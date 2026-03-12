Finanztechnologie-Branche wächst leicht und setzt stärker auf KI

Luzern – Die Zahl der Unternehmen im Bereich der Finanztechnologie in der Schweiz und Liechtenstein ist 2025 auf 529 gestiegen, ein Plus von vier Prozent. Gleichzeitig verlagerte sich der technologische Schwerpunkt mehr auf datenbasierte Anwendungen und künstliche Intelligenz (KI).

Datenanalyse, Big Data und KI stellten erstmals die grösste Technologieklasse im Fintech-Sektor dar, teilte die Hochschule Luzern am Donnerstag in ihrer «IFZ FinTech Study 2026» mit. Auch bestehende Unternehmen hätten ihre Angebote stärker in Richtung daten- und KI-basierter Lösungen ausgerichtet.

Fintech steht für «Finanztechnologie» und bezeichnet Unternehmen, die digitale Technologien einsetzen, um Finanzdienstleistungen zu verbessern, zu ergänzen oder neu anzubieten – etwa bei Zahlungen, Vermögensverwaltung oder Bankinfrastruktur.

Der Sektor wächst seit Jahren, wenn auch langsamer als früher. Zuletzt rückten laut der Hochschule Konsolidierung, Spezialisierung und die technologische Neuausrichtung der Geschäftsmodelle stärker in den Vordergrund. Zürich bleibt demnach der wichtigste Standort für den Sektor in der Schweiz, gefolgt vom Kanton Zug. (awp/mc/ps)