Temenos legt im 2. Quartal weiter zu

Genf – Nach dem fulminanten Jahresstart hat der Bankensoftwarehersteller Temenos auch im zweiten Quartal zugelegt, aber an Schwung verloren. Umsatz und Gewinn sind gestiegen. An den Zielen für das Gesamtjahr sowie mittelfristig bis 2028 hielt das Unternehmen fest.

Der Umsatz kletterte von April bis Ende Juni – Multifonds herausgerechnet – um 1 Prozent auf 281,5 Millionen US-Dollar, wie Temenos am Mittwochabend mitteilte. Die Erträge für die Software-Subskriptionen sowie Software-as-a-Service (SaaS) sanken dabei um 13 Prozent auf 109 Millionen Dollar.

Dagegen nahmen die beiden anderen Bereiche mehr ein: So wuchs die Unterhaltssparte beim Umsatz um 12 Prozent auf 134,4 Millionen Dollar, während die Dienstleistungen den Umsatz um 16 Prozent auf 38,1 Millionen Dollar steigern konnten.

Mehr Gewinn als erwartet

Bei der Profitabilität ging es ebenfalls leicht aufwärts: Der Betriebsgewinn EBIT stieg um 4 Prozent auf 116,1 Millionen Dollar. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf 41,3 Prozent von 40,2 Prozent im Vorjahr.

Dagegen stieg unter dem Strich der bereinigte Gewinn auf 1,31 Dollar je Aktie von 1,22 Dollar im zweiten Quartal 2025. Mit den Ergebnissen hat die Gruppe die Schätzungen von Analysten beim Umsatz verfehlt, bei den Gewinnzahlen und der operativen Marge indes klar übertroffen.

Weiteres Wachstum erwartet

Der Gruppe sei ein «robuster» Start ins dritte Quartal geglückt, dies mit einer gut gefüllten Projekt-Pipeline und neu abgeschlossenen Verträgen, hiess es weiter. Im Bereich Software-Subskriptionen sowie Software-as-a-Service (SaaS) rechnet Temenos für das laufende Quartal mit einem kräftigen Zuwachs von 30 Prozent.

Temenos bestätigte gleichzeitig den Ausblick für das Gesamtjahr: So soll der EBIT zu konstanten Währungen 2026 mindestens um rund 9 Prozent wachsen, während der Gewinn je Aktie um rund 7 Prozent auf ausgewiesener Basis klettern soll. Beim freien Cashflow wird ein Plus von etwa 16 Prozent erwartet. Für die Lizenzeinnahmen für Software (Abos und SaaS) erwartet Temenos einen Anstieg um rund 9 Prozent zu konstanten Währungen.

Mittelfristig bis 2028 soll der EBIT weiterhin rund 480 Millionen Dollar erreichen. Der freie Cashflow wird bei rund 410 Millionen Dollar erwartet. (awp/mc/ps)