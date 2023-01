CV VC Top 50 Report: Crypto Valley ist das reifste Blockchain-Zentrum der Welt und umfasst neun Einhörner

Davos – Der CV VC Top 50 Report 2022 wurde heute in Davos vorgestellt. Es handelt sich um eine jährliche Analyse der CV VC AG, die einen Überblick über die Entwicklungen im Crypto Valley gibt. Der Report zeigt, dass das Crypto Valley, zu dem die Schweiz und Liechtenstein gehören, der am weitesten entwickelte Blockchain-Hub ist. Aufgrund einer vorbildlichen Regulierung und einer dezentralen Denkweise der 1135 Unternehmen, die im Crypto Valley angesiedelt sind, ist dieses auch 2022 gewachsen. Der CV VC Top 50 Report 2022 ist ein Beweis dafür, dass sich Blockchain zu einer Multi-Milliarden-Dollar-Industrie entwickelt. Die Top 50 sind in der Schweiz beheimatet und haben einen grossen internationalen Fussabdruck.

Die Bewertung der Top-50-Unternehmen beträgt 185 Mrd. Dollar. Diese Summe teilt sich auf in 175,6 Mrd. Dollar für Blockchain-Plattformen nach Marktkapitalisierung und 9,7 Milliarden Dollar für Unternehmen nach Aktienbewertung.

Trotz der anhaltenden Marktvolatilität haben die kommerziellen Blockchain-Firmen im Crypto Valley den typischen Branchentrends getrotzt. Die Unternehmensbewertung ist um beeindruckende 55% gewachsen. Die Marktkapitalisierung der Blockchain-Plattformen ist dagegen um 71% gesunken.

Geografisch gesehen bleibt Zug das Herz des Crypto Valley, wo fast die Hälfte der Unternehmen ihren Sitz hat (510), gefolgt von Zürich (197) Liechtenstein (97), Genf (70) und Tessin (50).

Im Crypto Valley gibt es neun Einhörner (Bewertung von über 1 Mrd. Dollar), denen sieben Blockchain-Plattformen und zwei kommerzielle Unternehmen sind. Es ist das erste Mal, dass kommerzielle Blockchain-Unternehmen, 21Shares und Gnosis Safe, den Einhorn-Status erlangt haben, was auf die Reife des Crypto Valley hindeutet.

Unter den Top 50 befinden sich 26 Plattformen und 24 kommerzielle Unternehmen.

Crypto Valley ist führend in der Entwicklung dezentraler, vertrauensbasierter Systeme. Globale Herausforderungen werden dank der Blockchain-Technologie und Initiativen zum Aufbau von Infrastrukturen bewältigt. Zu den wichtigsten Kennzahlen aus dem Top 50 Report 2022 gehören:

Sieben Blockchain-Plattformen im Crypto Valley sind Einhörner (Dfinity, Near, Cosmos, Solana, Web3 Foundation, Cardano, und Ethereum). Sie bauen eine Infrastruktur auf, die Privatsphäre, Freiheit, finanzielle Inklusion, Transparenz und Effizienz gewährleistet. Milliarden von Menschen erhalten die Möglichkeit, digitale Werte zu schaffen, abzuwickeln und zu besitzen.

Zwei kommerzielle Unternehmen im Crypto Valley sind Einhörner. 21Shares, der weltweit grösste Emittent von ETPs, und Gnosis Safe, der digitalen Vermögenswerte auf Ethereum verwaltet.

Die Zahl der Unternehmen im Crypto Valley liegt konstant bei 1135. Es wurden 190 neue Unternehmen registriert und 183 eingestellt, was angesichts der globalen Marktturbulenzen eine ausgeglichene Leistung ist.

Die Beschäftigung ist im gesamten Crypto Valley nur um 4% gesunken, und dies in einer Zeit, in der die Beschäftigung im Tech-Bereich weltweit rückläufig ist.

Die Top 50 Unternehmen für 2022 erhöhten die Finanzierung um 2,7% und erreichten 3,2 Mrd. Dollar.

Das Crypto Valley geht keine Kompromisse bei den Kernprinzipien der Blockchain-Technologie ein: Dezentralisierung, Offenheit und Transparenz. Das umfassende regulatorische Umfeld in der Schweiz und in Liechtenstein wird als einer der Hauptfaktoren für die Attraktivität und den Erfolg des Crypto Valley anerkannt. Als bahnbrechendes Beispiel hat das Schweizer DLT-Gesetz den Grundstein für andere Länder gelegt, die nun versuchen, ähnliche Ansätze zu übernehmen. Während einige befürchten, dass die Regulierung die Innovation bremsen könnte, sind die Schweizer Standards ein klarer Vorteil, nicht nur für die Teilnehmenden des Crypto Valley, sondern für die Positionierung von Blockchain-Unternehmen.

Crypto Valley steht an vorderster Front, um die Kerninfrastruktur hinter Web3 voranzutreiben, die von dezentralen Identitätslösungen bis zu Zero-Knowledge-Systemen zur Maximierung der Skalierbarkeit und Staking-Services reicht. Neue Top 50-Einträge spiegeln diesen Fortschritt im Crypto Valley wider:

Iamx.id ist der erste Anbieter von Self-Sovereign Identity (SSI)-Lösungen, der Anreize für Verbraucheraktivitäten schafft und die strengsten Sicherheitsstandards einhält.

Intmax ist ein Roll-up-Projekt, das Ethereum zu etwas weiterentwickeln wird, das von Online-Bürgern weltweit als Infrastruktur für Zahlungen genutzt werden kann, einschliesslich anderer Formen von digitalem Eigentum durch NFTs und gemeinschaftlich verwaltete Token.

Bridge Tower gibt den Wert von Blockchain-Staking- und DeFi-Produkten nahtlos an institutionelle Anleger weiter.

Im Crypto Valley gibt es viele Weltpremieren. Neben den weltweit ersten vollständig regulierten Kryptobanken SEBA und Sygnum sind diese immer stärker mit dem dezentralen Finanzwesen verbunden. So wandeln sie beispielsweise Unternehmensaktien und Ölgemälde in digitale Vermögenswerte um, die direkt zwischen Verkäufern und Käufern auf Blockchains gehandelt werden.

Zu ihnen gesellen sich neue Akteure wie Fiat24, die es den Kunden ermöglichen, eine persönliche Identität in Form eines «nicht fungiblen Tokens» (NFT) mit einer digitalen Geldbörse zu verbinden, die sowohl traditionelles Geld als auch Kryptowährungen enthält sowie Zugang zu dezentralen Finanzanlagen über das Metaverse.

21Shares, der weltweit grösste Emittent von börsengehandelten Kryptowährungsprodukten (ETPs), ist das grösste Blockchain-Einhorn der Schweiz. Es wurde 2018 gegründet und lancierte das weltweit erste USD-Rendite-ETP sowie das weltweit erste Bitcoin- und Gold-ETP an der SIX Swiss Exchange. 21Shares zeigte die Fähigkeit der Schweizer Expansion und brachte die ersten Krypto-ETFs in Australien heraus. Die jüngste Finanzierungsrunde in Höhe von 25 Millionen Dollar ist ein Beweis für den frühen Erfolg von 21Shares und seine Fähigkeit, sowohl in Bullen- als auch in Bärenmärkten zu gedeihen.

Eine erste Blockchain auf Shopify? Ja – energieeffiziente Tezos-Blockchain-NFTs auf Shopify

Ein erstes Gespräch mit der US-Börsenaufsicht SEC? Die Web3 Foundation hat einen neuen Weg für das Token-Morphing für zunehmend dezentralisierte Projekte wie Polkadot erschlossen. Digitale Vermögenswerte, die ursprünglich zur Erreichung von Fundraising-Zielen angeboten und verkauft wurden, müssen keine sicherheitsähnlichen Eigenschaften mehr aufweisen, um diese innovative Theorie nutzen zu können. Die Web3 Foundation hat sich intensiv mit der SEC ausgetauscht und angekündigt, dass DOT, das native digitale Asset der Polkadot-Blockchain, sich gewandelt hat. Ihrer Ansicht nach sind Angebote und Verkäufe von DOT keine Wertpapiertransaktionen, und DOT ist kein Wertpapier. Es handelt sich lediglich um Software.

Dfinity kündigte die Mainnet-Integration von Internet Computers mit Bitcoin an, die der Kryptowährung Smart-Contract-Funktionalität verleiht.

Im Crypto Valley geht es nicht nur um Infrastruktur, Protokolle, Krypto und Fintech, sondern auch um den Nutzen der Blockchain für andere Branchen:

Axedras dokumentiert unveränderlich Gold von der Mine bis zum Endverbraucher.

Deon Digital verwandelt Vertragsprozesse in Software.

Vault Security ist die weltweit erste Blockchain-basierte Fundbüro-App für die sichere Verwaltung von Eigentum.

Crypto Valley ist ein Synonym für Sicherheit und Präzision, das es Pionieren ermöglicht, mit Gewissheit zu arbeiten:

Das Multi-Signatur-Wallet-Protokoll Gnosis Safe sammelte 2022 100 Mio. Dollar ein. Sein Einhorn-Status konzentriert sich auf ein Web3-Ökosystem, das viel sicherer und für eine grössere Anzahl von Nutzern zugänglich ist. Es baut Sicherheitsnetze wie Kontowiederherstellung und hybride Verwahrung auf, um Web3 für viel mehr Nutzergruppen zugänglich zu machen.

Crypto Finance AG bietet nun technische Unterstützung für 20 Blockchains und Hunderte von Token, die über ihren FINMA-regulierten Brokerage-Service gehandelt und verwahrt werden können. Dadurch erhalten die Kunden einen nahtlosen Marktzugang über eine breite Palette von Handelsplätzen für digitale Vermögenswerte.

Der CV VC Top 50 Report befasst sich mit den Innovationen, die die Mentalität des Crypto Valley kennzeichnen, wie z.B., dass seine Pioniere sich auf das Fundament der Blockchain konzentrieren – die Dezentralisierung. Der Top 50 Report zeigt die Chancen für DeFi und DAOs auf. Er enthält ausführliche Artikel von führenden Akteuren, die die Widerstandsfähigkeit und Denkweise des Crypto Valley in Bezug auf Blockchain-Bestrebungen hervorheben. Aus geografischer Sicht bleibt Zug das Herz des Crypto Valley, gefolgt von Zürich und anderen Clustern in Liechtenstein, Genf, Tessin, Waadt und Neuenburg.

Mathias Ruch, CEO und Gründer von CV VC, kommentiert die Veröffentlichung der 8. Ausgabe des Reports: «Der CV VC Top 50 Report ist ein Leuchtturm der Hoffnung. Er ist ein Spiegelbild der brillanten Köpfe, die sich der Blockchain-Infrastruktur und -Utility verschrieben haben und im Epizentrum des Crypto Valley arbeiten. Der Top 50 Report zeigt Pioniere und ihre Unternehmen, Organisationen und Initiativen, die den Wandel anführen, indem sie sich auf den Kernnutzen konzentrieren, den Blockchain für alle globalen Institutionen, Unternehmen, Finanzen, Regierungen und die Gesellschaft bringen wird. Der Kernnutzen ist das Vertrauen.»

Jonas Gantenbein, Manager Blockchain Banking der Bank Frick, sagt: «Es sind nicht nur die Einhörner des Crypto Valley, welche die zentrale Rolle des Blockchain-Ökosystems bei den globalen Schritten in Richtung Dezentralisierung, Web3 und der bevorstehenden vierten industriellen Revolution hervorheben. Die Ausdauer des Crypto Valley ist auf das Gleichgewicht zwischen technischem Know-how, präziser Entschlossenheit, unterstützenden Bank- und Geschäftsinfrastrukturen und einem stabilen regulatorischen Umfeld zurückzuführen, in dem alle Teilnehmer wissen, woran sie sind. Es gibt eine einladende Bankenlandschaft, in der immer mehr alteingesessene Banken Krypto- und Blockchain-Unternehmen als Kunden aufnehmen. Ein solch fortschrittliches Umfeld ist ein Beweis dafür, weshalb die Schweiz und Liechtenstein die einzigen Jurisdiktionen der Welt sind, in der es möglich ist, ein Unternehmen zu gründen, Bankgeschäfte zu tätigen, Steuern zu zahlen und professionelle Dienstleistungen ausschliesslich mit Kryptowährungen zu beauftragen.» (CV VC/mc/ps)

Über den CV VC Top 50 Report

Der CV VC Top 50 Report wird von der CV VC AG erstellt. Der periodisch erscheinende Bericht, der nun in seiner 8. Ausgabe erscheint, konzentriert sich auf Marktgrundlagen und Bewertungsentwicklungen im Crypto Valley, das die Schweiz und Liechtenstein umfasst. Der Report wird in Zusammenarbeit mit der Bank Frick erstellt. Im diesjährigen Top-50-Bericht wurden die Unternehmen anhand der Bewertungsmethodik in einheitliche Gruppen eingeteilt: Blockchain-Plattformen einerseits und kommerzielle Unternehmen andererseits. Blockchain-Plattformen sind verteilte Ledger, die auf einem Konsens-Mechanismus beruhen, der ein natives Token beinhaltet. Ihre Präsenz im Crypto Valley ist darauf zurückzuführen, dass ihre Organisationen in der Schweiz/Liechtenstein registriert sind. Für diese Kategorie wird die Marktkapitalisierung von Plattform-Tokens zum 31. Dezember 2022 angegeben. Kommerzielle Unternehmen sind gewinnorientierte Unternehmen, die auf klassische Weise durch Eintragung ins Handelsregister gegründet werden. Sie haben eine Gewinn- und Verlustrechnung, Anteilseigner, d.h. eine kapitalistische Struktur: es ist möglich, ihre Eigenkapitalbewertung zu berechnen. Die Unterscheidung zwischen den beiden Kategorien ist wichtig, da es sich um zwei verschiedene Arten von Unternehmen handelt, die sich auch in ihrer Bewertungslogik unterscheiden.