Wittenbach – Digitale Signaturen sind heute fester Bestandteil von Geschäfts- und Verwaltungsprozessen. Die Frage, ob eine Person tatsächlich zeichnungsberechtigt ist, bleibt jedoch oft offen. DeepValidator kombiniert die Validierung digitaler Signaturen mit einer Echtzeitprüfung der Vertretungsbefugnis auf Basis offizieller Daten aus dem Schweizer Handelsregister.

„DeepValidator prüft, ob ein Dokument nicht nur unterschrieben, sondern von einer dazu berechtigten Person unterzeichnet worden ist“, sagt Andrea Bogoni, Chief Marketing Officer von DeepCloud. „Das ist besonders relevant bei Verträgen, Vollmachten und Entscheiden auf Führungsebene.“

Rechtskonformität und Integration

DeepValidator erfüllt die Anforderungen der Schweizer ZertES- sowie der EU-eIDAS-Standards für qualifizierte elektronische Signaturen und Siegel. Die Lösung richtet sich an Organisationen, die digitale Dokumente mit rechtlicher Wirkung prüfen oder verwalten. Der Dienst unterstützt Signaturen und Siegel aller Anbieter und lässt sich in bestehende ERP-Systeme, Freigabeprozesse oder juristische Plattformen integrieren. Eine API für die automatisierte Anbindung steht in Kürze zur Verfügung.

Datenschutz und Verfügbarkeit

Alle Dokumente werden während der Übertragung verschlüsselt und nach der Verifizierung automatisch gelöscht. DeepValidator läuft ausschliesslich auf sicheren Servern in der Schweiz und erfüllt die Datenschutzvorgaben der Schweiz und der EU. Der Dienst ist online verfügbar und kann kostenlos genutzt werden unter: www.deepvalidator.swiss (DeepCloud/mc/hfu)