BDO Schweiz bündelt digitale Kompetenzen unter BDO Digital

Zürich – Mit der Zusammenführung ihrer digitalen Einheiten schafft BDO Schweiz eine neue, schlagkräftige Plattform für ganzheitliche Digitalisierung. Ab 2026 vereint BDO Digital über 100 Spezialistinnen und Spezialisten und bietet Schweizer Unternehmen ein integriertes Leistungsangebot von Abacus über Cloud und Cyber Security bis zu KI-gestützten Lösungen.

Per 1. Januar 2026 hat BDO Schweiz ihre bisherigen digitalen Einheiten zusammengeführt und stärkt damit ihre Position als umfassende Digitalpartnerin für Schweizer Unternehmen. Die Abacus-Praxis bei BDO – als Abacus-Platinpartnerin – und BDO Digital werden unter dem gemeinsamen Dach «BDO Digital» vereint. BDO Digital ist das digitale Kompetenzzentrum von BDO Schweiz.

Mit der neuen Einheit entsteht eine eigenständige Produktgruppe mit über 100 spezialisierten Consultants schweizweit. BDO Digital bietet Kundinnen und Kunden künftig sämtliche digitalen Leistungen aus einer Hand – von IT-Strategie, Abacus-Lösungen und Cloud Services über Workplace as a Service (WaaS) bis hin zu KI-gestützten Lösungen, Cyber Security, Digital Forensics, IT-Compliance und IT-Recht.

Sicherheit, Compliance und Resilienz im Fokus

Eine Besonderheit: BDO Digital bietet damit im Abacus-Umfeld eine integrierte Cyber-Security-Praxis inklusive digitaler Forensik an. Damit trägt BDO gezielt den steigenden Anforderungen an Sicherheit, Regulierung und Resilienz in der digitalen Transformation Rechnung.

BDO Digital wird in einer Co-Leitung von Michael Gniffke und Reto Kälin geführt. Beide sind Partner bei BDO und bringen langjährige Erfahrung in der digitalen Beratung, im Abacus-Umfeld sowie in der Umsetzung komplexer Digitalisierungsprojekte für Schweizer Unternehmen aller Grössen mit.

Das Angebot richtet sich primär an kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die eine ganzheitliche, praxisnahe Digitalisierung suchen – von der strategischen Beratung bis zur operativen Umsetzung. Darüber hinaus begleitet BDO Digital auch grössere Unternehmen, insbesondere im Kontext von Outsourcing-Leistungen (Business Services Outsourcing BSO). Die enge Vernetzung mit den weiteren BDO Dienstleistungsbereichen wie Treuhand und Beratung ermöglicht dabei zusätzlichen Mehrwert bei Implementierung und Betrieb.



Globale BDO Digitalstrategie mit lokaler Umsetzung

BDO Digital ist Teil der weltweiten BDO Digitalstrategie und verbindet internationale Expertise mit lokaler Marktkenntnis. Kundinnen und Kunden profitieren so von globalem Know-how, kombiniert mit der Nähe und Verankerung von BDO in der Schweiz.

«Mit BDO Digital unterstreicht BDO ihren Anspruch, Unternehmen in allen Phasen der digitalen Transformation langfristig zu begleiten. Mit der Zusammenführung bündeln wir unsere digitalen Kompetenzen konsequent und schaffen ein integriertes Angebot, das den wachsenden Anforderungen unserer Kundinnen und Kunden gerecht wird – technologisch, regulatorisch und strategisch», sagt Thomas Studhalter, CEO von BDO Schweiz. (BDO/mc/hfu)