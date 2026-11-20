Hilfsgelder, die auch Menschen ohne Bankkonto erreichen. Fabriken, die gebaut werden, bevor der erste Bagger auffährt. KI-Agenten, die Softwarefehler selbst finden und beheben. Und eine Gründerin, die Food Waste mit künstlicher Intelligenz messbar macht. Für solche Pionierleistungen vergab der Digital Economy Award heute Abend zehn Auszeichnungen. Vor rund 600 Gästen aus Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Forschung standen 29 Finalist:innen aus sechs Kategorien auf der Bühne.

Mit Kitro hat Naomi MacKenzie eine KI-gestützte Bildanalyse entwickelt, mit der Gastronomiebetriebe ihre Lebensmittelabfälle messen und gezielt reduzieren. Was im Abfalleimer landet, wird sichtbar, und was sichtbar ist, lässt sich ändern. Jury und Publikum, die je zur Hälfte entschieden, wählten sie zum «Pioneer of the Year». Sie setzte sich gegen Imanol Schlag (ETH Zürich), Amin Amini (Loxo), Andreas Göldi (b2venture) und Yves Zischek (Digital Realty) durch. Die Laudatio hielt Bertrand Piccard, der wie kaum ein anderer für Pioniergeist steht.

Weltmeister im Erfinden – mit Luft nach oben

Dass der Bundespräsident die Jubiläumsausgabe eröffnete, zeigt den Stellenwert der digitalen Innovationskraft für den Standort Schweiz. «Wir sind Weltmeister im Erfinden. Beim Grosswerden haben wir noch Luft nach oben», sagte Guy Parmelin in seiner Rede und verwies damit auf das Skalieren innovativer Schweizer Projekte im Binnenland.

Genau hier setzt der Digital Economy Award an: Er gibt jenen eine Bühne, die den Schritt von der Idee zum Erfolg wagen. «Die Schweiz sät auf Spitzenniveau: in Bildung, Forschung und Berufslehre. Ernten können wir aber nur, wenn Menschen aus diesem Wissen Unternehmen, Produkte und Arbeitsplätze machen. Pionierinnen und Pioniere sind diese Brücke», sagt Andy Fitze, Verwaltungsratspräsident der Digital Economy Award AG. Noch immer lasse sich mehr als ein Drittel aus Angst vor dem Scheitern von einer Gründung abhalten. «Mut steckt an. Wer Vorbilder sieht, wagt eher selbst den Schritt. Heute Abend standen 29 solche Vorbilder auf der Bühne. Unsere Aufgabe ist es, dass ihre Geschichten weit über diesen Abend hinaus wirken.»

Wirkung, die man nachvollziehen kann

Kein Internet, kein Bankkonto, kein Mobiltelefon: Für viele Menschen in Krisengebieten ist das Alltag. Die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) und das Zuger Unternehmen AIDONIC zeigen, wie Hilfe trotzdem ankommt: Die Plattform von AIDONIC funktioniert auch offline und macht Hilfsgelder dank Blockchain lückenlos nachvollziehbar. Dafür gewannen sie die Kategorie «Public Sector & NPO».

In der Kategorie «Business» überzeugte Roche. Das Unternehmen plant Produktionsanlagen mit Building Information Modeling (BIM) zuerst im digitalen Zwilling. Dort zeigen sich Konflikte und Fehler, lange bevor sie auf der Baustelle teuer würden.

Zum «Next Global Hot Thing» kürte die Jury LogicStar AI. Das 2024 gegründete Start-up mit Wurzeln an der ETH Zürich entwickelt KI-Agenten, die Softwarefehler selbstständig aufspüren, reproduzieren und beheben. Je mehr Code künftig von KI geschrieben wird, desto wichtiger wird diese Fähigkeit. Die Auszeichnung übergaben Carla Bünger und Thomas Taroni vom Schweizer Tech-Unicorn Phoeniqs.

Wer ausbildet, baut Zukunft: Sonderpreis für die Schweizer Armee

In der Kategorie «ICT Training» würdigte die Jury drei Unternehmen, die mit besonderem Engagement die nächste Generation von Fachkräften ausbilden: die ERNE Gruppe (1 bis 20 ICT-Mitarbeitende), die Föllmi ICT AG (21 bis 100) und die CSS Kranken-Versicherung AG (über 100), die zusätzlich den Gesamtsieg holte.

Einen Sonderpreis erhielt das Kommando Cyber der Schweizer Armee, das im Cyber-Lehrgang Milizangehörige zu Spezialist:innen ausbildet. «Wir zeichnen ein bisher in Europa einzigartiges Ausbildungsprogramm aus, das dem akuten Bedarf an hervorragend ausgebildetem Fachpersonal in der Schweiz entgegenwirkt», sagt Juryverantwortlicher Marcus Dauck. Die Absolvent:innen seien äusserst gefragt und schlössen ihre Berufsprüfungen mit Bestnoten ab. Mit ihrem Know-how stärkten sie auch die Privatwirtschaft und trügen dazu bei, dass die Schweiz besser auf Cyberbedrohungen reagieren könne.

90 Sekunden für die grosse Idee

Für Herzklopfen im Saal sorgte die Kategorie «NextGen Hero»: Agam Jamwal (REWAVE), Kevin Willeit (findmee), Sarah Mühlemann (be[a]ware) und Alina Ritzinger (VidMa) hatten je 90 Sekunden, um das Publikum zu überzeugen. Gewählt wurden Sarah Mühlemann und Agam Jamwal. Mit be[a]ware entwickelt Sarah Mühlemann Trainings, in denen die Teilnehmenden die Rolle von Hackern einnehmen und so am eigenen Leib erfahren, wie Cyberangriffe funktionieren. Agam Jamwal baut mit REWAVE eine Schweizer Plattform auf, die unabhängigen Musikerinnen und Musikern weltweite Reichweite verschafft, ohne dass sie die Kontrolle über ihre Musik abgeben müssen. swissICT-Präsident Claude Honegger übergab die Pokale.

Gewinnerinnen und Gewinner 2026