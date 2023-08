Green ist zum 4. Mal Leaderin für Datacenter-Services

Lupfig – Das Marktforschungsunternehmen ISG zeichnet Green zum vierten Mal in Folge als führende Anbieterin für Datacenter- und Colocation-Services in der Schweiz aus. Green führt in der Studie nicht nur bei der Wettbewerbsfähigkeit sondern auch bei der Attraktivität des Portfolios.

In der unabhängigen Studie «ISG Provider Lens™️: Private/Hybrid Cloud – Data Center Services Switzerland 2023» untersuchte das Marktforschungsunternehmen ISG den Schweizer Markt für Rechenzentren. Sämtliche Dienstleister wurden in einer mehrstufigen Befragung bewertet. Dabei setzte sich Green klar gegen die anderen Anbieter durch und erreicht zum vierten Mal in Folge den Leader-Spitzenplatz.

«Green überzeugt mit betrieblicher Exzellenz, Nachhaltigkeit und einem modernen und kundenorientierten Colocation-Angebot an vier Schweizer Standorten. Zudem bietet Green eine hervorragende Konnektivität, welche unter anderem Direktanbindungen zu den führenden Cloud-Anbietern wie AWS, Google und Microsoft umfasst», erklärt Wolfgang Heinhaus, leitender Studienautor bei ISG.

Zukunftsweisende Planung

Die Studienautoren bewerteten positiv, dass Green mit umfangreichen Investitionen zukunftsweisend plant, um die Nachfrage nach leistungsfähigen und nachhaltigen Rechenzentren zu decken. Dabei investiere Green in neue Technologien und nachhaltige Konzepte – wie etwa in die Abwärmenutzung durch einen Wärmeverbund, in Photovoltaik-Anlagen, sowie in die kontinuierliche Optimierung der Energieeffizienz im Betrieb, kommt der Report zum Schluss. Roger Süess, CEO von Green erklärt: «Wir werden mit dem Bau von weiteren 24 Megawatt-Kapazität in Dielsdorf bereits in diesem Jahr starten und planen ein weiteres neues Hochleistungs-Datacenter am Standort Zürich-West. Damit schaffen wir eine sichere, nachhaltige digitale Infrastruktur für Cloud-Anbieter und Unternehmen.

Gewürdigt wurde ausserdem, dass Green mit ihrem Cloud Ecosystem Kundinnen und Kunden ganzheitlich bei der Umsetzung ihrer Cloud-Strategie unterstützt. Dafür bindet Green Technologie-Unternehmen, Integratoren, Consultants und Cloud-Anbieter ein. Nebst Colocation- und Vernetzungslösungen entsteht zurzeit eine ganze Palette an verwalteten Plattformen (Infrastructure-as-a-Service sowie Plattform-as-a-Service) in Kooperation mit allen führenden Anbietern, betrieben in den Schweizer Hochleistungs-Datacentern von Green. (Green/mc)

Informationen zum neuen Datacenter-Campus von Green