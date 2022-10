HSBC arbeitet für eine schnellere Technologietransformation mit Oracle zusammen

London / Austin – Oracle und HSBC, eines der weltweit grössten Finanzdienstleistungsunternehmen, wollen zusammen die digitale Transformation der Bank beschleunigen.

Im Rahmen der mehrjährigen Vereinbarung wird HSBC ausgewählte Datenbanksysteme aktualisieren und auf Oracle Exadata [email protected] migrieren, eine Cloud-Plattform, die als verwalteter Infrastrukturservice in den eigenen Data Centern von HSBC bereitgestellt wird. Durch die Bereitstellung können unternehmenskritische Systeme und Services der Bank unterstützt und skaliert werden.

Oracle Exadata [email protected] ist ein Oracle Cloud Infrastructure-(OCI-)Service, der eine sichere, hochverfügbare Cloud-Plattform bereitstellt, mit der HSBC weiterhin Oracle Databases zur Unterstützung seiner kritischen Systeme verwenden kann. Darüber hinaus ist HSBC in der Lage, gleichzeitig die Kontrolle über seine Datenverwaltung beizubehalten, und kann somit Datenlokalitäts- und Sicherheitsvorschriften einhalten. Ausserdem wird HSBC dank der Oracle Plattform die Cloud-Automatisierung zur Verwaltung von Legacy-Anwendungen einfacher einführen und Services einfach entsprechend den Anforderungen von Kunden und lokalen Marktanforderungen skalieren können.

Die Zusammenarbeit trägt zur mehrjährigen Initiative von HSBC bei, seine Technologieinfrastruktur zu transformieren, um die Entwicklung, Bereitstellung und Skalierung neuer Produkte und Dienstleistungen zu beschleunigen, seine Produkte sicherer und verfügbarer zu machen und fördert digitale Fähigkeiten und Fertigkeiten in seiner gesamten Belegschaft.

„Unsere Strategie besteht darin, die Bank in grossem Massstab zu digitalisieren, damit wir schneller Innovationen für Kunden entwickeln können. Darüber hinaus ist unsere Zusammenarbeit mit Oracle wichtig, um diese Transformationsagenda voranzutreiben“, sagte Frank McGrath, Chief Technology Officer, HSBC. „Wir haben uns in erster Linie für Exadata [email protected] entschieden, weil es in der Lage ist, bekannte Datenbanken mit den Vorteilen einer Database-as-a-Service-Plattform anzubieten. Dadurch können wir die Leistungsfähigkeit und operative Agilität erreichen, die wir für unser weiteres Wachstum und die Diversifizierung unseres Geschäfts benötigen.“

„Finanzorganisationen führen neue Technologien schnell ein und transformieren ihre Betriebsabläufe, während sie neue Marktchancen erschliessen und gleichzeitig anspruchsvolleren Anforderungen an Datenlokalität und Datenschutz gerecht werden“, sagte Richard Smith, Executive Vice President, Technologie, EMEA, Oracle. „Unsere Partnerschaft mit HSBC basiert auf dem Erreichen dieses Gleichgewichts, sodass wir kritische Systeme auf einer sicheren, skalierbaren On-Premises-Cloud-Plattform konsolidieren und cloudbasierte Services schneller entwickeln können. Wir freuen uns auf unsere Zusammenarbeit mit HSBC und auf die Bereitstellung von Finanzdienstleistungen der nächsten Generation.“ (Oracle/mc)