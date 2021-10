cyon lanciert neue Webhosting-Angebote für Webagenturen und KMU

Basel – Mit «Webhosting Pro» lanciert der Schweizer Webhosting- Provider cyon ein leistungsfähiges Angebot für den Betrieb anspruchsvoller Webanwendungen wie E-Commerce-Sites oder besucherstarken Websites. Das «Managed Server»-Angebot mit eigenem Server rundet das Programm neu gegen oben ab.

Die Ansprüche an moderne Webhosting-Infrastrukturen sind heute vielfältig. Schnelle Leistung und überdurchschnittliche Verfügbarkeit, ein professioneller und kostenloser Support zusammen mit einem sicheren und vertrauenswürdigen Datenstandort, sind nur einige Stichworte. Mit «Webhosting Pro» lanciert cyon deshalb eine Lösung, die die Ansprüche von KMU, Web-Agenturen oder Entwicklerinnen und Entwicklern gleichermassen erfüllt.

Webhosting Pro: Höchste Leistung zum attraktiven Preis

Das neue «Webhosting Pro» der Basler Hosting-Spezialisten eignet sich insbesondere für den Betrieb von anspruchsvolleren Web- und E-Commerce-Anwendungen sowie besucherstarken Websites, wie zum Beispiel Magento, Prestashop, Typo3, WordPress oder Joomla. Für zusätzliche, schnelle Performance sorgt der 100% Apache-kompatible LiteSpeed-Webserver, der sich mit vielen kostenlosen Plugins gezielt auf das eingesetzte CMS oder Shopsystem optimieren lässt.

«Webhosting Pro» von cyon ist ab sofort in drei verschiedenen Varianten ab CHF 79.90 pro Monat erhältlich. Alle Pakete beinhalten 750 GB Speicherplatz und bis zu 200 Datenbanken und profitieren von priorisiertem Support. In der Variante «Webhosting Pro Triple» ist ausserdem bereits 1 kostenloser Notfall-Auftrag pro Jahr im Wert von CHF 250 inklusive. Damit sichern sich Kundinnen und Kunden sofortige Unterstützung, wann immer sie sie brauchen. Wenn nötig, auch mitten in der Nacht.

«Managed Server»: Der eigene Server mit noch mehr Leistung

Wer noch mehr Leistung sucht und dafür auf einen eigenen Server setzen möchte, findet mit dem aktualisierten «Managed Server»-Angebot von cyon genau das Richtige. Die Server sind neu mit bis zu 32 vCPU-Kernen und 64 GB RAM erhältlich und enthalten bis zu 3 kostenlose Notfall-Aufträge pro Jahr. {cyon/mc/hfu)