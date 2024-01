Inacta: Innovatives Projekt bekämpft digitale Einsamkeit

Zug – Zum Abschluss der Jahrestagung 2024 des Weltwirtschaftsforums zog sich ein wichtiges Thema wie ein roter Faden durch die Diskussionen: die tiefe und komplexe Beziehung zwischen Technologie und moderner Gesellschaft. Wichtige Themen wie die eskalierenden Probleme der digitalen Abhängigkeit, Einsamkeit und Isolation lösten intensive Debatten aus.

Initiativen wie Human Change und der Dialog zwischen den weltweit führenden Technikern über das Potenzial der Technologie, die Menschheit zu verbessern, haben den Boden bereitet. Die PairedWorld Foundation hat ihren innovativen Ansatz vorgestellt und damit einen wichtigen Meilenstein bei der Nutzung neuer Technologien zur Förderung echter menschlicher Beziehungen und zur Bekämpfung gesellschaftlicher Herausforderungen gesetzt.

Mit innovativer Technologie die Herausforderungen der Moderne angehen

Die PairedWorld Foundation ist ein globaler Zusammenschluss von Top-Experten und Akademikern aus den Bereichen Neurowissenschaften, Psychologie, Blockchain und Verhaltensökonomie sowie prominenten Persönlichkeiten aus den Web2- und Web3-Communities weltweit. PairedWorld stellt das nächste Kapitel von SocialFi und DeSoc dar und verbindet die Blockchain-Technologie mit realen Interaktionen, um die Web3-Landschaft zu verbessern. Das Herzstück dieser Bewegung ist das weltweit erste In-Real-Life Human Connection Protocol» – eine bahnbrechende Technologie, die echtes, realweltliches Engagement authentifiziert und belohnt.

«Wir setzen uns dafür ein, eine Welt zu schaffen, in der Technologie unser kollektives Wohlbefinden steigert», sagt Raluca Cherciu, Vorstandsvorsitzende der PairedWorld Foundation. «Obwohl die digitale Revolution eine Ära beispielloser globaler Zugänglichkeit und des Wissensaustauschs eingeläutet hat, ist es eine ironische Wendung des Schicksals, dass sie auch zu einem verstärkten Gefühl der Isolation unter den Menschen beigetragen hat. Diesem Paradoxon wollen wir mit PairedWorld entgegenwirken».

w3meet vor: Die Zukunft der sozialen Interaktion

Nachdem PairedWorld das weltweit erste In-Real-Life Human Connection Protocol auf den Markt gebracht hat, präsentiert das Unternehmen nun seine erste Anwendung, w3meet – eine bahnbrechende mobile dApp, die einen neuen Standard in der Branche setzt. Die dApp ist die erste ihrer Art, die Verbindungen in der realen Welt mit $PAIRED, dem Token des Ökosystems, belohnt. w3meet bietet eine Reihe von Funktionen, mit denen Nutzer Zusammenkünfte initiieren und finanzieren, an kuratierten Veranstaltungen aller Art teilnehmen und sich mit Gleichgesinnten austauschen können. Derzeit nur für iOS verfügbar, ist w3meet bereit, die Art und Weise zu verändern, wie wir Beziehungen in allen Lebensabschnitten knüpfen und pflegen. w3meet öffnet die Tür zu einer Welt bedeutungsvoller Interaktionen, in der Technologie nahtlos mit echter menschlicher Verbundenheit verschmilzt.

Hochkarätige Vorstandsernennungen und strategische Partnerschaften

Die PairedWorld Foundation begrüsst mit Stolz Prof. Dr. Gerhard Schwabe, den Mitbegründer des Blockchain Centers an der Universität Zürich, als neues Mitglied in ihrem Vorstand. Dr. Schwabe verfügt über ein einzigartiges Fachwissen in den Bereichen Blockchain-Technologie und -Governance, und seine akademischen Erkenntnisse werden für die Ausrichtung der Stiftung von unschätzbarem Wert sein.

Neben Dr. Schwabe ist Ralf Glabischnig, ein renommierter Unternehmer und Investor, Mitglied des Stiftungsrats. Er ist bekannt für seine massgebliche Rolle bei der Entwicklung eines globalen Blockchain-Ökosystems, wobei er sich insbesondere auf das berühmte «Crypto Valley» in der Schweiz und Liechtenstein sowie auf die «Crypto Oasis» im Nahen Osten konzentriert. Er ist auch ein Gründungsmitglied der Crypto Valley Association und der Swiss Blockchain Federation.

Eine weitere spannende Entwicklung ist der Beitritt von Inacta Ventures als strategischer Partner, der die globale Reichweite der Stiftung erheblich steigern und ihre strategischen Planungsfähigkeiten verbessern wird. Die Stiftung hat auch ihre Partnerschaft mit The Digital Commonwealth bekannt gegeben, einer vielseitigen Plattform, die Nachrichten, Medien, Bildung, Veranstaltungen und Risikokapital miteinander verbindet, und deren Gründer und CEO James Bowater ebenfalls dem PairedWorld-Beirat beitritt. Diese Zusammenarbeit bringt eine vielfältige Gemeinschaft aus verschiedenen digitalen Sektoren zusammen, darunter KI, Blockchain, Krypto Assets, Digital Assets, Tokenisation und Web3, und bereichert das Netzwerk und die Ressourcen der Stiftung. (inacta/mc/hfu)

PairedWorld Foundation

Inacta Ventures

The Digital Commonwealth