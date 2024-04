DHL Express Schweiz entscheidet sich für Oracle Autonomous Database

Zürich – DHL Express Schweiz versendet täglich Pakete in und aus mehr als 220 Ländern. Das Kundenabfertigungssystem wickelt alle Export- und Importtransaktionen einschliesslich der Sendungsdaten sowie Zoll- und Steuerinformationen ab und verarbeitet mehr als eine Million unabhängiger Datenbankooperationen pro Tag.

Oracle Autonomous Database, einschliesslich Autonomous Transaction Processing, ermöglicht DHL Express, die Verfügbarkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit seines geschäftskritischen Zollabfertigungssystems zu verbessern. Die selbststeuernden, selbstsichernden und selbstreparierenden Fähigkeiten von Oracle Autonomous Database tragen dazu bei, dass das System und die Infrastruktur effizient und stabil laufen, mit einer Leistung, die schneller ist als die von On-Premises-Alternativen. Zudem gewährleistet Oracle Autonomous Database die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Darüber hinaus ermöglicht die Oracle Autonomous Database eine Automatisierung des Datenmanagements, die DHL Express hilft, die betriebliche Effizienz zu steigern.

«Hohe Leistung und Verfügbarkeit unserer Systeme sind von grundlegender Bedeutung, damit wir unsere wachsenden Serviceanforderungen erfüllen können. Oracle Autonomous Database unterstützt uns dabei, unsere Leistungs- und Effizienzziele zu erreichen», sagt Djamel Djedid, Head of DHL Express IT Development and Integrations, Basel. «Unterstützt durch Oracle Autonomous Database profitiert unser Zollabfertigungssystem von einer Plattform, die uns eine bessere Leistung und Stabilität sowie die Flexibilität bietet, Services schnell anzupassen und zu skalieren.»

«Der Einsatz der Oracle Autonomous Database bedeutet weniger Wartungs- und Betriebsaufwand für die IT-Teams sowie eine höhere Skalierbarkeit, Leistung, Automatisierung und Effizienz. Wir haben die Migration in Wellen sorgfältig geplant und vorbereitet, und vom ersten Tag an gab es kein einziges Problem. Die Stabilität und die Serviceleistung sind beeindruckend. Wir sind mit einer geschäftskritischen Anwendung mit null Fehlern in Betrieb gegangen. Für uns ist das von entscheidender Bedeutung: Wenn dieses System nicht funktioniert, kommen keine Flugzeuge für DHL Express in der Schweiz an, und wir haben Spitzenwerte von 50’000 Importsendungen pro Tag», so Djamel Djedid.

«Um Kundenbestellungen pünktlich, sicher und in gutem Zustand auszuliefern, müssen viele bewegliche Teile harmonisch zusammenarbeiten. Mit der Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit, Leistung und Effizienz der Oracle Autonomous Database und der Oracle Cloud Infrastructure verfügt DHL Express Schweiz über die notwendigen Werkzeuge, um hervorragende Dienstleistungen zu erbringen und die Kunden zufrieden zu stellen», sagt Billy Kneubühl, Country Manager, Oracle Schweiz. (Oracle/mc/ps)