Sygnums Multi-Custody-Plattform der nächsten Generation erhält unabhängigen Prüfbericht

Zürich – Die Sygnum Bank gibt bekannt, dass ihre Multi-Custody-Plattform der nächsten Generation von PwC Schweiz erfolgreich einen ISAE 3402 Type 2 Assurance Report erhalten hat. Dies ist eine formelle Bestätigung, dass die Multi-Custody-Plattform von Sygnum erneut die höchsten Sicherheitsstandards für die Aufbewahrung von Kundenvermögen erfüllt.

Der Bericht bestätigt das branchenführende sichere Design und den Betrieb der Multi-Custody-Plattform von Sygnum nach deren kürzlich erfolgter umfassender Aufrüstung. Darüber hinaus hat PwC Schweiz auch Prüfverfahren für und während der Schlüsselgenerierungsprozesses zum Schutz von Kundenvermögen nach dem Prüfstandard ISAE 3000 durchgeführt.

Höchster Sicherheits-Standard

Die Entwicklung und der Betrieb der Multi-Custody-Plattform der nächsten Generation von Sygnum entsprechen weiterhin den höchsten Standards der Branche und wurden von PwC Schweiz mit einem Assurance-Bericht ISAE 3402 Typ 2 ausgezeichnet. Der Auftrag umfasste Kontrollrahmen für die folgenden Bereiche: Key Disclosure Prevention, Key Loss Prevention, Operations Management, Secure Client Transactions und Secure Disaster Recovery. Ein ISAE 3402 Typ 2 umfasst die Beschreibung, Gestaltung und operative Wirksamkeit von Kontrollen in einer Dienstleistungsorganisation.

Mit diesem umfassenden Kontrollrahmen und den regelmässigen Penetrationstests, die von internen und externen Sicherheitsteams durchgeführt werden, bestätigt Sygnum seine führende Position als Anbieter einer unabhängig getesteten, institutionellen Verwahrungslösung für digitale Vermögenswerte. Der diesjährige ISAE 3402-Assurance-Bericht folgt den drei erfolgreichen Durchführungen der Vorjahre.

Da Sygnum ein Finanzinstitut ist, das sich dafür einsetzt, dass Kunden vertrauensvoll in digitale Vermögenswerte investieren können, ist seine sichere Verwahrungslösung – zusätzlich zu den Mitarbeitern, der Technik und den Prozessen – nicht nur ein wesentliches Element für die Bereitstellung von Unterstützung auf institutioneller Ebene, sondern auch für die Verwaltung und Reduzierung von Gegenparteirisiken erforderlich.

Thomas Brunner, Head of Custody and Staking bei Sygnum, sagt: «Es ist Teil der Mission von Sygnum, unsere Kunden in die Lage zu versetzen, mit vollem Vertrauen in digitale Vermögenswerte zu investieren, und unsere hochsichere, institutionelle Custody-Lösung spielt dabei eine zentrale Rolle. Diese Zusicherung, die eine Reihe von robusten Sicherheitsvorkehrungen umfasst, die das Vermögen unserer Kunden vor jeglichem unbefugten Zugriff schützen, gibt ihnen absolute Sicherheit und ermöglicht es ihnen, sich auf ihre Anlagestrategien zu konzentrieren.» (Sygnum/mc/hfu)