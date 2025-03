Cisco und Nvidia bieten sichere KI-Infrastruktur

Wallisellen – Der Netzwerk- und Sicherheitsanbieter Cisco hat gemeinsam mit Nvidia eine Architektur für KI-Fabriken vorgestellt, die IT-Sicherheit in den Mittelpunkt stellt. Die im letzten Monat angekündigte erweiterte Partnerschaft zwischen Cisco und Nvidia bietet nun validierte Referenzarchitekturen. Gemeinsam entwickeln die Unternehmen die «Cisco Secure AI Factory with NVIDIA», um die Bereitstellung, Verwaltung und Absicherung von KI-Infrastrukturen in Unternehmen jeder Grössenordnung zu vereinfachen.

«KI eröffnet bahnbrechende Möglichkeiten für Unternehmen», sagt Chuck Robbins, Vorsitzender und CEO von Cisco. «Um sie zu nutzen, müssen IT-Netzwerk und Sicherheit integriert gedacht werden. Die bewährten, innovativen Lösungen von Cisco und Nvidia ermöglichen es unseren Kunden, das volle Potenzial von KI einfach und sicher auszuschöpfen.»

«KI-Fabriken verändern jede Branche – und Sicherheit muss in jede Ebene eingebettet werden, um Daten, Anwendungen und Infrastrukturen zu schützen», so Jensen Huang, Gründer und CEO von Nvidia. «Gemeinsam schaffen NVIDIA und Cisco eine Blaupause für sichere KI und geben Unternehmen die nötige Grundlage, um KI sicher zu skalieren und gleichzeitig ihre wertvollsten Ressourcen zu schützen.»

Aufbau einer sicheren KI-Fabrik

KI-Fabriken – also Rechenzentren, die speziell für den Betrieb von KI-Workloads gebaut werden – müssen modularer, skalierbarer und flexibler werden. KI-Fabriken müssen nicht nur mehr Rechenleistung bieten, sondern neue und komplexe Sicherheitsherausforderungen bewältigen.

Die Partnerschaft führt Technologien von Cisco, Nvidiaund ihren Ökosystempartnern zu einer sicheren KI-Fabrik-Architektur für Unternehmen zusammen, darunter:

Server: Cisco UCS KI-Server auf Basis von NVIDIA HGX und NVIDIA MGX für beschleunigtes Computing.

Cisco UCS KI-Server auf Basis von NVIDIA HGX und NVIDIA MGX für beschleunigtes Computing. Netzwerktechnik : Cisco Nexus Hyperfabric AI und Nexus Networking-Lösungen auf Basis von Silicon One und NVIDIA Spectrum-X Ethernet Netzwerktechnik.

: Cisco Nexus Hyperfabric AI und Nexus Networking-Lösungen auf Basis von Silicon One und NVIDIA Spectrum-X Ethernet Netzwerktechnik. Speicher : Hochleistungsspeicher von den zertifizierten Partnern Pure Storage, Hitachi Vantara, NetApp und VAST Data.

: Hochleistungsspeicher von den zertifizierten Partnern Pure Storage, Hitachi Vantara, NetApp und VAST Data. Software: NVIDIA AI Enterprise Software-Plattform zur effizienteren Entwicklung und Bereitstellung von produktionsgerechten agentenbasierten KI-Workloads.

Die «Cisco Secure AI Factory with NVIDIA» bietet Sicherheit auf allen Ebenen:

Sichere Infrastruktur: Die Cisco Hybrid Mesh Firewall umfasst ein einheitliches Sicherheitsmanagement und konsistente Richtlinien für mehrere Durchsetzungspunkte, darunter Netzwerk-Switches, herkömmliche Firewalls und Workload-Agenten. Dieser integrierte Ansatz sorgt für durchgängige und konsistente Sicherheit, die von Deep Packet Inspection bis hin zu einer breiten Infrastrukturabdeckung reicht sowie Angriffe erkennt, blockiert und eindämmt. Cisco Hypershield (Teil der Hybrid Mesh Firewall) wird in Zukunft durch die Integration mit NVIDIA BlueField-3 DPUs eine durchgängige Zero-Trust-Sicherheit auf jedem KI-Knoten durchsetzen.

Die Cisco Hybrid Mesh Firewall umfasst ein einheitliches Sicherheitsmanagement und konsistente Richtlinien für mehrere Durchsetzungspunkte, darunter Netzwerk-Switches, herkömmliche Firewalls und Workload-Agenten. Dieser integrierte Ansatz sorgt für durchgängige und konsistente Sicherheit, die von Deep Packet Inspection bis hin zu einer breiten Infrastrukturabdeckung reicht sowie Angriffe erkennt, blockiert und eindämmt. Cisco Hypershield (Teil der Hybrid Mesh Firewall) wird in Zukunft durch die Integration mit NVIDIA BlueField-3 DPUs eine durchgängige Zero-Trust-Sicherheit auf jedem KI-Knoten durchsetzen. Sichere Workloads: Cisco Hypershield verhindert seitliche Bewegungen von Angriffen im eigenen Netzwerk und bietet proaktive Schwachstellenbehebung, ohne dass Patches erforderlich sind – alles über eine Verwaltungsoberfläche. Durch die Überwachung und Kontrolle von Prozessausführungen, Dateizugriffen und Netzwerkaktivitäten bietet Hypershield tiefe Transparenz und detaillierte Laufzeitdurchsetzung innerhalb von KI-Workloads. Künftige Erweiterungen werden den Schutz von Workloads durch die Integration mit DOCA AppShield von NVIDIA BlueField-3 zusätzlich stärken. Dies erfolgt durch die Erkennung von Workload-Bedrohungen in Echtzeit in KI-fokussierten virtuellen Maschinen und Containern.

Cisco Hypershield verhindert seitliche Bewegungen von Angriffen im eigenen Netzwerk und bietet proaktive Schwachstellenbehebung, ohne dass Patches erforderlich sind – alles über eine Verwaltungsoberfläche. Durch die Überwachung und Kontrolle von Prozessausführungen, Dateizugriffen und Netzwerkaktivitäten bietet Hypershield tiefe Transparenz und detaillierte Laufzeitdurchsetzung innerhalb von KI-Workloads. Künftige Erweiterungen werden den Schutz von Workloads durch die Integration mit DOCA AppShield von NVIDIA BlueField-3 zusätzlich stärken. Dies erfolgt durch die Erkennung von Workload-Bedrohungen in Echtzeit in KI-fokussierten virtuellen Maschinen und Containern. Sichere KI-Anwendung: Cisco AI Defense gibt Sicherheits- und KI-Teams umfassende Tools an die Hand, um KI-Anwendungen über den gesamten Entwicklungszyklus hinweg vor Sicherheitsrisiken wie bösartigem Verhalten oder Prompt Injection zu schützen. AI Defense lässt sich in bestehende CI/CD-Workflows integrieren, um automatisierte Schwachstellentests und eine einheitliche Ebene der Laufzeitsicherheit für eine beliebige Anzahl von Modellen und Anwendungen bereitzustellen. Darüber hinaus unterstützt AI Defense Unternehmen bei der Anpassung an KI-Sicherheitsstandards mit einer einzigen Integration, einschliesslich NIST, MITRE ATLAS und OWASP LLM Top 10. Zukünftige Erweiterungen umfassen die Integration mit NVIDIA AI Enterprise, um KI-Sicherheits-Workflows zu verschlanken.

Lösungen auf Basis der «Cisco Secure AI Factory with NVIDIA»-Architektur werden bis Ende 2025 erhältlich sein. Viele darin enthaltene Technologiekomponenten stehen bereits heute zur Verfügung. (pd/mc)