Capco kooperiert mit OpenAI, um Innovationen zu fördern

London – Capco, die globale Management- und Technologieberatung, gibt heute eine Zusammenarbeit mit OpenAI, dem Unternehmen hinter ChatGPT und bahnbrechenden KI-Modellen wie GPT-4o, GPT-4.5, OpenAI o1 und o3 mini, bekannt. Ziel ist den Einsatz von KI bei den weltweit führenden Finanzinstituten zu fördern.

Die Zusammenarbeit kombiniert die bahnbrechenden Innovationen von OpenAI mit dem Fachwissen von Capco im Bereich der Finanzdienstleistungen sowie GenAI. Man wird gemeinsam leistungsstarke Lösungen liefern, die Kunden zu transformativen Erfolgen verhelfen.

Im Rahmen seiner GenAI Infused-Strategie geht Capco bei der Einführung und Anwendung von GenAI-Tools und -Lösungen in der Finanzdienstleistungsbranche entschlossen voran. Durch die Zusammenarbeit mit OpenAI wird Capco die Implementierung von ChatGPT in der gesamten Belegschaft weiter vorantreiben und Pionierarbeit für diese GenAI-Tools leisten. Das Ziel ist es, die Implementierung und Umsetzung in praxisnahen Anwendungsfällen zu beschleunigen und einen echten Mehrwert für Capcos Kunden zu schaffen.

Annie-Marie Rowland, CEO von Capco, erläutert: „GenAI hat das Potenzial, die Art und Weise zu verändern, wie wir unseren Kunden Beratungsleistungen anbieten und wie unsere Kunden ihr Geschäft betreiben. Es ist selten, dass eine Technologie auftaucht, die unsere Arbeitsweise – und die unserer Kunden – grundlegend verbessern kann. Unsere tiefgreifende Erfahrung im Umgang mit den regulatorischen, verbraucherbezogenen und technischen Komplexitäten der Finanzdienstleistungsbranche hat uns in die einzigartige Lage versetzt, GenAI und führende Tools wie ChatGPT Enterprise sicher und effektiv anzuwenden. In Zusammenarbeit mit unseren Kunden haben wir bereits erlebt, dass die Leistungsfähigkeit von GenAI zu transformativen Ergebnissen führt, wenn sie auf die Strategie, das Betriebsmodell, die Prozesse und die Datenarchitekturen der Kunden zugeschnitten ist.

Durch die Ausweitung des Einsatzes von ChatGPT Enterprise in unserer gesamten Organisation haben wir unsere Teams noch besser in die Lage versetzt, Kunden dabei zu unterstützen, auf Markttrends zu reagieren und führende Services, Lösungen und Produkte mit noch nie dagewesener Geschwindigkeit zu entwickeln. All dies unter Beibehaltung des Security- und Governance-Rahmens, was in einem stark regulierten Umfeld unerlässlich ist.“

Nicolai Skabo, EMEA Head of Sales, OpenAI, sagt: „Von der Produktivitätssteigerung über die Rationalisierung von Abläufen bis hin zur Bereitstellung neuer innovativer Lösungen für Kunden ist es beeindruckend zu sehen, welche spürbaren Auswirkungen KI bereits auf das Geschäft von Capco hat. Und das ist erst der Anfang: Mit der globalen Einführung von ChatGPT Enterprise im gesamten Unternehmen erwarten wir, dass noch mehr Teams von dieser transformativen Technologie profitieren werden.“ (Capco/mc/hfu)