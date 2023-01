Gartner erkennt Oracle als Leader im 2022 «Magic Quadrant für Cloud Database Management Systems» an

Austin, Texas – Oracle gab heute bekannt, dass es von Gartner in drei kürzlich veröffentlichten Cloud-Datenbankberichten anerkannt wurde. Oracle wurde 2022 im GartnerBericht „Magic Quadrant™ for Cloud Database Management Systems“ zum Marktführer ernannt. Das fünfte Jahr in Folge erzielte Oracle Autonomous Transaction Processing (ATP) ausserdem im Gartner-Bericht „Critical Capabilities for Cloud Database Management Systems for Operational Use Cases“ in allen vier Anwendungsfällen die höchste Punktzahl. Oracle Autonomous Data Warehouse (ADW) belegte im Gartner-Bericht 2022 „Critical Capabilities for Cloud Database Management Systems for Analytical Use Cases“ in allen Anwendungsfällen den 2. Platz.

Unter 17 Anbietern platzierte sich Oracle ATP in allen vier betrieblichen Anwendungsfällen am besten. Gartner bewertete Anbieter in „Critical Capabilities for Cloud DBMS for Operational Use Cases“ in vier Anwendungsfällen:

OLTP-Transaktionen

Leichte Transaktionen

Erweiterte Transaktionen

Stream-Ereignisverarbeitung

Gartner bewertete Anbieter in „Critical Capabilities for Cloud DBMS for Analytical Use Cases“ ebenfalls in vier Anwendungsfällen:

Herkömmliches Data Warehouse

Logisches Data Warehouse

Data Lake

Streaming-Analysen

„Die technische Innovation von Oracle Database ist die treibende Kraft hinter unserem starken Kundenwachstum und unserer wiederkehrenden Führungsposition unter den Hyperscale-CloudAnbietern. Wir erweitern weiterhin die Grenzen dessen, was bei Datenmanagementsystemen möglich ist, um die Performance, Automatisierung und Integration für alle wichtigen DatenbankWorkloads und Datentypen sowie die Unterstützung für Multicloud-Umgebungen bereitzustellen“, sagt Andrew Mendelsohn, Executive Vice President, Database Server Technologies, Oracle. „Diese Gartner-Berichte ergänzen die Anerkennung wichtiger Branchenanalysten für Oracle Autonomous Database als führende Cloud-Datenbanklösung für alle Arten von Workloads.“

Als branchenweit erste und einzige selbstverwaltende Datenbank läuft Oracle Autonomous Database nativ auf Oracle Cloud Infrastructure (OCI) und kann hochverfügbare Datenbanken automatisch sichern, für bestimmte Workloads konfigurieren und optimieren sowie Ressourcen bei Bedarf skalieren. Oracle Autonomous Database baut auf der einzigartigen konvergierten Datenbank-Engine von Oracle auf und bietet umfassende Funktionen zur Unterstützung aller moderner Datentypen, Workloads und Entwicklungsstile. So werden die Entwicklung und der Betrieb aller Anwendungen vereinfacht und Komplexität, Kosten sowie Risiken reduziert.

Neben OCI ist Oracle Autonomous Database in den Data Centern der Kunden über Oracle Exadata [email protected] und OCI Dedicated Region verfügbar, sodass Kunden ihre Datenbankinfrastruktur On-Premises modernisieren können, um die Anforderungen an Data Residency, Datensouveränität und Latenz zu erfüllen.

Hier können Sie Gartner-Bericht 2022 „Cloud Database Management Systems“ herunterladen. (Oracle/mc/ps)