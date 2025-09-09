Digital Economy Award 2025: Das sind die Finalistinnen und Finalisten
Zürich – Die Würfel sind gefallen: 20 Organisationen und neun Einzelpersonen sind für den Final des Digital Economy Award 2025 am 13. November im Hallenstadion Zürich nominiert worden. Sie decken die ganze Spannbreite der digitalen Innovation ab: von Robotik über KI-gestützte Plattformen bis zu nachhaltigen Behördenlösungen. Für den Award «The Pascal» stellen sich zudem fünf Persönlichkeiten einem Public-Voting.
Die Jurybegründungen zeigen, was die diesjährigen Finalist:innen auszeichnet: Innovationskraft, die weit über den nationalen Markt hinausstrahlt, konkrete Lösungen mit gesellschaftlichem Nutzen und die Fähigkeit, digitale Verantwortung mit unternehmerischem Denken zu verbinden. Nachwuchsförderung, Nachhaltigkeit sowie die Brücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft ziehen sich wie ein roter Faden durch alle Kategorien.
Folgende Finalistinnen und Finalisten stehen in den verschiedenen Kategorien fest:
NextGen Hero
- Alexandra Allgaier, Universität St.Gallen (HSG)
- Nathalie Kern, Ostschweizer Fachhochschule; FHS Hochschule für Angewandte Wissenschaften, St. Gallen
- Michael Jakob, Berner Fachhochschule
- Simon Weigold, Universität Luzern
Next Global Hot Thing
- irmos technologies AG, Zürich
- Largo.ai, Lausanne
- mimic robotics AG, Zürich
- RoBoa, Zürich
Digital Excellence GOV & NPO
- Amt für Wirtschaft des Kantons Zürich
- Stadt Uster, Stadt Kloten, Gemeinde Horgen, Gemeinde Thalwil
mit JAXforms, Zürich/Biel
- Swiss Guardia, Feusisberg
Digital Excellence Commercial
- Kantonsspital Baden KSB AG mit Trifact AG, Rothenburg
- flawa iQ, Flawil
- Insel Gruppe, Bern
- ISS Schweiz, Zürich, mit Akenza, Zürich
The Pascal
- Thomas Dübendorfer, Präsident und Mitgründer Swiss ICT Investor Club, Zürich
- Pascal Lamia, Vizedirektor und Leiter der operativen Cybersicherheit, Bundesamt für Cybersicherheit BACS, Bern
- José Lopez, CEO Convotis Group, Rotkreuz
- Alina Matyukhina, Siemens, CSO / Global Head of Cybersecurity, Zug
- Stephanie Wickihalder, Präsidentin Swiss Fintech Innovations, Zürich
ICT Education & Training – Kategorie 1–20 ICT-Mitarbeitende
- Hustech Installations AG, Bubikon
- into technologies AG, Chur
- Möbel Pfister AG, Suhr
ICT Education & Training – Kategorie 21–100 ICT-Mitarbeitende
- clavis IT AG, Herisau
- Convotis Schweiz AG, Rotkreuz
- Leuchter IT Solutions AG, Luzern
ICT Education & Training – Kategorie über 100 ICT-Mitarbeitende
- Suva, Luzern
- Bühler AG, Uzwil
- Liip SA, Lausanne
Das Public-Voting für «The Pascal» läuft bis am 9. November: Hier können Sie Ihre Stimme abgeben…