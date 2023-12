Huawei stellt in Dubai die brandneuen Huawei FreeClip sowie weitere Smart Office-Produkte vor

Düsseldorf – Huawei hat in Dubai ein Launch Event unter dem Motto „Creation of Beauty“ abgehalten, bei dem die brandneuen Ohrhörer Huawei FreeClip sowie das Huawei MatePad Pro 13,2» und das Huawei MateBook D 16 vorgestellt wurden. Diese jüngste Produkteinführung ausserhalb Chinas folgt auf die „Fashion Forward“-Veranstaltung im Oktober, bei der bereits elegante Wearables vorgestellt wurden. Huawei verdeutlichte einmal mehr seine strategische Ausrichtung zur Entwicklung von High-End-Produkten, die Mode und Technologie einzigartig miteinander verbinden.

Branchenweit erste Open-Ear Kopfhörer mit Smart Wear Detection

Mit dem Huawei FreeClip hat Huawei die brandneuen, eleganten Open-Ear-Ohrhörer mit innovativem C-Bridge Design für den ultimativen täglichen Tragekomfort vorgestellt.

Die Huawei FreeClip heben den Erfindungsreichtum in der Audiokategorie auf ein neues Niveau und machen das Hören unterwegs bequemer, komfortabler und modischer. Die Ohrhörer wurden auf der Grundlage von mehr als 10.000 globalen menschlichen Ohrdaten, mikrometergenauer Ergonomie und bewährter Langlebigkeit entwickelt, die durch mehr als 25.000 Zuverlässigkeitstests bestätigt wurde. Das C-Bridge Design dient sowohl als Clip als auch als Anschluss für die Ohrhörer, um den Tragekomfort in allen Bereichen zu verbessern.

Dank der branchenweit ersten smarten Trageerkennung können beide Ohrhörer links oder rechts getragen werden, die Trageseite wird automatisch erkannt und angepasst. Mit der verbauten Dual-magnetischen Treibereinheit leisten die Huawei FreeClip ein umfassendes Sounderlebnis.

In Verbindung mit der Ladehülle ermöglichen die Huawei FreeClip eine Hördauer von bis zu 36 Stunden und bis zu acht Stunden am Stück bei voller Ladung. Das macht die Ohrhörer zu trendigen Schmuckstücken für Outfit und Style sowie zu einem unverzichtbaren Begleiter für zahlreiche tägliche Szenarien, von Business bis Sport.

Die Huawei FreeClip sind ab sofort auch in Deutschland im Huawei Onlinestore und Huawei Flagship Store vorbestellbar.

Wo Produktivität und Kreativität auf High-Tech trifft

Huawei stellte bei der Präsentation auch das Huawei MatePad Pro 13.2 Zoll und das Huawei MateBook D 16 mit Intel® Core™ Prozessor der 13. Generation als Erweiterung des Produktportfolios in Bereich Smart Office vor.

Informationen zum deutschen Launch dieser Produkte sind für Januar 2024 geplant. (Huawei/mc/ps)