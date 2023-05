Green holt den Award für das beste Datacenter-Projekt in Europa

Lupfig – Die Jury der DCS Awards hat in London die besten Datacenter-Anbieter in verschiedenen Disziplinen gekürt. Green, die führende Schweizer Datacenter-Anbieterin, gewinnt den renommierten «New Design/Build Project of the Year» Award 2023 und wird für die Campus-Entwicklung und das erste Datacenter M als bestes neues Datacenter-Projekt Europas ausgezeichnet.

Green wurde für ihre Innovationskraft in der Entwicklung leistungsfähiger, sicherer und energieeffizienter Datacenter geehrt und überzeugte mit Bestleistungen im sicheren Betrieb. Zudem konnte Green aufzeigen, wie neue Datacenter zukunfts- und kundenorientiert konzipiert und umgesetzt werden. Eine Aufgabe, die nicht nur hohe Expertise sowie einen engen Dialog mit Kunden und Partnern voraussetzt, sondern auch den Fokus auf die konstante Weiterentwicklung richtet. Green überzeugte mit neuen Ansätzen in der Maximierung der Energieeffizienz und neuen Konzepten wie der Abwärmenutzung. «Die starke Kundenorientierung und der Fokus auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz zählen zu den Kernwerten von Green. Daher freut uns diese Auszeichnung besonders», erklärt Roger Süess, CEO von Green.

Green setzt auf nachhaltiges Wachstum

Green verfolgt eine nachhaltige Wachstumsstrategie. Sie baut derzeit in Dielsdorf den Metro-Campus Zürich weiter aus und plant weitere Datenstandorte. Bereits im Q2/Q3 2023 startet der Bau des zweiten und dritten Hochsicherheits-Rechenzentrums für Cloud-Provider, Unternehmen und IT-Integratoren. Der Bau moderner, skalierbarer und vor allem energieeffizienter Datacenter ist eine Voraussetzung für den bevorstehenden Digitalisierungsschub und den Einsatz neuer Technologien. «Mit unseren Datacentern leisten wir einen wichtigen Beitrag für eine sichere und nachhaltige Digitalisierung», ergänzt Roger Süess, CEO von Green. (Green/mc)

DCS Awards

Green Metro-Campus Zürich