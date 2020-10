HUAWEI Mate 40 Pro enthüllt: Entdecke den Pionier in Dir

Zürich / Shenzhen – Mit dem zukunftsweisenden HUAWEI Mate 40 Pro weckt HUAWEI den Pionier in Dir. Auf einzigartige Weise kombiniert das neue Smartphone Innovation, Ästhetik und Technologie im einzigartigen Space Ring-Design. Die darin integrierte Leica 3-fachKamera mit Videokamera liefert revolutionäre Fotos und Videos, die auf dem HUAWEI Horizon-Display mit OLED-Technologie nie schöner waren.

Das bestätigen auch die Experten vom renommierten Kamera-Benchmark DxOMark: Mit einem Gesamtwert von 136 Punkten (darunter 140 Punkte für Foto und 116 Punke für Video) ist das HUAWEI Mate 40 Pro das derzeit mit grossem Abstand beste KameraSmartphone auf dem Markt. Einen weiteren Smartphone-Meilenstein setzt HUAWEI mit dem im fünf Nanometer-Verfahren gefertigten System-on-a-Chip (SoC). Der HUAWEI Kirin 9000 vereint in einem HUAWEI-Smartphone nie dagewesene Leistung mit enormer Effizienz.

Futuristisches Design und scharfes OLED-Display

Das HUAWEI Mate 40 Pro unterstreicht mit seinem futuristischen Design die DNA der bisherigen HUAWEI Mate-Modelle. Der ikonische Space Ring als kreisförmiges Element auf der Rückseite schafft eine einzigartige Ästhetik, die aus der Masse gekonnt hervorsticht. Das neue HUAWEI Horizon-Display ist in einem Winkel von 88 Grad gebogen – so ist ein randloses Seherlebnis bei 17,17 cm (6,76 Zoll) Bildschirmdiagonale garantiert. Mit einer Auflösung von 2772 x 1344 Pixeln ist das OLED-Display des HUAWEI Mate 40 Pro besonders scharf. Scharf ist auch die Frontkamera: Denn trotz im Vergleich zum Vorgänger geringerem Platzbedarf, kann der Nutzer nicht nur auf die neuesten Kameratechnologien wie 3D-Gesichtserkennung zurückgreifen – es ist den Entwicklern zudem gelungen eine UltraWeitwinkel-Selfie-Kamera für professionelle Aufnahmen zu verbauen.

Der in der Selfie-Kamera integrierte Gestensensor arbeitet präzise und sorgt für eine intuitive, berührungslose Bedienung. Das Smartphone bietet Schutz vor Wasser und Staub nach der IP68-Norm und verfügt über Lautstärketasten sowie die beliebte Displaysteuerung.

Revolutionärer HUAWEI Kirin 9000 SoC

Der HUAWEI Kirin 9000 SoC ist der aktuell leistungsstärkste SoC in einem Android-Smartphone. Der High-End-SoC bietet eine maximale Taktrate von bis zu 3,13 GHz im grössten der acht Kerne. Mit der verbesserten NPU-Einheit haben Funktionen mit künstlicher Intelligenz nun noch mehr Möglichkeiten dem Nutzer den Alltag zu erleichtern. Des Weiteren hat das Unternehmen die patentierte 5G SuperUplink-Technologie weiterentwickelt und die mögliche Upload-Geschwindigkeit damit abermals erheblich erhöht. Dank 5G-Konnektivität gibt es keinerlei Einschränkungen bei grafisch anspruchsvollen Spielen oder beim Bearbeiten von Fotos. Mit LinkTurbo kann sich das HUAWEI Mate 40 Pro sowohl mit 2,4 GHz und 5 GHz Wi-Fi als auch mit 4G und 5G-Netzen clever für eine stabile Verbindung mit geringer Latenz verbinden lassen. So sind nicht nur Hollywood-Blockbuster mit Überlänge innerhalb von Sekunden heruntergeladen, sondern auch Videoanrufe per HUAWEI MeeTime ohne jegliche Verzögerungen realisierbar.

Mit der Mali-G78 GPU bietet das HUAWEI Mate 40 Pro die beste Grafikleistung in einem HUAWEISmartphone. Die klangstarken Stereo-Lautsprecher sorgen beim Spielen, Musikhören und Filmeschauen für eine besondere Atmosphäre. Der 4400 mAh grosse Akku des Smartphones lässt den Nutzer dabei nicht im Stich. Für neue Energie sorgt die vom TÜV Rheinland zertifizierte HUAWEI SuperCharge-Technologie: Wahlweise 50W per Wireless HUAWEI SuperCharge oder 66W HUAWEI SuperCharge mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel inklusive 66W Netzteil. Geht bei Freunden oder Familienmitgliedern der Akku zur Neige, hilft die Reverse Charge-Funktion beim Auftanken und Pluspunkte sammeln.

Eine Kamera wie keine zuvor

Mit der von DxOMark als beste Kamera in einem Smartphone (136 Gesamtpunkte) ausgezeichneten Leica 3-fach-Kamera setzt HUAWEI neue Massstäbe: Die zweite Generation der Cine Kamera und der Dual Ultra-Weitwinkel Kamera des HUAWEI Mate 40 Pro liefert dem Nutzer hervorragende Fotos und Videos. Dafür sorgen unter anderem XD Fusion HDR für ausdrucksstarke Videos mit grossem Dynamikumfang und verbesserte KI-Algorithmen für qualitativ hochwertige Aufnahmen. Hochauflösende Videoaufnahmen sind durch die Steady Shot-Funktion (in Full-HD-Auflösung) frei von Verwacklern, ganz ohne Gimbal und dank XD Fusion HDR stets optimal belichtet.

Mit dem HUAWEI Mate 40 Pro wird Tracking Shot eingeführt: Die praktische Funktion hilft dem Fotografen beim Fokussieren seines Motivs. Ist die Person festgelegt, ist sie mit automatischem Schwenk und im Zoom stets im Fokus, ohne weiteres Nachjustieren des Nutzers. Auch mit Blick auf die Audio-Aufnahme ist das HUAWEI Mate 40 Pro eine Klasse für sich: Der Audio-Fokus unterdrückt und filtert alle Nebengeräusche, während der Audio-Zoom stets für die perfekte Ausrichtung des Tons bei Videoaufnahmen sorgt.

Das HUAWEI Mate 40 Pro besitzt eine weiterentwickelte Ultra-Weitwinkel-Kamera mit 20 MP (f/1,8) und die hochauflösende 50 MP Ultra Vision Weitwinkel-Kamera (f/1,9), die dem Nutzer dank Full Pixel Octa PD-AutoFocus Aufnahmen in bester Qualität ermöglicht. Die 12 MP Tele-Kamera ermöglicht einen 5fach optischen Zoom und 50-fachen Digital-Zoom. Die Ultra Vision Frontkamera ist mit ihren 13 MP (f/2,4) und 3D-Tiefensensor der ideale Helfer für perfekte Selfies oder Vlogs.

Den Nutzer immer im Fokus – intuitive Bedienung mit Gestensteuerung und EMUI 11

HUAWEI hat bei der Entwicklung des HUAWEI Mate 40 Pro grossen Wert auf eine besonders einfache Bedienung gelegt: Eine wichtige Rolle spielt hier Smart Gesture Control, mit der sich ausgewählte Funktionen des Geräts ohne Berührung per Gesten steuern lassen. Auch die neue Augenerkennung (Eyes on Display, kurz: EOD) hilft bei einer smarten Steuerung, wenn der Nutzer zum Beispiel die Klingelton-Lautstärke nur via Blickkontakt reduzieren kann.

Ähnlich innovativ ist die Nutzeroberfläche von EMUI 11. Das neue Design von EMUI sorgt für reibungslose Übergänge und fliessende Interaktionen im Alltag. Besonders komfortabel ist der effiziente Workflow mit HUAWEI Share. Die dadurch ermöglichte Zusammenarbeit über mehrere Bildschirme hinweg bietet eine noch bessere Verschmelzung des HUAWEI Mate 40 Pro mit der HUAWEI MateBookReihe und der HUAWEI MatePad-Serie. So lassen sich zum Beispiel dank Multi-Screen-Collaboration bis zu drei Apps parallel anzeigen, was die Produktivität erhöht. Damit profitieren die Nutzer abermals von der 1+8+N-Strategie des Unternehmens. Grosses Wachstum kann auch die HUAWEI AppGallery verzeichnen: Mehr als 420 Millionen aktive Nutzer verwenden die App-Plattform mittlerweile jeden Monat, das Ökosystem der HUAWEI Mobile Services (HMS) wächst weiter rasant.

Dabei stehen Datenschutz und Privatsphäre bei HUAWEI immer an oberster Stelle. Der TEEBetriebssystemkern von EMUI erreicht zum Beispiel die Stufe CC EAL5+, damit die höchste Sicherheitsstufe für kommerzielle Mikrokern-Betriebssysteme. EMUI 11 bietet zudem eine neu entwickelte Datenschutzfunktion (kommt im Nachgang per Update): Bei der Übertragung von Bildern kann der Nutzer die Datei vor dem Versand von allen persönlichen Daten wie Ort, Zeit und weiteren Gerätedaten bereinigen.

Preis und Verfügbarkeit

Das HUAWEI Mate 40 Pro erscheint mit November 2020 in der Schweiz in den Farben Black and Mystic Silver. Zu einer UVP von 1‘199.- Schweizer Franken ist es dann im Handel erhältlich. (HUAWEI/mc/ps)