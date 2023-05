Indigita tritt dem UN Global Compact bei

Genf – Das Schweizer Regtech-Unternehmen Indigita SA ist dem Global Compact der Vereinten Nationen – einer freiwilligen Leadership-Plattform für die Entwicklung, Umsetzung und Offenlegung verantwortungsvoller Geschäftspraktiken – als Teilnehmer beigetreten. Im Rahmen der Initiative verpflichtet sich Indigita, die zehn Prinzipien des UN Global Compact in seine Strategien und Tätigkeiten einzubinden, die Menschen- und Arbeitnehmerrechte zu achten, die Umwelt zu schützen und gegen Korruption jeglicher Art vorzugehen.

Der im Jahr 2000 ins Leben gerufene UN Global Compact ist die weltweit grösste Corporate Sustainability-Initiative mit mehr als 15’000 Unternehmen und 3’800 unternehmensunabhängigen Unterzeichnern aus über 160 Ländern sowie mehr als 69 lokalen Netzwerken. Die Initiative ist ein Aufruf an Unternehmen in aller Welt, ihre Tätigkeiten und Strategien an zehn allgemein anerkannten Grundsätzen in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Korruptionsbekämpfung auszurichten und sich für die Ziele der Vereinten Nationen und die in den Sustainable Development Goals (SDGs) verankerten Themen einzusetzen.

Durch den Einbezug der zehn Prinzipien des UN Global Compact in seine Strategien, Richtlinien und Verfahren und die Schaffung einer Kultur der Integrität kommt Indigita nicht nur seiner grundlegenden Verantwortung gegenüber den Menschen und dem Planeten nach, sondern schafft auch die Grundlage für den langfristigen Erfolg des Unternehmens und trägt zur Erreichung der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen bei.

Um seiner Verpflichtung nachzukommen, wird sich Indigita an Kooperationsprojekten zu guter Unternehmensführung, Transparenz und unternehmerischer Verantwortung beteiligen und seine Fortschritte jährlich kommunizieren. Dazu gehören Projekte zur Förderung von Vielfalt und Inklusion, zur Verringerung des CO2-Footprints des eigenen IT-Betriebs, zur Einführung strikter interner Anti-Korruptionsrichtlinien und zur Ausweitung der Unterstützung von Unternehmen bei deren Umsetzung nachhaltiger Finanzstrategien als Teil der digitalen Lösungen von Indigita.

Indigita CEO Achille Deodato sagt: «Mit dem Beitritt zum UN Global Compact verpflichtet sich Indigita, die nötigen Massnahmen zu ergreifen, die es unserem Unternehmen ermöglichen, nachhaltig zu wirtschaften und zu wachsen und gleichzeitig einen positiven Beitrag für unsere Welt zu leisten.» (Indigita/mc)

Indigitas Profil auf der UN Global Compact Webseite

Indigita