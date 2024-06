Inacta: Ein Jahrzehnt voll Innovation – Die Visionäre der Crypto Valley Blockchain-Revolution

Zug – Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des Crypto Valleys veröffentlicht Inacta Ventures in Zusammenarbeit mit CVJ.CH eine umfassende Liste von Visionären, die massgeblich zur Gestaltung und Weiterentwicklung des Blockchain-Bereichs in der Schweiz sowie weltweit beigetragen haben.

Diese kuratierte Liste der Web3-Visionäre ehrt nicht nur jene Pioniere, die zu den Anfängen der heutigen Grösse der Branche beigetragen haben, sondern auch jene, die ihren zukünftigen Kurs mitbestimmen. Es handelt sich also um Leute, die Innovationen in der dynamischen Blockchain-Welt vorantreiben und somit den Status des Crypto Valleys weiter festigen und ausbauen.

Globales Krypto-Zentrum im Herzen der Schweiz

Das gut zusammenspielende Ökosystem des Crypto Valleys war und ist entscheidend für die Förderung von innovativen Lösungen. Von seinen bescheidenen Anfängen in Zug, als lokales Ökosystem, in dem Startup-Gründer zusammenarbeiten konnten, um weitere Innovation voranzutreiben und jungen Unternehmen zum Gedeihen zu verhelfen, hat das Crypto Valley seinen Einfluss auf die gesamte Schweiz und Liechtenstein ausgeweitet und sich zu einem führenden globalen Zentrum für Blockchain-Technologie entwickelt.

Am 6. und 7. Juni findet bereits zum sechsten Mal die Crypto Valley Conference (CVC) in Rotkreuz statt. CVC wird gemeinsam von der Crypto Valley Association (CVA) und der Hochschule Luzern (HSLU) organisiert. Zusätzlich findet vom 5. bis 13. Juni das von Inacta Ventures kuratierte WEB3FEST in fünf Schweizer Städten Zug, Zürich, Basel, Genf und mit dem Partnerevent NFT FEST in Lugano statt. Diese Veranstaltungsreihe zeigt die starke Zusammenarbeit und unterstreicht die internationale Bedeutung als globaler Hub im Blockchain-Bereich.

Unternehmer legen mit Politik den Grundstein

Die Liste der Web3-Visionäre beginnt mit den frühen Pionieren vom Crypto Valley, die sich in der Schweiz niedergelassen haben. Sie schätzten die vielen Schweizer Stärken – finanzielle und politische Sicherheit, Neutralität und Privatsphäre. Dazu gehören eine Reihe von Mitgliedern der Crypto Valley Hall of Fame wie Vitalik Buterin, Gründer der Ethereum-Stiftung. Niklas Nikolajsen von Karlshof, Gründer von Bitcoin Suisse. Luka Müller von MME, der das Schweizer Stiftungsmodell für Blockchain-Protokolle angewendet hat. Johann Schneider-Ammann, der ehemalige Schweizer Bundesratspräsident, der den Begriff „Krypto-Nation Schweiz“ geprägt hat. Diese Vordenker gehörten zu den Ersten, die die Schweiz für Blockchain bekannt machten. Sie waren ausschlaggebend für die Etablierung des Crypto Valleys als globales Tech-Ballungszentrum. In Anerkennung der grundlegenden Rolle von Vereinen hebt die Liste auch die Bitcoin Association Switzerland hervor, die 2013 von Luzius Meisser gegründet wurde. Sowie die Crypto Valley Association, welche Emi Lorincz heute leitet und die Swiss Blockchain Federation wo Heinz Tännler präsidiert.

Hochschulen leisten ihren Beitrag

Ein Fundament des Ökosystems sind Talente und Forschung aus akademischen Institutionen. Dazu gehören die Universität Basel mit Prof. Dr. Fabian Schär, der ETH Zürich mit Prof. Dr. Roger Wattenhofer oder die Universität Zürich mit Prof. Dr. Claudio J. Tessone. Die kürzlich erfolgte Gründung eines speziellen Blockchain-Forschungsinstituts in Zusammenarbeit mit dem Kanton Zug unter der Leitung von Heinz Tännler und der Beteiligung von Hochschule Luzern mit Prof. Dr. Rene Hüssler und der Universität Luzern mit Prof. Dr. Alexander Trechsel markiert einen bedeutenden Fortschritt in der Blockchain-Forschung und -Ausbildung. Heinz Tännler, Finanzdirektor des Kantons Zug und Präsident der Swiss Blockchain Federation (SBF), kommentierte die Liste der Web3-Visionäre wie folgt:

«Wir haben im letzten Jahrzehnt einen langen Weg zurückgelegt und Zug an die Spitze der globalen Innovation gebracht. Indem wir viele globale Gründer angezogen haben, die nun in dieser Liste der Visionäre vertreten sind, haben wir unsere Führungsposition gefestigt. Mit der Gründung eines eigenen BlockchainForschungsinstituts legen wir den Grundstein für das zukünftige Wachstum dieser Branche. Auch in den nächsten 10 Jahren bleibt unser Engagement für die Weiterentwicklung der Blockchain-Technologie unermüdlich.» Heinz Tännler

Neue Finanzwelt verschmilzt mit der alten

Die Integration von Web3 in das traditionelle Bankwesen, wie es zukunftsorientierte Finanzinstitute ermöglichten, war entscheidend für den Aufstieg der Schweiz im Bereich der digitalen Vermögenswerte. Die Liste der Web3-Visionäre würdigt die Führungskräfte von Banken wie Marc Bürki von Swissquote. Sie habe erfolgreiche Einzelhandelsprodukte für digitale Vermögenswerte auf den Markt gebracht. Weitere sind Mario Frick von der Bank Frick, Mark Dambacher von der InCore Bank und Dr. Stephan A. Zwahlen von Maerki Baumann & Co., welche wichtige Unterstützung für Unternehmer im Bereich digitaler Vermögenswerte geleistet haben.

Die Entstehung dedizierter Digital Asset Banken wie die von Guido Buehler gegründete AMINA Bank (ehemals SEBA Bank) und die von Mathias Imbach mitgegründete Sygnum Bank waren die ersten regulierten Banken weltweit mit Niederlassungen von hier über den mittleren Osten bis nach Asien. Dies sowie das Engagement der Schweizerischen Nationalbank in CBDC-Pilotprojekten unterstreichen die proaktive Haltung des Bankensektors in diesem Bereich.

Crypto Valley: die Heimat der Krypto-Unicorns

Die Liste der Web3-Visionären würdigt zuletzt Gründer und Leiter wichtiger Blockchain-Protokolle, die ihren Hauptsitz in der Schweiz haben und diese damit zum Epizentrum der BlockchainInnovation machen. Zu diesen angesehenen Namen gehört Ethereum, dessen Mitbegründer Mihai Alisie in dem Land lebt. Oder Dfinity, geleitet von Dominic Williams, mit einem Team von mehr als 200 Kryptographen und Forschern mit Sitz in der Schweiz. Die Hashgraph Association unter der Leitung von Stefan Deiss treibt die weltweite Einführung des Hedera-Protokolls durch Unternehmen von der Schweiz aus voran. Ebenso wie Solana, ein weiteres ikonisches Layer-1Blockchain-Protokoll im Crypto Valley, das von ihrer Präsidentin Lily Liu geleitet wird.



«In den letzten 10 Jahren gab es in der Schweiz viele führende Organisationen und Institutionen, darunter die UNO oder das WEF, die Web3, Blockchain und KI in den Vordergrund gerückt und das Crypto Valley zum Zentrum der globalen Blockchain-Innovation gemacht haben. Das Swiss WEB3FEST, das nun in weniger als einem Jahr zum dritten Mal stattfindet, widmet eine ganze Woche der Web3-Branche, wobei sich jeder Tag auf einen anderen Aspekt dieser bahnbrechenden Technologie konzentriert. Dieses Festival ist ein Beweis für das Engagement des Ökosystems, Innovationen innerhalb der Blockchain-Community zu fördern. Mit unserer Liste der Visionäre des Crypto Valleys heben wir die Wegbereiter, Disruptoren und Vordenker hervor.» Ralf Glabischnig, Gründungsmitglied der Crypto Valley Association und Gründer von Inacta Ventures

Herzlichen Glückwunsch an alle Web3-Visionäre. Ihr anhaltender Einfluss auf die Branche wird mit Spannung beobachtet. Und ein Dankeschön an die Web3-Visionäre für ihre globale Vorreiterrolle. Dafür dass sie die globale, disruptive Blockchain-Innovation von der Schweiz heraus antreiben.

Für weitere Informationen und Anmeldung besuchen Sie www.web3fest.ch. (Inacta/mc/ps)