Digital Economy Award 2025: Das sind die Finalistinnen und Finalisten

Zürich – Die Würfel sind gefallen: 20 Organisationen und neun Einzelpersonen sind für den Final des Digital Economy Award 2025 am 13. November im Hallenstadion Zürich nominiert worden. Sie decken die ganze Spannbreite der digitalen Innovation ab: von Robotik über KI-gestützte Plattformen bis zu nachhaltigen Behördenlösungen. Für den Award «The Pascal» stellen sich zudem fünf Persönlichkeiten einem Public-Voting.

Die Jurybegründungen zeigen, was die diesjährigen Finalist:innen auszeichnet: Innovationskraft, die weit über den nationalen Markt hinausstrahlt, konkrete Lösungen mit gesellschaftlichem Nutzen und die Fähigkeit, digitale Verantwortung mit unternehmerischem Denken zu verbinden. Nachwuchsförderung, Nachhaltigkeit sowie die Brücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft ziehen sich wie ein roter Faden durch alle Kategorien.

Folgende Finalistinnen und Finalisten stehen in den verschiedenen Kategorien fest:

NextGen Hero

Alexandra Allgaier, Universität St.Gallen (HSG)

Nathalie Kern, Ostschweizer Fachhochschule; FHS Hochschule für Angewandte Wissenschaften, St. Gallen

Michael Jakob, Berner Fachhochschule

Simon Weigold, Universität Luzern

Next Global Hot Thing

irmos technologies AG, Zürich

Largo.ai, Lausanne

mimic robotics AG, Zürich

RoBoa, Zürich

Digital Excellence GOV & NPO

Amt für Wirtschaft des Kantons Zürich

Stadt Uster, Stadt Kloten, Gemeinde Horgen, Gemeinde Thalwil

mit JAXforms, Zürich/Biel

mit JAXforms, Zürich/Biel Swiss Guardia, Feusisberg

Digital Excellence Commercial

Kantonsspital Baden KSB AG mit Trifact AG, Rothenburg

flawa iQ, Flawil

Insel Gruppe, Bern

ISS Schweiz, Zürich, mit Akenza, Zürich

The Pascal

Thomas Dübendorfer, Präsident und Mitgründer Swiss ICT Investor Club, Zürich

Pascal Lamia, Vizedirektor und Leiter der operativen Cybersicherheit, Bundesamt für Cybersicherheit BACS, Bern

José Lopez, CEO Convotis Group, Rotkreuz

Alina Matyukhina, Siemens, CSO / Global Head of Cybersecurity, Zug

Stephanie Wickihalder, Präsidentin Swiss Fintech Innovations, Zürich

ICT Education & Training – Kategorie 1–20 ICT-Mitarbeitende​​​​​​

Hustech Installations AG, Bubikon

into technologies AG, Chur

Möbel Pfister AG, Suhr

ICT Education & Training – Kategorie 21–100 ICT-Mitarbeitende

clavis IT AG, Herisau

Convotis Schweiz AG, Rotkreuz

Leuchter IT Solutions AG, Luzern

ICT Education & Training – Kategorie über 100 ICT-Mitarbeitende

Suva, Luzern

Bühler AG, Uzwil

Liip SA, Lausanne

Das Public-Voting für «The Pascal» läuft bis am 9. November: Hier können Sie Ihre Stimme abgeben…