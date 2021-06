Huawei präsentiert seine neuen Huawei FreeBuds 4

Zürich – Huawei präsentiert das neuste Mitglied seines Audio-Produktportfolios: die Huawei FreeBuds 4. Die Premium-Kopfhörer im Open-Fit Design überzeugen mit einem glasklaren, hochauflösenden Klang bei der Musik- sowie Stimmwiedergabe sowie einem nie dagewesenen Tragekomfort. Die verbesserte aktive Geräuschunterdrückung (ANC) rundet die Performance der TWS-Kopfhörer ab.

Die neuen Huawei FreeBuds 4 liefern mit ihrem satten, ausgewogenen Klang besten Premium-Sound für alle Sinne. Leistungsstarke 14,3 Millimeter LCP-Treiber mit einem Hochfrequenzbereich von bis zu 40 Kilohertz bieten eine facettenreiche Tonwiedergabe – auch bei niedrigen Lautstärken. Für einen ausgewogenen und tiefen Bass sorgt die eingebaute Bass Engine. Die schlanken Kopfhörer mit optimierter ergonomischer Passform sind kompakt und bieten höchsten Tragekomfort. So bringt ein Kopfhörer gerade einmal leichte 4,1 Gramm auf die Waage und lässt den Nutzer vergessen, überhaupt welche zu tragen.

Leistungsstarke Geräuschunterdrückung

Damit Nebengeräusche effektiv gefiltert werden, ist in den Huawei FreeBuds 4 ein Dual-Mikrofon verbaut. Das innovative windgeschützte Design und die optimierte Platzierung des Dual-Mikrofons sorgen für weniger Windgeräusche und verbesserte und präzisere Klang-Performance. Die adaptive aktive Geräuschunterdrückung (ANC) passt sich automatisch an die verschiedenen Tragebedingungen an und bietet so für jeden Ohrkanal das bestmögliche ANC. Dabei filtert es bis zu 25 dB heraus.

Intelligente Performance für eine intuitive Bedienung

Die energieeffizienten Kopfhörer verfügen über Bluetooth 5.2 und schaffen so eine schnelle Verbindung mit dem Smartphone. Beim Öffnen der Ladehülle werden die HUAWEI FreeBuds 4 automatisch erkannt und sind mithilfe des auf dem Display erscheinenden Pop-Ups spielend einfach mit dem Huawei Smartphone oder Huawei Tablet verbunden. Darüber hinaus lassen sich bis zu zwei Huawei Geräte parallel mit den Kopfhörern koppeln, sodass ein reibungsloser Wechsel zwischen den beiden Endgeräten zu jeder Zeit möglich ist. Mit einer geringen Latenzzeit von lediglich 90 Millisekunden steht dem Klanggenuss bei Spielen oder Videos nichts im Wege.

Innovative Steuerung und ausdauernder Akku

Gesteuert werden die Huawei FreeBuds 4 mit der berührungsempfindlichen Oberfläche in gewohnter Manier – ANC an/aus, nächster Titel oder die Lautstärke lassen sich einfach via antippen oder swipen steuern. Die automatische Trageerkennung sorgt für weiteren Komfort indem sie beim Herausnehmen eines oder beider TWS-Kopfhörer automatisch die Wiedergabe stoppt und beim Hereinsetzen ebenso wieder startet.

Mit bis zu vier Stunden dauerhafter Wiedergabe und einer Ladehülle, die weitere 18 Stunden Musikgenuss liefert, bringen die Huawei FreeBuds 4 auch ausreichend Ausdauer mit. Aufgeladen werden die smarten Kopfhörer sowie die Ladehülle via Fast-Charging. Mit einer Ladezeit von 15 Minuten sind die Kopfhörer wieder für bis zu zweieinhalb Stunden Musikwiedergabe bereit. Die Ladehülle lässt sich wahlweise per USB-C-Ladekabel oder Wireless-Charging aufladen – ebenfalls mit Fast-Charging. So bietet eine Ladung von 30 Minuten bis zu 14 weitere Stunden Wiedergabezeit.

Preis und Verfügbarkeit

Die HUAWEI FreeBuds 4 sind ab dem 18. Juni 2021 zu einem Preis von CHF 149 (UVP) in den Farben Silver Frost und Ceramic White im HUAWEI Online Store sowie im Handel erhältlich. (Huawei/mc)