G-P stellt weltweit ersten KI-gestützten Global HR Compliance Advisor vor

Boston – G-P (Globalization Partners), Anbieterin im globalen Personalwesen, hat den weltweit ersten KI-basierten globalen HR Compliance Advisor vorgestellt: G-P Gia. Die Anwendung basiert auf einer firmeneigenen Wissensdatenbank, die mehr als ein Jahrzehnt Expertise zum Management länderübergreifender Beschäftigungsverhältnisse umfasst. Diese kombiniert Gia mit neuartiger KI-Technologie und hebt HR-Prozesse auf eine neue Ebene, indem sie den zeitlichen und monetären Aufwand für die Einhaltung von Compliance-Regelungen um bis zu 95 % reduziert.

„Mit Gia schliesst G-P eine grosse Lücke in der globalen und länderübergreifenden Personalplanung und bereitet Unternehmen besser auf entsprechende Vorhaben vor. Dies gelingt, indem die Lösung neue Automatisierungsmöglichkeiten für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften anbietet“, sagt Zachary Chertok, Senior Research Manager für Mitarbeitererfahrung bei IDC. „Gia sorgt für einen Schulterschluss zwischen Personal- und Rechtsabteilung und unterstützt Personalverantwortliche bei einer effizienten und präzisen Personalplanung, Szenario-Modellierung und organisatorischen Entscheidungsfindung. Basierend auf G-Ps langjähriger Erfahrung in der globalen Employer-of-Record-Branche (EOR) ermöglicht es Gia HR-Abteilungen, agilere Entscheidungsprozesse zu fördern und bessere Ergebnisse zu erzielen, indem sie die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen bei globalen Geschäftsveränderungen, Skalierung, geografischer Expansion und Unternehmensfusionen automatisiert überprüft.“

Mit Gia als Beratungsinstanz an ihrer Seite können Unternehmen globale Beschäftigungsverhältnisse effizient und in Einklang mit geltendem Recht managen und zugleich ihre Abhängigkeit von kostenintensiven externen Beratern reduzieren. Gia gibt kontextspezifische Antworten auf komplexe Fragestellungen und kann Dokumente wie Regelwerke zur internen Beschäftigungspolitik, Verträge oder Handbücher erstellen und bearbeiten. Sobald am Markt verfügbar, wird Gia Beratungsexpertise für mehr als 50 Länder anbieten, bevor der Einsatzbereich auf über 180 Länder ausgeweitet wird. Die Lösung stützt sich auf das Wissen hunderter HR-, Finanz- und Rechtsexperten von G-P, um tagesaktuelle, akkurate und zuverlässige Information, Beratung und Lösungsvorschläge entlang des gesamten Mitarbeiterlebenszyklus zu bieten.

„Als ich G-P und damit zugleich die Employer-of-Record-Branche vor mehr als zehn Jahren gegründet habe, war es meine Vision, Unternehmen eine einfache und schnelle Möglichkeit zu eröffnen, jeden Kandidaten einzustellen, und zwar überall auf der Welt“, sagt Nicole Sahin, Gründerin und CEO von G-P. „Wir haben die Art und Weise geändert, wie die Welt Geschäfte macht – indem wir eine neue Branche ins Leben gerufen haben. Jetzt setzen wir erneut Massstäbe, indem wir unseren Kunden die bestmögliche globale HR-Beratungslösung an die Hand geben.“

„Wenn es um globale HR-Themen geht, ist die Komplexität hoch – es kommt auf Genauigkeit an“, erklärt Sahin weiter. „Kunden brauchen Beratung, auf die sie vertrauen können, nicht nur für konkrete Gesetze, sondern auch mit Blick auf das taktische Vorgehen von HR-Experten vor Ort in unterschiedlichen Ländern. Wir haben G-P Gia auf Basis unserer firmeneigenen Wissensdatenbank und tiefgehenden KI-Expertise entwickelt, um komplexe Probleme zu lösen, Risiken zu minimieren und HR-Abteilungen dabei zu helfen, den manuellen Aufwand und die Abhängigkeit von externen Beratern zu reduzieren – ohne ihre menschliche Seite zu verlieren. Wir haben Gia für das nächste Zeitalter der HR entworfen – es wird die Zukunft der Arbeit grundlegend verändern.“

Gia automatisiert komplexe Aufgaben und berät HR-Experten in folgenden Bereichen:

Personalgewinnung : Die Lösung hilft Anwendern, selbst detaillierte Anforderungen für die Einstellung von Beschäftigten in verschiedenen Ländern zu erfüllen. Wenn beispielsweise ein Kunde mit Sitz in den USA einen Mitarbeiter in Deutschland einstellen möchte, stellt Gia den gesamten lokalen Kontext zu Compliance-Belangen und Best Practices zur Verfügung, um: eine Stellenbeschreibung im Einklang mit geltenden Vorschriften zu entwickeln ein Angebotsschreiben zu entwerfen, das den lokalen Gegebenheiten entspricht Arbeitsverträge aufzusetzen und zu analysieren auf die wichtigsten Compliance-Anforderungen hinzuweisen alle Materialien in die Landessprache zu übersetzen

: Die Lösung hilft Anwendern, selbst detaillierte Anforderungen für die Einstellung von Beschäftigten in verschiedenen Ländern zu erfüllen. Wenn beispielsweise ein Kunde mit Sitz in den USA einen Mitarbeiter in Deutschland einstellen möchte, stellt Gia den gesamten lokalen Kontext zu Compliance-Belangen und Best Practices zur Verfügung, um: HR-Verwaltung, Richtlinienerstellung und Kommunikation : Anwender können mit der Lösung zeitintensive Aufgaben automatisieren, konforme Vergütungs- und Benefit-Empfehlungen erstellen und Unternehmensrichtlinien, Mitarbeiterhandbücher oder Templates zur Leistungsbewertung erstellen und aktuell halten. Erfährt ein Kunde beispielsweise, dass sich das Mutterschutzgesetz im Land einer Mitarbeiterin ändert, kennt Gia die neuen Richtlinien und kann: die bestehende Policy analysieren Änderungen für Compliance- und HR-Standards vorschlagen Schulungs- und Kommunikationspläne für Bestandsmitarbeiter ausarbeiten

: Anwender können mit der Lösung zeitintensive Aufgaben automatisieren, konforme Vergütungs- und Benefit-Empfehlungen erstellen und Unternehmensrichtlinien, Mitarbeiterhandbücher oder Templates zur Leistungsbewertung erstellen und aktuell halten. Erfährt ein Kunde beispielsweise, dass sich das Mutterschutzgesetz im Land einer Mitarbeiterin ändert, kennt Gia die neuen Richtlinien und kann: Beratung bei Einwanderungsthemen : Die Lösung hilft, geltende Einwanderungs-, Arbeitsgenehmigungs- und Steueranforderungen zu erfüllen, was Prozesse für weltweit tätige Mitarbeiter erleichtert. Wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter von den USA nach Japan umzieht, kann Gia: Detaillierte Einblicke in Fragestellungen globaler Mobilität geben, einschliesslich Arbeitsgesetzen, Steuervorschriften und Benefit-Regelungen Beratung bei der Suche und Beschaffung der erforderlichen Visa bieten

: Die Lösung hilft, geltende Einwanderungs-, Arbeitsgenehmigungs- und Steueranforderungen zu erfüllen, was Prozesse für weltweit tätige Mitarbeiter erleichtert. Wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter von den USA nach Japan umzieht, kann Gia: Offboarding / Kündigungen : Minimierung rechtlicher, finanzieller und betrieblicher Risiken, die sich aus der Nichteinhaltung der Vorschriften bei Kündigungsverfahren ergeben könnten. Wenn sich zum Beispiel ein Kunde im Rahmen einer Entlassung von einem Mitarbeiter in Frankreich trennen muss, kennt Gia die lokalen Arbeitsgesetze und kann: den bestehenden Anstellungsvertrag analysieren und Empfehlungen aussprechen einen Überblick über länderspezifische arbeitsrechtliche Anforderungen geben wie Kündigungsfrist, Schutzmassnahmen, Kündigungsgründe und mehr differenzierte HR-Fragen beantworten eine mögliche Abfindungszahlung berechnen ein Kündigungsschreiben entwerfen

: Minimierung rechtlicher, finanzieller und betrieblicher Risiken, die sich aus der Nichteinhaltung der Vorschriften bei Kündigungsverfahren ergeben könnten. Wenn sich zum Beispiel ein Kunde im Rahmen einer Entlassung von einem Mitarbeiter in Frankreich trennen muss, kennt Gia die lokalen Arbeitsgesetze und kann:

G-Ps langfristige Investitionen in KI gekoppelt mit über zehn Jahren an HR- und Rechtsexpertise stellen sicher, dass Gia immer auf dem aktuellen Stand globaler Compliance-Standards ist. Dies gibt Anwendern die Sicherheit, informiert zu entscheiden, wenn sie globale Teams aufbauen und managen. Der neuartige Ansatz, der zum Patent angemeldet ist, integriert Large Language Models (LLMs) mit „Knowledge Graphs“, also einem Netz aus verknüpften Wissensdaten, taucht tief in diese Daten ein und liefert relevante Einblicke, die weit über oberflächliche Informationen hinausgehen.

„In einem Markt, auf dem sich viele damit zufriedengeben, KI schlichtweg zu nutzen, erfinden wir die Technologie neu“, sagt Nat Natarajan, Chief Product and Strategy Officer bei G-P. „Gia ist mehr als ein KI-Tool – es ist ein Durchbruch, der einen signifikanten Sprung nach vorne im KI-Bereich markiert. Bei der Integration von LLMs mit Knowledge Graphs leisten wir Pionierarbeit, um Regeln aus unstrukturiertem Text abzuleiten. So stellen wir sicher, Genauigkeit und Differenzierung zu liefern, während wir den Anwender vor Halluzinationen der KI schützen. Diese Kombination aus über zehn Jahren Erfahrung mit Compliance-Daten und menschlicher Expertise mit fortschrittlicher KI-Technologie ist einzigartig und nicht reproduzierbar.“

Gia berücksichtigt Datenschutzbestimmungen, um die Privatsphäre der Nutzer zu schützen. Anwender können darauf vertrauen, dass alle Interaktionen und Informationen sicher sind und mit internationalen Datenschutzbestimmungen übereinstimmen. (G-P/mc/hfu)

G-P (Globalization Partners)