Indigitas Online-Kurs zum neuen Schweizer Datenschutzgesetz ist jetzt in DEU, FRA und ITA verfügbar

Genf – Das Schweizer Regtech-Unternehmen Indigita SA hat bekanntgegeben, dass sein populärer E-Learning-Kurs über das neue Schweizer Datenschutzgesetz (revDSG) ab sofort in drei offiziellen Schweizer Sprachen verfügbar ist. Organisationen, die in der Schweiz personenbezogene Daten verarbeiten, sowie ausländische Unternehmen, die mit Daten von in der Schweiz ansässigen Personen arbeiten, können ihre Mitarbeitenden jetzt auf Deutsch, Französisch, Italienisch oder Englisch zu diesem wichtigen Thema schulen.

Der E-Learning-Kurs von Indigita zum neuen Schweizer Datenschutzgesetz (revDSG) richtet sich an Mitarbeitende aller Funktionen in Finanzinstituten. Weil das revDSG am 1. September 2023 in Kraft tritt und alle juristischen Personen im Inland sowie ausländische Unternehmen, die Daten von Personen mit Wohnsitz in der Schweiz verarbeiten, betrifft, ist die Schulung von grosser aktueller Relevanz.

Da alle Regionen der Schweiz unter den Geltungsbereich des revDSG fallen, hat Indigita eine deutsche, französische und italienische Version des Trainings erstellt. Damit wird einem breiteren Publikum die Möglichkeit geboten, sich mit dem neuen Rechtsrahmen für Datenschutz in der Schweiz, den damit verbundenen zentralen Definitionen und Konzepten sowie der Position der FINMA zu diesem Thema vertraut zu machen und diese zu verstehen.

Der Kurs gibt einen Überblick über die neusten FINMA-Rundschreiben und -Verordnungen, geht unter anderem auf die Rolle des Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) ein und behandelt die wichtigsten Unterschiede zwischen revDSG und GDPR. Die Schulung endet mit der Präsentation mehrerer Business Cases, die die Anwendung des revDSG erfordern.

Die drei neu verfügbaren Sprachversionen des Online-Trainings weisen den gleichen Lernpfad, die gleiche Dauer (60 Minuten) und das gleiche Schluss-Assessment auf wie die englische Version und sind ebenfalls von der SAQ Swiss Association for Quality anerkannt. (Indigita/mc/ps)

Der E-Learning-Kurs ist im Rahmen eines Unternehmensabonnements verfügbar oder kann von einzelnen Fachpersonen direkt über den Indigita E-Shop erworben werden: https://e-shop.indigita.ch/product/federal-act-on-data-protection

Für weitere Informationen zum gesamten E-Learning-Angebot von Indigita:

https://www.indigita.ch/e-learning