Hitachi und Microsoft schliessen Vereinbarung zur Beschleunigung von Geschäfts- und sozialer Innovation mit Generativer KI

Redmond / Tokio – Hitachi und Microsoft haben eine auf mehrere Milliarden Dollar geschätzte Zusammenarbeit für die nächsten drei Jahre angekündigt, die soziale Innovation mit generativer KI beschleunigen wird. Durch diese strategische Allianz wird Hitachi das Wachstum des Lumada-Geschäfts vorantreiben, mit einem geplanten Umsatz von 2,65 Billionen Yen (18,9 Milliarden USD)(1) im Geschäftsjahr 2024, und die betriebliche Effizienz und Produktivitätsverbesserungen für die 270.000 Mitarbeiter der Hitachi Group fördern.

Konkret wird Hitachi die Microsoft Cloud, Azure OpenAI Service, Dynamics 365, Copilot für Microsoft 365 und GitHub Copilot in Lumada-Lösungen einbetten, um innovative Lösungen für die Energie-, Mobilitäts- und andere Branchen bereitzustellen, die bessere Ergebnisse für Unternehmen und die Gesellschaft liefern. Darüber hinaus werden die beiden Unternehmen gemeinsame Projekte fördern, um dringende geschäftliche Bedürfnisse anzugehen, wie die Stärkung von Cloud-Diensten, die Verbesserung der Sicherheit und die Verringerung des ökologischen Fussabdrucks von Rechenzentren, die mit der zunehmenden Nutzung von generativer KI zu einem wachsenden Schwerpunkt geworden sind.

«Hitachi treibt die Transformation voran, indem wir KI in der gesamten Hitachi Group einsetzen, um die Produktivität zu verbessern, und wird 300 Milliarden Yen (2,1 Milliarden USD) in GenAI investieren, um neue Wachstumschancen im Geschäftsjahr 2024 zu nutzen. Hitachi und Microsoft arbeiten bereits an einer Vielzahl von Co-Creation-Projekten, einschliesslich der Entwicklung von digitalen Lösungen der nächsten Generation für die Fertigungs- und Logistikbereiche(2) und der Entwicklung eines felderweiterten Metaverse, das auf Microsoft Teams läuft», sagte Keiji Kojima, Präsident und CEO von Hitachi. «Im Rahmen dieser neuen Vereinbarung freuen wir uns darauf, die soziale Innovation weiter zu beschleunigen, indem wir unsere Bemühungen auf Bereiche der sozialen Infrastruktur wie Energie und Mobilität ausweiten und generative KI anwenden, um die Produktivität von Mitarbeitern an vorderster Front zu verbessern, was in Zukunft noch wichtiger werden wird. Durch die Kombination unserer Fähigkeiten können wir dazu beitragen, die Probleme unserer Kunden und der Gesellschaft zu lösen und zu einer nachhaltigeren Zukunft beizutragen.»

«Wir treten in eine neue Ära der KI ein, die verspricht, transformative Geschäftsergebnisse in allen Rollen und Branchen zu liefern», sagte Satya Nadella, Chairman und CEO von Microsoft. «Unsere erweiterte Partnerschaft mit Hitachi wird die Leistungsfähigkeit der Microsoft Cloud – einschliesslich Microsoft Copilot – mit der Branchenexpertise von Hitachi zusammenführen, um die Produktivität von 270.000 Hitachi-Mitarbeitern zu verbessern und die grössten Herausforderungen der Kunden, einschliesslich Nachhaltigkeit, anzugehen.»

Hitachis Geschäftstransformation

Das Generative AI Center(3) von Hitachi und Microsoft werden zusammenarbeiten, um die betriebliche Effizienz und Anwendungsentwicklung innerhalb der Hitachi Group durch den Einsatz von Copilot für Microsoft 365 und GitHub Copilot zu verbessern. Hitachi wird auch Azure OpenAI Service nutzen, um seinen Kundenservice zu verbessern. Im Rahmen der konzernweiten Transformation von Hitachi wird Hitachi Azure OpenAI Service und GitHub Copilot mit seiner Expertise in der Systementwicklung kombinieren, um eine hohe Qualität aufrechtzuerhalten und die Produktivität bei der Entwicklung geschäftskritischer Systeme zu verbessern. Hitachis interne Validierung bestätigte, dass bei der Integration seines detaillierten Systemdesign-Wissens mit dem Microsoft Azure OpenAI Service und GitHub Copilot der Quellcode der Anwendung 70-90 % der Zeit korrekt generiert werden konnte, was zu einem hochwertigen Ergebnis führte.(4)

Hitachi Rail setzt GenAI für die vorausschauende Wartung ein, verbessert die Überwachung von Anlagen und verfeinert die Prognosegenauigkeit. Dieser proaktive Ansatz verhindert Ausfälle, erhöht die Servicequalität, reduziert die Betriebskosten und verbessert die Sicherheit. Zum Beispiel wurde eine cloudbasierte Plattform auf Microsoft Azure genutzt, um die Datenvisualisierung und -analyse zu optimieren, unterstützt durch KI, um datengesteuerte Erkenntnisse zur digitalen Überwachung der Schieneninfrastruktur zu liefern. Diese Erkenntnisse wurden in umsetzbare Schritte für Network Rail übersetzt, um die Entscheidungsfindung für die vorausschauende Wartung von Oberleitungen zu verbessern.

Entwicklung innovativer digitaler Lösungen

Hitachi verbessert seine Lumada-Lösungen durch die Integration der Fähigkeiten generativer KI. Im Rahmen dieser Initiative hat Hitachi bereits damit begonnen, Microsofts Generative KI für JP1 Cloud Services zu nutzen, eine SaaS-Version von JP1, seiner integrierten Betriebsmanagement-Software mit etwa 20.000 Kunden. Dies wird die Reaktionszeiten zur Behebung von Ausfällen beschleunigen und verbesserte betriebliche Effizienz für IT-Abteilungen, Finanz- und öffentliche Einrichtungen ermöglichen. In einem zuvor durchgeführten internen Verifizierungstest bestätigte Hitachi, dass die Zeit, die der Operator für die erste Reaktion auf einen Alarm benötigte, auf etwa zwei Drittel reduziert wurde, indem generierte KI zur Reaktion auf den Alarm eingesetzt und die Quelle des Zitats, wie z.B. ein Handbuch, das die Grundlage für die Antwort lieferte, angezeigt wurde.

Darüber hinaus werden Hitachi und Microsoft auch die Energiewende mit verbessertem Zugang zu und Stärkung von digitalen Lösungen für Asset Performance Management, Energiehandel und Risikomanagement unterstützen, um Ausfallzeiten zu reduzieren und die Rentabilität zu steigern. Erhöhte Rechenleistung und Cloud-Infrastruktur sind beide entscheidend für die Skalierung dieser Anwendungen. Die Enterprise Software Solutions-Technologie von Hitachi Energy und ihre Partnerschaft mit Microsoft sind der Schlüssel zur Optimierung des Energienetzes, von der Erzeugung über die Übertragung und Verteilung bis hin zur zuverlässigen und nachhaltigen Energielieferung an die Kunden.

Gemeinsame Projekte zur Förderung nachhaltigen Wachstums

Mehrere Unternehmen der Hitachi Group, darunter GlobalLogic, Hitachi Digital Services und Hitachi Solutions, bieten ein breites Spektrum an Digital Engineering, IT & Managed Services sowie Anwendungsdiensten für die Cloud. Zusätzliche Entwicklungsbemühungen im Rahmen dieser Partnerschaft werden sich darauf konzentrieren, dieses breite Spektrum an Dienstleistungen mit dem Ziel nachhaltiger Innovation mit Microsoft zu verbessern.

Da die Auswirkungen der CO2-Emissionen von KI auf die globale Umwelt zunehmen, werden Hitachi und Microsoft auf Null-Kohlenstoff hinarbeiten, beginnend mit einem Rechenzentrum-Projekt in Europa, um die Umweltauswirkungen zu reduzieren.

Stärkung der digitalen Qualifizierung und Talententwicklung

Hitachi wird mehr als 50.000 GenAI-Professionals ausbilden. Im Rahmen der Partnerschaft wird Hitachi Schulungen zum Erwerb fortgeschrittener Softwareentwicklungsfähigkeiten mit GitHub Copilot und Azure OpenAI Service in das Programm zur Entwicklung von GenAI-Professionals aufnehmen, Talente, die die Transformation der Kunden mit KI unterstützen. (Hitachi/Microsoft/mc/ps)

(1) Prognose vom 26. April 2024, berechnet mit 140 Yen pro US-Dollar.

(2) Hitachi Pressemitteilung (26. Juni 2020) «Hitachi und Microsoft bilden eine strategische Allianz zur Förderung digitaler Lösungen der nächsten Generation für Fertigung und Logistik in Südostasien, Nordamerika und Japan»

https://www.hitachi.com/New/cnews/month/2020/06/200626.html

(3) Hitachi Pressemitteilung (15. Mai 2023) «Hitachi gründet neues ‹Generative AI Center›, um die Wertschöpfung zu beschleunigen und die Produktivität im Lumada-Geschäft durch die Förderung des Einsatzes von Generativer KI zu verbessern»

https://www.hitachi.com/New/cnews/month/2023/05/230515.html

(4) Hitachi Pressemitteilung (21. Mai 2024) «Hitachi beschleunigt Systementwicklungstransformation mit Generativer KI»

https://www.hitachi.com/New/cnews/month/2024/05/240521.html

Über Hitachi, Ltd.

Hitachi treibt Social Innovation Business voran und schafft eine nachhaltige Gesellschaft durch den Einsatz von Daten und Technologie. Wir lösen die Herausforderungen von Kunden und der Gesellschaft mit Lumada-Lösungen, die IT, OT (Operational Technology) und Produkte nutzen. Hitachi operiert in den 3 Geschäftsbereichen «Digital Systems & Services» – Unterstützung der digitalen Transformation unserer Kunden; «Green Energy & Mobility» – Beitrag zu einer dekarbonisierten Gesellschaft durch Energie- und Bahnsysteme, und «Connective Industries» – Verbindung von Produkten durch digitale Technologie zur Bereitstellung von Lösungen in verschiedenen Branchen. Angetrieben von Digital, Green und Innovation streben wir Wachstum durch Co-Creation mit unseren Kunden an. Die Umsätze des Unternehmens als 3 Sektoren für das Geschäftsjahr 2023 (endete am 31. März 2024) beliefen sich auf 8.564,3 Milliarden Yen, mit 573 konsolidierten Tochtergesellschaften und etwa 270.000 Mitarbeitern weltweit. Für weitere Informationen über Hitachi besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter https://www.hitachi.com.