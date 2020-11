Green Datacenter kooperiert mit HCL

Lupfig – Green Datacenter (Green), einer grosser Anbieter von Rechenzentrums-Dienstleistungen in der Schweiz, geht eine strategische Partnerschaft mit dem weltweit tätigen Technologieunternehmen HCL Technologies ein. Die Zusammenarbeit unterstützt Unternehmen, insbesondere in der für HCL strategisch wichtigen DACH-Region, dabei, Cloud-Technologien einzuführen. Dank eines umfassenden Portfolios von End-to-End-IT-Dienstleistungen ziehen Unternehmen unter Einhaltung des Schweizer Datenschutzes künftig einfacher Nutzen aus Cloud-Lösungen. Das erlaubt ihnen, sich besser zu positionieren und sich Wettbewerbsvorteile zu sichern.

Dank der Kooperation können in der Schweiz ansässige Unternehmen aus stark regulierten Branchen wie dem Finanzdienstleistungssektor und dem Gesundheitswesen durch die Nutzung von Public und Hybrid Cloud-Lösungen von einem sicheren und soliden digitalen Fundament profitieren. Zusätzlich wollen Green und HCL es Unternehmen ermöglichen, ihre Prozesse zu digitalisieren und so schneller und flexibler auf neue Herausforderungen zu reagieren.

Greens Expertise im Bereich Rechenzentren gepaart mit der profunden Kompetenz in Transformations­fragen der HCL sowie mit seinem DRYiCE-Automations-Portfolio und seinen Innovation-Centers, ebnet Unternehmen und Institutionen den ganzheitlichen Weg in die digitale Zukunft. Das kürzlich zum führenden Schweizer Anbieter von Colocation-Services ernannte Unternehmen Green bietet Kunden, Dienstleistern und Hyperscalern ein überzeugendes Leistungsspektrum an. Die Partnerschaft nutzt diese Stärken, um die Kundenanforderungen bezüglich schneller Verbindungen mit kurzen Latenzzeiten sowie höchstmöglicher Sicherheit und Leistungsfähigkeit für hybride Cloud-Modelle zu erfüllen. Mit der Kompetenz, die HCL im Zusammenhang mit der Einführung neuer Technologien und beim Betrieb verschiedener Service-Modelle mitbringt, können sich Kunden ganz auf Innovation in ihren Kernbereichen konzentrieren. (Green/mc)

Green Datacenter

HCL