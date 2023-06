Inacta stärkt strategische Ausrichtung durch wichtige Partnerschaft mit Mendix

Zug – Das IT-Beratungsunternehmen Inacta AG geht eine wichtige Partnerschaft mit Mendix bekannt. Mendix ist Teil der Siemens AG und die branchenführende All-in-One-Plattform für Low-Code-Anwendungsentwicklung. Diese vielversprechende Zusammenarbeit markiert einen Meilenstein in der Bemühung von Inacta, neue technische Standards zu setzen und das Potenzial innovativer Technologien für ihre Kunden voll auszuschöpfen.

In der heutigen schnelllebigen und digitalisierten Geschäftswelt ist Innovation der Schlüssel zum Erfolg. Inacta setzt sich an vorderster Front für Innovationen ein, indem es eng mit Kunden zusammenarbeitet, um bahnbrechende Technologien zu nutzen, die signifikante Geschäftsfortschritte ermöglichen und neue Standards etablieren.

Inacta hat erkannt, dass Low-Code als individualisierte Standardsoftware eine neue strategische Alternative zu den herkömmlichen Software-Lösungen Standardsoftware und Individualsoftware darstellt, sich digital besser und schneller zu differenzieren und eigene Geschäftslösungen umzusetzen. Mit Low-Code-Frameworks können Ideen rasch in funktionale Anwendungen umgesetzt werden, ohne dabei Kompromisse bei Governance, Qualität oder Sicherheit machen zu müssen.

Die Partnerschaft mit Mendix eröffnet Inacta neue Wege, um aktiv Low-Code-Entwicklungstools zu nutzen. Diese Tools sind besonders nützlich in verschiedenen Einsatzbereichen:

Legacy-Modernisierung: Low-Code ermöglicht die rasche Überarbeitung und Modernisierung alter beziehungsweise veralteter Systeme. Anstatt mühsam alte Codebasen zu warten, können Unternehmen ihre Legacy-Systeme effektiv modernisieren und an aktuelle Technologie-Standards anpassen. Erweiterung von Kernsystemen: Oft sind Kernsysteme schwer anpassbar. Durch die Integration von Low-Code können zusätzliche Funktionen effizient hinzugefügt werden, ohne das Kernsystem selbst zu verändern. Digitalisierung und Automatisierung von spezialisierten Prozessen: Unternehmen haben oft spezifische Prozesse, die eine individuelle Softwarelösung erfordern. Low-Code erlaubt es, massgeschneiderte Anwendungen schnell zu entwickeln, die genau auf diese spezialisierten Prozesse zugeschnitten sind. Prototyp-Entwicklung: Für die rasche Entwicklung von Prototypen ist Low-Code ideal. Unternehmen können schnell funktionierende Modelle für neue Ideen erstellen und diese effizient testen und weiterentwickeln.

Die Kombination von Inactas Expertise und Mendix’ fortschrittlicher Low-Code-Plattform verspricht eine leistungsfähige Synergie für zukunftsorientierte Softwarelösungen.

Neue strategische Option zur effizienteren Digitalisierung von Geschäftsprozessen und Kundeninteraktionen

«Wir freuen uns, Inacta als neustes Mitglied unseres Partnernetzwerks in der DACH-Region zu begrüßen. Gemeinsam helfen Mendix und Inacta Unternehmen dabei, die Zeit, den Aufwand und die Risiken, die mit der Entwicklung robuster Applikationen verbunden sind, drastisch zu reduzieren und so Innovation und Transformation zu fördern», erklärt Carina Marks, Partner Manager DACH bei Mendix.

Karl Rekeczki, Leiter des Software Innovation Center bei Inacta AG, betont, dass Inacta eng mit Kunden zusammenarbeitet, um durch den Einsatz innovativer Technologien bedeutende Fortschritte in deren Geschäft zu erzielen und neue Massstäbe zu setzen. Durch die strategische Allianz mit Mendix ist Inacta in der Lage, einen erheblichen Mehrwert für seine Kunden zu schaffen. «Wir sind zuversichtlich, dass diese Partnerschaft unsere Stellung in der innovativen Softwareentwicklung nachhaltig festigt», fügt Rekeczki an. (Inacta/mc)

Mendix