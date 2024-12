Huawei Schweiz nimmt Kurs auf ehrgeizige und wissenschaftlich fundierte Dekarbonisierung

Dübendorf/Zürich – Huawei Schweiz hat wissenschaftlich fundierte kurz- und langfristige Netto-Nullziele festgelegt und diese durch die «Science Based Target initiative» (SBTi) validieren lassen. Diese Initiative wird gemeinsam vom United Nations Global Compact, dem World Resources Institute (WRI) und dem World Wide Fund for Nature (WWF) getragen und unterstützt Unternehmen dabei, sich im Einklang mit dem Pariser Übereinkommen und auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse zur Reduzierung von Emissionen zu verpflichten.

Huawei Schweiz, führender Technologieausrüster für Telekommunikationsanbieter und Unternehmen, gibt stolz bekannt, dass seine wissenschaftlich fundierten unternehmensweiten kurz- und langfristigen Netto-Nullziele offiziell von der «Science Based Targets initiative» (SBTi) genehmigt wurden. Diese Verpflichtung im Einklang mit den Erkenntnissen der Klimawissenschaft ist ein bedeutender Meilenstein im Engagement von Huawei Schweiz, zu den globalen Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels beizutragen.

Die Huawei Technologies Switzerland AG verpflichtet sich, bis 2050 Netto-Null-Treibhausgasemissionen in der gesamten Wertschöpfungskette zu erreichen.

Kurzfristig verpflichtet sich Huawei Schweiz, die absoluten Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen bis 2030 um 78,29 % im Vergleich zum Basisjahr 2020 sowie die Scope-3-Treibhausgasemissionen aus gekauften Waren und Dienstleistungen, Kapitalgütern und der Nutzung verkaufter Produkte innerhalb desselben Zeitraums um 51,60 % pro CHF Wertschöpfung zu reduzieren.

Langfristig verpflichtet sich Huawei Schweiz, die absoluten Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen bis 2050 um 90 % im Vergleich zum Basisjahr 2020 und die Scope-3-Treibhausgasemissionen innerhalb desselben Zeitraums um 97 % pro CHF Wertschöpfung zu reduzieren.

Um diese ehrgeizigen Ziele zu erreichen, setzt Huawei Schweiz eine Reihe von Strategien und Initiativen um, darunter Massnahmen für Energieeffizienz, zur verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien, zur Erhöhung der Nachhaltigkeit im Produktportfolio sowie in der Lieferkette. Insbesondere will Huawei Schweiz den Energieverbrauch in den Rechenzentren reduzieren, erneuerbare Energiequellen erschliessen, energieeffizientere Produkte, Lösungen und Technologien entwickeln und mit den Lieferanten enger zusammenarbeiten, um auch deren Bemühen zur Emissionsreduzierung zu fördern.

Die wissenschaftlich fundierten Ziele von Huawei Schweiz stehen im Einklang mit den Vorgaben des Pariser Abkommens, die globale Erwärmung auf 1,5 °C zu begrenzen. Diese Ziele sollen sicherstellen, dass die Bemühungen des Unternehmens zur Emissionsreduzierung mit den neuesten Erkenntnissen der Klimawissenschaft übereinstimmen und zu einer nachhaltigen Zukunft beitragen.

Die konkreten Klima-Unternehmensziele von Huawei sind auf dem Dashboard der SBTi veröffentlicht. (Huawei/mc)