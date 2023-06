Inacta: Blockchain Meets Basel – Potenzial der Blockchain-Technologie erkunden

Zug – Inacta freut sich ‘Blockchain Meets Basel’ anzukündigen, eine Veranstaltung, die Vordenkerinnen, Innovatoren und Unternehmerinnen zusammenbringt, um das weitreichende Potenzial der Blockchain-Technologie in verschiedenen Branchen zu erkunden. Die von der Bank Julius Bär mitinitiierte Veranstaltung findet am 12. Juni im Theater Basel statt und bietet spannende Podiumsdiskussionen mit Branchenexperten, die Blockchain-Anwendungen im Finanzwesen, in der Automobilindustrie, in der Kunst und in anderen Bereichen diskutieren. Im Anschluss an die Veranstaltung findet die Premiere von ‘Glacier Dreams’ statt – einem immersiven Kunstwerk des von Julius Bär beauftragten Media-Künstlers Refik Anadol, das auf die Fassade des Theater Basel projiziert wird.

‘Blockchain Meets Basel’, ist eine Plattform, bei der die transformative Kraft der Blockchain-Technologie und ihre Integration in verschiedene Sektoren wie Kunst, Finanzen, Automobil im Zentrum stehen. Die Veranstaltung bringt Vordenkerinnen, Innovatoren und Unternehmerinnen zusammen und wird Podiumsdiskussionen mit Branchenexperten, mit neusten Erkenntnissen, wertvollen Einblicken und Networking-Möglichkeiten bieten. Mit rund 400 erwarteten Teilnehmenden verspricht die Veranstaltung ein Treffen von Visionärinnen, Einflussnehmern und Expertinnen auf diesem Gebiet zu werden. Die Veranstaltung findet am 12. Juni im Theater Basel statt und beginnt um 13 Uhr.

Die Agenda von ‘Blockchain Meets Basel’ soll die enormen Möglichkeiten erkunden, die sich durch die Überschneidung von Blockchain-Technologie und verschiedenen Branchen ergeben. Blockchain ist so viel mehr als nur der wellenartige Hype um Kryptowährungen. Die zugrundeliegende Technologie hat das Potenzial, bestehende Strukturen und Prinzipien aufzubrechen und die Prozesse in verschiedenen Branchen zu revolutionieren.

Die Konferenz zielt darauf ab, diese Potenziale aufzuzeigen und zu diskutieren. Zu diesem Zweck treffen sich in Basel hochkarätige Podiumsteilnehmende, darunter wichtige Persönlichkeiten aus der Finanzbranche, angesehene Wissenschaftlerinnen und Meinungsführer. Zu den Vortragenden gehören unter anderem Mihai Alisie, Mitbegründer von Ethereum, Lily Liu, Präsidentin der Solana Foundation, Dominic Williams, Gründer von DFINITY, Philipp Rickenbacher, CEO von Julius Bär, und Ralf Glabischnig, Gründer der Inacta Group. Durch den Nachmittag mit fünf Panels wird Dan Ram, ein bekannter Moderator aus der Blockchain-Community, leiten.

Im Anschluss an die Veranstaltung findet die Premiere von ‘Glacier Dreams’ statt – einem immersiven Kunstwerk des von Julius Bär beauftragten Media-Künstlers Refik Anadol, das auf die Fassade des Theater Basel projiziert wird. ‘Blockchain Meets Basel’ wird unterstützt von Dialectic und der SEBA Bank. Dialectic, gegründet von Ryan Zurrer, arbeitet mit zukunftsweisenden Künstlerinnen und Institutionen zusammen, um Megatrends in Kunst, Wissenschaft und Technologie zu erforschen. Die SEBA Bank, unter der Leitung von CEO Franz Bergmüller, ist eine Pionierin unter den Krypto-Banken und verfügt über eine Schweizer Bankenlizenz. Sie bietet innovative und sichere Banklösungen für digitale Vermögenswerte. (Inacta/mc/ps)

Mehr Informationen zum Event und zur Registration finden Sie unter:

https://inacta.ch/insight/blockchain-meets-basel