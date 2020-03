Information Builders: 5 moderne Datenarchitektur-Trends für eine Zukunft mit KI

Zürich – Da sich Technologie fortlaufend und rapide weiterentwickelt, Kehrtwendungen durchläuft und sich so neu erfindet, ist es für Transformationsleiter und Implementierer von entscheidender Bedeutung zu erkennen, welche Trends zu beobachten sind, damit sie ihre Agilität steigern, Ergebnisse schnell liefern und die langfristigen Ziele ihrer Unternehmen unterstützen können – welche unausweichlich KI beinhalten werden.

Nehmen Sie am Webinar 5 moderne Datenarchitektur-Trends für eine Zukunft mit KI am 26. März, 15:00 CET mit David Menninger, SVP & Research Director of Data and Analytics Research bei Ventana Research, und Vincent Deeney, Senior Director of Strategic Services bei Information Builders teil.

Die Themen sind:

die Notwendigkeit für skalierbare Datenarchitektur und elastische Datenverarbeitung

die steigende Bedeutung von Datenqualität und Data Governance

das Einbeziehen nicht-strukturierter Daten bei KI-erstellten Algorithmen

die Sinneswandel von Hadoop zu Cloud Data Warehouses

die Ausgereiftheit der Streaming-Datenarchitektur

Anmeldung und weitere Informationen…