Huawei: MateBook- und Smart-Office-Event zur Feier der Erweiterung von Lösungen für intelligentes Arbeiten

Berlin – Die Huawei Consumer Business Group (BG) hat heute in Berlin eine Reihe von Hardware- und Softwarelösungen für den europäischen Markt angekündigt, die das Smart-Office-Angebot von Huawei erweitern. Die Veranstaltung stellt den nächsten Schritt in der kontinuierlichen Expansion von Huawei im Bereich Smart-Office vor und zeigt das Engagement des Unternehmens für kontinuierliche Innovation. Nach der erfolgreichen Einführung des Super Device im Huawei Smart-Office auf der Mobile World Conference 2022 im März demonstriert Huawei weiterhin sein Engagement für den Aufbau einer vernetzten Welt, in der Kreative, Familien und Unternehmen nahtlose KI und digitale Technologien erleben und nutzen können.

Huawei baut seine Smart-Office-Lösungen aus

Die letzten Jahre haben das Arbeitsleben dramatisch beeinflusst, die Büroumgebung verändert und den Bedarf an flexiblen, geräteübergreifenden Lösungen beschleunigt. Huawei hat den Bedarf an Technologien erkannt, die die Zusammenarbeit erleichtern, egal ob man im Büro nebeneinander sitzt oder zu Hause am anderen Ende der Welt.

Die Smart-Office-Lösungen wurden mit dem Ziel entwickelt, das Potenzial der Technologie zur Förderung von Kreativität und Kommunikation zu maximieren. Das Herzstück ist die Super Device Funktionalität von Huawei, die allen Nutzern ein wirklich «intelligentes» Erlebnis bietet. Seit der Markteinführung Anfang Jahr hat Huawei diese Technologie mit einer Vielzahl neuer Hardware- und Smart-Conferencing-Funktionen weiterentwickelt, die noch nie dagewesene Möglichkeiten für Kreativität und Produktivität sowohl innerhalb als auch ausserhalb des Büros bieten. Die Super Device Funktion schafft ein vollständig integriertes digitales Erlebnis mit nahtloser und effizienter Zusammenarbeit zwischen Huawei-Geräten, einschliesslich des neuen MateBook-Gerätes, das in Berlin vorgestellt wurde, und der Produktpalette von Huawei – von Laptops und Tablets bis hin zu PCs und Audioprodukten – über eine einfache und vertraute Drag-and-Drop-Schnittstelle.

William Tian, Präsident von Huawei WEU: „Wir freuen uns, die Erweiterung unseres Smart-Office-Angebots durch die Einführung neuer Software- und Hardwareprodukte anzukündigen, die Berufstätige in den sich wandelnden Trends von Büroarbeitsumgebungen unterstützen werden. Wir hatten das Vergnügen, das ursprüngliche Konzept in Barcelona vorzustellen und können nun unseren Fortschritt und unsere kontinuierliche Entwicklung weiter demonstrieren.“ «Wir sind davon überzeugt, dass die geräteübergreifende Zusammenarbeit und die Integration von Ökosystemen die Kernanforderungen an eine erfolgreiche Smart-Office-Lösung sind, und bringen daher eine Reihe von Produkten auf den Markt, die sowohl kreative als auch unternehmerische Köpfe ansprechen und die Produktivität und Kreativität steigern.“

Entwicklung aller Kernbereiche, von der Software bis zur Hardware

Mit der Ankündigung von branchenführender, interoperabler Hardware etabliert sich Huawei weiter als wichtiger Akteur in der Kategorie Smart-Office. Dazu gehört eine Reihe neuer Produkte wie das Huawei MateBook D 16, die Huawei FreeBuds Pro 2, der Huawei MateView SE und die sinnesverbessernde Software Huawei Smart Conference. Diese Produkte tragen alle zum wachsenden Ökosystem bei, welches Huawei Smart-Office repräsentiert.

Huawei erweitert die MateBook-Familie als Teil der Smart-Office-Lösung

Mit dem neuen 16-Zoll Huawei MateBook D 16 kommt heute ein elegantes und leicht tragbares Notebook mit einem 16-Zoll-Bildschirm auf den Markt, das herausragende Leistung und schlankes Design vereint. Dank einer Vielzahl neuer KI-gestützter Funktionen zur Optimierung von Smart Conferencing ist es das ideale Gerät für Berufstätige und Kreative, die nahtlos in verschiedenen Umgebungen arbeiten, und der ideale Begleite für die Ära des Hybrid Office für Büroangestellte, Home-Entertainment-Fans und Studenten. Ausserdem trägt das Huawei MateBook D 16 die charakteristischen Elemente der MateBook Serie in Bezug auf Ästhetik, Innovation und Smart Experience, bietet aber zugleich zahlreiche Weiterentwicklungen, darunter ein brandneues augenfreundliches Huawei FullView Display, den leistungsstarken Intel® Core™ H-Series Prozessor der 12. Generation, ein leichtes Metallgehäuse sowie ein geräteübergreifendes Kooperationserlebnis.

Intelligente Konferenzlösung zur Verbesserung des Smart Office-Erlebnisses

Neben neuen Hardware-Produkten stellt Huawei auch Smart Conference vor, eine intelligente Lösung, die Menschen dabei hilft, ihre Teilnahme an virtuellen Meetings zu optimieren, indem sie Hintergrundgeräusche und Ablenkungen reduziert. Sie ist in das MateBook D 16 integriert und kombiniert KI-Sound und -Kamera, um ein immersives, sicheres und effizientes Erlebnis für Hybrid-Arbeitende zu schaffen. Da virtuelle Besprechungsräume immer grösser werden, ist Huawei Smart Conference mit einer 1080P AI-Kamera und einer 88°-Weitwinkel-Kamera ausgestattet, die auch FollowCam beinhaltet, um virtuelle Besprechungen zu verbessern. Weiter ist sie mit dem KI-Rauschunterdrückungsalgorithmus von Huawei ausgestattet, der Echos und Hintergrundgeräusche reduziert, um sicherzustellen, dass die Stimme des Sprechers oder der Sprecherin laut und deutlich zu hören ist.

Huawei FreeBuds Pro 2 mit beeindruckenden Audiofunktionen

In einer Stadt, die für eine hochmoderne Musikszene und ein unübertroffenes Nachtleben steht, kündigte Huawei ausserdem eine Erweiterung der persönlichen Audio-Produktpalette an: die Huawei FreeBuds Pro 2. Als Branchenneuheit unter den TWS-Kopfhörern verfügen sie über ein duales Treibersystem für echten Sound und beinhalten sowohl einen dynamischen Standardtreiber als auch eine planare Membran, um ein verbessertes Hörerlebnis zu bieten. Aufbauend auf dem Vorgängermodell bieten die Kopfhörer ausserdem eine verbesserte aktive Geräuschunterdrückung (ANC), die es Nutzern ermöglicht, auch bei starken Hintergrundgeräuschen klare Gespräche zu führen.

Huawei zielt weiterhin auf Unternehmen mit massgeschneiderten Smart-Office-Lösungen

HUAWEI kündigt ausserdem an, sein Engagement im B2B-Bereich fortzusetzen und Unternehmen mit massgeschneiderten Smart-Office-Lösungen zu unterstützen, indem es innovative Produkte für Unternehmen und den öffentlichen Sektor entwickelt. Die B2B-Abteilung hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen in den verschiedensten Branchen bei der Optimierung von Produktivität und Effizienz zu unterstützen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf professioneller Leistung, innovativer Sicherheitstechnologie, zuverlässigen intelligenten Erfahrungen und engagiertem Service-Support.

Ein verbessertes Smart-Office-Erlebnis mit Huawei Mobile Cloud PC Client

Um das volle Smart-Office-Erlebnis zum Leben zu erwecken, hat Huawei seine neuen Produkte mit der überlegenen Softwaretechnologie Huawei Mobile Cloud PC Client integriert, die es den Nutzern ermöglicht, sichere, intelligente und nahtlose Cloud-Speicherung auf allen Geräten zu nutzen. Mehr als 32 Millionen aktive monatliche Nutzern vertrauen auf den Cloud-basierten persönlichen Daten- und Content-Management-Hub, der eine sicherere Möglichkeit zur Datenverwaltung bietet. Mit Funktionen wie Cloud Sync, Drive, Cloud Backup, Find Device und anderen geräteübergreifenden Diensten können Nutzern mit einer einzigen HUAWEI-ID-Anmeldung ihre Produktivität, Kreativität und Kontrolle steigern.

Die Huawei Mobile Cloud wird auch von der Super Device-Konnektivität unterstützt, die Nutzer:innen eine nahtlose und effiziente Datenkonnektivität durch geräteübergreifende Synchronisierung bietet, sodass sie automatisch Daten zwischen Geräten synchronisieren und abrufen können und einen All-in-One-Arbeitsbereich erhalten. Damit definiert Huawei das Smart-Office-Erlebnis laufend neu, indem es die geräteübergreifende Konnektivität und Zusammenarbeit in seinem gesamten Home-Office-Technologieportfolio erheblich verbessert.

Preise und Verfügbarkeit

Das Huawei MateBook D 16 ist in der Schweiz ab Juli für CHF 999 (UVP; i5) respektive CHF 1299 (UVP; i7) in der Farbe Space Gray erhältlich. Der Huawei MateView SE ist in der Schweiz ab August für CHF 169 (UVP; Version CAA, unterstützt Neigungswinkel) respektive für CHF 189 (UVP; Version CBA, unterstützt vertikale Drehung, Höhenverstellung, Neigungswinkel und VESA-Wandmontage) erhältlich. Die Huawei FreeBuds Pro 2 sind in der Schweiz in den Farben Silver Blue, Ceramic White und Frost Silver ab Juli für CHF 199 (UVP) verfügbar. (Huawei/mc)