Temenos übernimmt Zürcher Fintech Additiv – 200 Mitarbeiter

Genf – Temenos übernimmt das Zürcher Fintech-Unternehmen Additiv. Der Genfer Bankensoftwarehersteller will somit sein Angebot im Bereich Vermögensverwaltung und die KI-gesteuerte schnelle Zusammenstellung von Finanzdienstleistungen ausbauen.

Das Westschweizer Unternehmen erwirbt 100 Prozent von Additiv, je rund 50 Prozent in bar und rund 50 Prozent in Aktien, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Die Transaktion unterliege den üblichen Abschlussbedingungen, und der Abschluss werde für Anfang des dritten Quartals erwartet.

Im Gesamtjahr 2026 dürfte sich aus der Übernahme voraussichtlich ein geringfügig positiver Beitrag zu den annualisierten wiederkehrenden Erträgen (ARR) sowie zur Prognose für Abonnements und SaaS ergeben. Die Prognosen für den operativen Gewinn, den Gewinn je Aktie und den freien Cashflow blieben derweil unverändert.

Das vom Gründer geführte Additiv-Team soll auch nach der Übernahme eigenständig bleiben. Der Zürcher Plattformanbieter für «Finance as a Service» mit Fokus auf Vermögensverwaltung sowie Vorsorgelösungen hat weltweit 30 Kunden.

Die Technologie von Additiv ermöglicht es Banken und Vermögensverwaltern, Vermögensangebote schnell zu entwerfen und auf den Markt zu bringen. Additiv hat den Angaben zufolge weltweit zehn Niederlassungen und rund 200 Mitarbeiter. (awp/mc/ps)

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