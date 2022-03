Huawei wird Partner des Swiss Bike Park

Dübendorf/Zürich – Zwischen Bern und Fribourg ist mit dem Swiss Bike Park ein internationales Velo-Vorzeigeprojekt für Amateurinnen und Amateure, Spitzen- und Parasportlerinnen und -sportler entstanden. Huawei hat sich entschieden, für die nächste Ausbaustufe, die insbesondere auf die Digitalisierung zielt, einen Beitrag an das Gesellschaftsprojekt zu leisten. Im Rahmen der Corporate & Social Responsibility steigt Huawei als Sponsor und Infrastrukturpartner ein.

Der 2019 eröffnete Swiss Bike Park im bernerischen Oberried realisiert in seiner nächsten Ausbaustufe auf rund 2’000 m2 ein neues Betriebsgebäude. In den Räumlichkeiten sowie auf Teststrecken sollen modernste Infrastrukturen und digitale Technologien zum Einsatz kommen. Mit der Digitalisierung des Betriebsgebäudes und der Parkanlage wird der Swiss Bike Park Oberried zum Kompetenzzentrum fürs Velo. Huawei wird in diesem Gebäude die Fiber-to-the-Room-Technologie installieren und damit die grundlegende Hardware für dessen Digitalisierung sicherstellen. Die neue Partnerschaft wurde von der Stiftung Swiss Bike Park im Rahmen der Grundsteinlegung für das neue Betriebsgebäude präsentiert.

Lihua Pu, Vice President Public Affairs & Corporate Communications von Huawei Schweiz, erläutert die Beweggründe: «Der Swiss Bike Park setzt auf modernste Technologien, um Innovation in den Velosport zu bringen, wobei auch Themen wie Mobilität, Sicherheit, Inklusion und Nachhaltigkeit berücksichtigt werden. Dies deckt sich mit unseren Werten und den Zielen, die wir als Technologieausrüster konsequent im Rahmen unserer TECH4ALL-Initiative verfolgen, in der wir unsere Aktionen zur Förderung von Bildung, Umwelt, Gesundheit und Entwicklung durch digitale Lösungen bündeln.»

Thomas Binggeli, Gründer und Initiant des Swiss Bike Park ergänzt: «Unsere Vision ist es, die Schweiz mit dem Velo besser zu machen, indem wir das Klima, Gesundheitsaspekte und das soziale Zusammenleben positiv beeinflussen. Wir freuen uns, dass Huawei als Sponsor ein Mitglied in unserem breiten Public-Private-Partnership wird und uns neben unseren Presenting Partnern Swisscom, die Mobiliar und ÖKK sowie zahlreichen institutionellen Förderern und GönnerInnen wie Sportverbänden, Tourismusorganisationen oder Hochschulen unterstützt.» (awp/mc/ps)