und sich in komplexen Marktumfeldern erfolgreich zu bewegen. Avaloq verfügt über eine beeindruckende Geschichte, ein hochqualifiziertes Team und eine überzeugende Vision für die Zukunft. Ich freue mich darauf, die nächste Wachstumsphase des Unternehmens mitzugestalten. Gemeinsam mit Kunden, Partnern sowie Kolleginnen und Kollegen möchte ich Innovationen vorantreiben, die die Zukunft des Wealth Managements prägen werden.» (pd/mc)