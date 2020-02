Entersekt: Neue In-App-Messaging-Lösung für Banken

Utrecht / München – Banken stehen vor der Herausforderung, wichtige Nachrichten so an ihre Kunden zu übermitteln, dass sie diese wirklich – und unter regulatorischen Gesichtpunkten auch nachweislich – erhalten und wahrnehmen. Das ist in der Praxis nicht so einfach, denn selbst sichere Mailboxen bleiben häufig für längere Zeiträume unbeachtet oder werden vollständig ignoriert.

Mit der neuen Smart-Messaging-Lösung des Authentifizierungsspezialisten Entersekt erhalten wichtige Nachrichten die notwendige Aufmerksamkeit und landen nicht im Papierkorb. Gleichzeitig erfolgt die regulatorisch notwendige Zustellbestätigung. Die Entersekt Smart-Messaging-Lösung, die einen sicheren Kommunikationskanal zwischen Bank und Kunde herstellt, kann problemlos in jede Banking App integriert werden.

Sichere Kommunikation für viele Anwendungszenarien

Smart Messaging eignet sich für verschiedene Anwendungsszenarien, z. B. für In-App-Benachrichtigungen, die als persönliche Push-Nachricht auf dem Smartphone erscheinen. Oder als Calls-To-Action, die dem Kunden erlauben, zeitkritische Aktivitäten direkt aus der App heraus anzustossen. Calls-To-Action sind Benachrichtigungen, die vom Kunden unmittelbar eine Aktion oder eine Entscheidung erfordern, wie beispielsweise die Freigabe eines Kontenzugriffs für Dritte oder Entscheidungen hinsichtlich Depotmassnahmen bei substantiellen Kursveränderungen. So kann dem Kunden beispielsweise per Call-To-Action eine konkrete Aktien-Verkaufsorder vorgeschlagen werden, wo er nur noch die Aktienanzahl eingeben muss.

Kunden erwarten zeitnahe Kommunikation

„Unsere Smart-Messaging-Lösung eröffnet eine Reihe von Möglichkeiten, damit Kunden regelmässig und besser informiert werden und schneller zeitkritische Entscheidungen treffen können. Smart Messaging inclusive Calls-To-Action eröffnet vielfältige Use Cases für die Interaktion zwischen Finanzinstitut und Kunde und dies schnell, sicher und direkt“, sagt Uwe Härtel, Country Manager Central Europe von Entersekt.

Auch der langjährige Entersekt-Technologiepartner CREALOGIX setzt auf die neue Smart-Messaging-Lösung: „Viele Kunden haben uns auf ein innovatives Messaging-Tool angesprochen. Aus der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Entersekt ist eine nutzerfreundliche Lösung entstanden, mit der Banken und ihre Kunden sich sicher miteinander austauschen können. Die bequeme Kommunikation vertieft die Kundenbeziehung und steigert die Loyalität“, sagt Stéphane Martignoni, Head of Indirect Sales and Partner Managment bei CREALOGIX.

Weitere Informationen zu der neuen Smart-Messaging-Lösung von Entersekt finden Sie unter:

https://www.entersekt.com/press/smart-messaging-der-direkte-weg-zu-ihren-kunden

Hier können Sie auch einen aktuellen Beitrag zum Thema „Smart Messaging“ aus der Fachzeitschrift gi Geldinstitute kostenlos downloaden. (Entersekt/mc/ps)

Über Entersekt

Entersekt ist ein Anbieter innovativer Fintech-Lösungen mit Fokus auf mobile Einsatzszenarien. Finanzdienstleister und andere Unternehmen vertrauen auf das patentierte System für Mobilgeräte-basierte Identitätsprüfung, um ihren Kunden eine sichere und gleichzeitig komfortable Anwendungserfahrung zu ermöglichen – unabhängig vom Service-Kanal. Mit der Technologie von Entersekt verfügen Unternehmen über einen Wettbewerbsvorteil, sowohl bei der Herstellung von Compliance durch starke Anwenderauthentifizierung und fortschrittliche App-Sicherheit als auch bei der Umsetzung von Kundenwünschen nach orts- und zeitunabhängiger Informationsverfügbarkeit und Zahlungsfunktionalität.

www.entersekt.com