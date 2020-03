Genesys Cloud ab sofort im AWS Marketplace verfügbar

München – Genesys, ein weltweiter Anbieter von Contact-Center-Lösungen und Cloud-basierter Customer Experience, stellt die All-in-One-Lösung Genesys Cloud nun auch über den AWS (Amazon Web Services) Marketplace bereit. Der digitale Katalog mit Tausenden Einträgen von unabhängigen Software-Anbietern erleichtert es Unternehmen, auf AWS laufende Software zu finden, zu testen, zu kaufen und zu implementieren.

Kunden profitieren dank der Verfügbarkeit der weltweit führenden Public-Cloud-Contact-Center-Plattform Genesys Cloud im AWS Marketplace von einer vereinfachten Anschaffung und Vertragsgestaltung sowie einer konsolidierten Rechnungsstellung – und sparen so Kosten ein. Die Listung erlaubt Unternehmen zudem, die Nutzung von Genesys Cloud auf ihr AWS Enterprise Discount Program (EDP) Spend Commitment anzurechnen.

Engere und aussagekräftigere Kundenbeziehungen aufbauen

„Da unsere Kunden immer mehr Anwendungen in die Cloud migrieren, suchen sie nach mehr Auswahl, Flexibilität und einfacher Vertragsgestaltung sowie Bereitstellung“, so Dave McCann, Vice President, Migration, AWS Marketplace und Control Services, Amazon Web Services. „Wir freuen uns, die SaaS-(Software as a Service)-Anwendung Genesys Cloud im AWS Marketplace begrüßen zu dürfen. Dadurch können wir unseren Kunden eine zusätzliche Lösung eines Branchenführers anbieten, die sie bei der Modernisierung ihres Anwendungsportfolios und der Optimierung ihres Kundenservices unterstützt.“

Die Bereitstellung von Genesys Cloud im AWS Marketplace ist der nächste logische Schritt in der langjährigen Beziehung von Genesys und AWS. Die dort gehostete Genesys Cloud ermöglicht es Unternehmen, Experience as a Service anzubieten. Damit können sie über jeden beliebigen Kanal, einschließlich telefonisch, schriftlich, per E-Mail und Web-Chat sowie über soziale Netzwerke engere und aussagekräftigere Kundenbeziehungen aufbauen. Mit ihrer kontinuierlichen Innovation und der schnellen Veröffentlichung neuer Funktionen ist Genesys Cloud auf Benutzerfreundlichkeit, radikale Vereinfachung und Geschwindigkeit ausgelegt. Mit einer API-First-Microservices-Architektur bietet Genesys Cloud Unternehmen einen umfangreichen Funktionssatz, den sie mühelos anpassen und erweitern können.

„Unternehmen stehen unter zunehmendem Druck, Konsumenten hochgradig personalisierte Erfahrungen zu bieten“, so Olivier Jouve, Executive Vice President und General Manager von Genesys Cloud. „Der AWS Marketplace bietet selbst den größten Unternehmen einen optimierten Bestellvorgang. So können sie die Leistungsfähigkeit von Genesys Cloud nutzen, um durch empathische, maßgeschneiderte Erfahrungen Kunden lebenslang an sich zu binden.“

Genesys Cloud ist ab sofort im AWS Marketplace für Unternehmen mit 500 oder mehr Nutzern verfügbar. Besuchen Sie das Genesys-Cloud-Angebot im AWS Marketplace. (Genesys/mc/hfu)