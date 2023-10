Digitale Disruption der Inkassobranche: tilbago AG setzt beim Insourcing neuen Megatrend

Luzern – Die in Luzern ansässige tilbago AG freut sich, den 2000. Kunden in ihrem wachsenden Portfolio begrüssen zu dürfen. Dieser jüngste Geschäftszugewinn unterstreicht die fortschreitende digitale Disruption im Inkasso-Geschäft, wobei tilbago an vorderster Front steht. Deren Software-Lösung Robo-Inkasso ermöglicht die Rückführung der Prozesse zum rechtlichen Inkasso in das eigene Unternehmen durch Digitalisierung und künstliche Intelligenz.

Die tilbago AG hat den Trend zur Disruption in der Inkassobranche schon 2016 erkannt und sich als Vorreiterin in der Branche etabliert, indem sie Gläubigern mit ihrer Cloud-Softwarelösung ermöglicht, das Inkasso selbstständig durchzuführen – ohne auf traditionelle Inkassoagenturen zurückgreifen zu müssen. Möglich wurde dies durch den von der tilbago AG entwickelten digitalen Legal Advisor – ein Teil des Herzstücks von tilbagos RILDA 4.0 (Robo-Inkasso legal and decision advisor) – für das rechtliche Inkasso nach SchKG. Rechtliche Vorkenntnisse und Erfahrung im rechtlichen Inkasso sind dadurch auf Seiten des Gläubigers nicht erforderlich und durch den Einsatz von Robo-Inkasso erzielen diese bereits bei sehr geringen Fallzahlen optimale Ergebnisse.

Die tilbago AG ermöglicht Gläubigern das Knowhow und die Erfahrung aus mehreren Millionen Inkassofällen zu ihren Gunsten zu nutzen. Das innovative Konzept der tilbago AG beschleunigt deren Prozess, ihr Geld zurückzuerhalten – und das erst noch bei höherer Eintretenswahrscheinlichkeit, geringeren Kosten und ohne ein Reputationsrisiko durch Beauftragung externer Dienstleister einzugehen. Resultiert aus einer Betreibung ein Verlustschein, erzielen die Kunden der tilbago AG in deren Bewirtschaftung erst recht viel bessere Ergebnisse.

Ein Blick zurück auf die bisherigen sieben Jahre seit der Gründung der tilbago AG zeigt, dass die Verbreitung ihrer innovativen Software-as-a-Service-Inkassolösung nach dem klassischen Diffusionsmuster der Digitalisierung (Diffusionstheorie von Prof. Emerett Rogers) erfolgt. Waren es früher vor allem Early-Adaptors, stösst heute die grosse Mehrheit dazu, insbesondere auch viele Gläubiger, bei denen das rechtliche Inkasso einen Teil der Kernprozesse bildet. Zwischenzeitlich ist die Disruption so weit fortgeschritten, dass auch zukunftsorientierte Inkassoagenturen aus dem In- und Ausland für ihre Leistungserbringung Robo-Inkasso nutzen.

tilbago AG als Trendsetterin: Insourcing setzt sich durch

Die heutige Kundenbasis bestätigt den von der tilbago AG 2016 initiierten Trend in Richtung Insourcing. Durch die effizientere, kostengünstigere und transparentere Lösung bei minimalem Bearbeitungsaufwand wird die Branche revolutioniert – zum Vorteil der Gläubiger der tilbago AG und den Schuldner:innen gleichermassen.

David Fuss, CEO der tilbago AG, beobachtet diese Entwicklung mit Freude: «In den vergangenen Jahren konnten wir laufend neue Kundengruppen für die Nutzung unserer Lösung begeistern. Es freut uns sehr, dass wir als Angreiferin in der Inkassobranche den Trend für das Insourcing initiieren konnten und das Inkasso in der Schweiz in den nächsten Jahren weiter digitalisieren dürfen.»

Über 2000 Unternehmen aus den verschiedensten Branchen wie Banken, Versicherungen, Spitäler, Retailer, Energieversorger, öffentliche Verwaltungen etc. gehören zu den zufriedenen Kunden der tilbago AG. Dabei handelt es sich um Kunden mit hohen Fallvolumen bis hin zu Kleinstkunden mit einigen wenigen Inkassofällen. (tilbago/mc/ps)