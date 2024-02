Cognizant präsentiert mit Flowsource eine auf generative KI gestützte Plattform für moderne Softwareentwicklung

Frankfurt – Cognizant (Nasdaq: CTSH) stellt mit Flowsource eine neue, auf generative Künstliche Intelligenz (GenAI) gestützte Plattform vor. Sie soll die Softwareentwicklung vereinfachen, verbessern und beschleunigen – und zwar während aller Phasen des Softwareentwicklungslebenszyklus. Die Plattform integriert dazu digitale Assets und Tools, die funktionsübergreifende Entwicklungsteams dabei unterstützen, qualitativ hochwertigen Code schneller und mit mehr Kontrolle und Transparenz zu liefern.

Jedes Unternehmen steht aktuell vor der Herausforderung, sich zu einem Technologieunternehmen transformieren zu müssen. Dementsprechend hoch ist die Marktdynamik. Aufstrebende Technologien, neue Wettbewerber und steigende Kundenanforderungen verlangen Unternehmen eine Veränderungsgeschwindigkeit ab, die sie aufgrund der Komplexität ihrer Technologiebestände, der unzureichenden Nutzung moderner Softwareentwicklungsprozesse sowie von Altlasten und Kosten oft nicht erreichen können.

Kürzere Markteinführungszeiten und höhere Skalierbarkeit

„In der Ära der Künstlichen Intelligenz streben Unternehmen nach Innovation und wollen immer schneller arbeiten. Schnelleres Arbeiten muss jedoch auch nachhaltig sein. Eine höhere Geschwindigkeit darf nicht zu mehr Problemen führen», erklärt Prasad Sankaran, EVP von Cognizants Software and Platform Engineering. „Cognizant Flowsource adressiert diese Anforderung und hilft Unternehmen, den Durchsatz, die Qualität und die Konsistenz in der Entwicklung zu verbessern. Das Ergebnis ist zum einen eine Verkürzung der Markteinführungszeit für neue und innovative Produkte und Dienstleistungen, zum anderen eine höhere Skalierbarkeit. Beides hilft Unternehmen, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.»

Cognizant Flowsource bietet eine zentrale Entwicklungsplattform, die die Arbeit aller Beteiligten am Softwarebereitstellungsprozess und der Entwickler-Community verbindet. Gen AI-fähige Tools und Prozessorchestrierung sind in die gesamte Entwicklererfahrung eingebettet. Sie ermöglichen es den Teammitgliedern, schneller und konzentrierter zu arbeiten – und zwar auf messbare und quantifizierbare Weise. So können Teams beispielsweise mit Hilfe von Templates Code und Umgebungen selbst bereitstellen sowie Tests und Dokumentationen automatisieren. Die Plattform erlaubt, unternehmensweite Wissensdatenbanken aufzubauen, um die Wiederverwendung von Code und Komponenten voranzutreiben. Zudem lassen sich Codierungsprozesse mit trainierten Co-Piloten beschleunigen.

Mehr Transparenz für das Software-Engineering-Ökosystem

„Cognizant Flowsource geht über Produktivitätssteigerungen hinaus und stellt durch eingebettete, gut gestaltete Praktiken und mehrstufige Qualitätsprüfungen eine hohe Qualität des Codes sicher“, sagt Mukesh Dialani, IDC Research Vice President, Digital Engineering and Operational Technology Services. „Mit Cognizant Flowsource können sich Mitarbeitende auf das Wesentliche konzentrieren, statt auf wiederkehrende, nicht wertschöpfende Tätigkeiten. Wäre ich ein Kunde, würde ich es zu schätzen wissen, wie sich mit Cognizant Flowsource technische Altlasten überwinden und Probleme schneller beseitigen lassen. Das schafft Raum, sich auf das zu konzentrieren, was für mein Unternehmen wichtig ist.“

Cognizant Flowsource liefert Geschäfts- und Technikverantwortlichen mehr Transparenz über das Software-Engineering-Ökosystem ihres Unternehmens. Probleme lassen sich schneller lösen, Auswirkungen besser verstehen und Strategien nahtlos umsetzen. Cognizant Flowsource funktioniert auch als erweiterbare Plattform. Sie erlaubt, auch Plugins von Drittanbietern hinzuzufügen. Auf diese Weise lassen sich Arbeitsprozesse noch weiter beschleunigen.

Flowsource als Teil von Cognizants KI-basiertem Plattformprogramm

Cognizant Flowsource reiht sich in andere Plattformangebote ein, die Cognizant kürzlich auf den Markt gebracht hat. Dazu zählen Cognizant Neuro® AI, Cognizant Neuro® IT Operations und Cognizant Skygrade™. Sie helfen Unternehmen, die Komplexität ihrer IT-Umgebungen zu bewältigen und sich in Richtung einer Cloud-nativen Architektur zu modernisieren.

Weitere Informationen darüber, wie Sie mit Cognizant Flowsource beginnen können, finden Sie hier.

Cognizant setzt sich für die Einhaltung höchster Standards für eine verantwortungsvolle und ethische KI ein und konzentriert sich dabei auf Sicherheit, Schutz, Privatsphäre, Transparenz und Integration. Weitere Details zu Cognizants Ansatz für generative KI und zum Engagement des Unternehmens in Sachen verantwortungsvolle KI finden Sie hier. (Cognizant/mc/ps)