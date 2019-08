ServiceNow: Mobile Arbeit gegen den Mitarbeiter-Frust

München – Im Wettbewerb um die besten Talente werben Unternehmen gerne mit kostenlosen Angeboten wie Fitnesscentern, Catering-Mahlzeiten oder kostenlosem Transport. Eine kürzlich von ServiceNow durchgeführte Studie kommt allerdings zu dem Ergebnis, dass Unternehmen bei Talenten vor allem dann punkten können, wenn sie ihnen ein durchgehend positives Arbeitserlebnis ermöglichen.

Um herauszufinden, wie einfach Unternehmen ihren Mitarbeitern die tägliche Arbeit machen, hat ServiceNow die Studie „The Employee Experience Imperative“ durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass rund die Hälfte der Arbeitnehmer nicht das Gefühl hat, dass ihr Arbeitgeber sie bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten unterstützt. So haben 44 Prozent der Befragten Schwierigkeiten, grundsätzliche Informationen wie Unternehmensrichtlinien zu erhalten. Zudem sind nur 51 Prozent der Studienteilnehmer der Ansicht, dass sie mit dem nötigen Arbeitsgerät ausgestattet sind, um ihren Aufgaben adäquat nachzukommen.

„Mitarbeiter jeder Position und jeden Alters wünschen sich heute während ihrer gesamten Laufbahn ein Arbeitserlebnis, das ihren Bedürfnissen entspricht. Sie möchten, dass Arbeitgeber auf sie eingehen und sie wertschätzen“, sagt Pat Wadors, Chief Talent Officer bei ServiceNow. „Wenn Mitarbeiter nicht von Anfang an ein positives Arbeitserlebnis haben, werden viele von ihnen im Unternehmen unzufrieden sein. Arbeitgeber, die dafür sorgen, dass die Mitarbeiter in ihrer Arbeit einen Sinn sehen und diese gerne erledigen, profitieren von einer engagierteren und produktiveren Belegschaft.“

Die Studie zeigt ausserdem, dass sich Arbeitnehmer generationsübergreifend eine bessere Arbeitserfahrung wünschen. Fast die Hälfte der Mitarbeiter (46 Prozent) fühlt sich von ihren Arbeitgebern nicht ausreichend wertgeschätzt und nur 45 Prozent sind der Ansicht, dass Vorgesetzte auf Mitarbeitermeinungen eingehen. Ebenso finden weniger als die Hälfte (48 Prozent) der Arbeitnehmer, dass ihr Arbeitgeber daran interessiert ist, das Arbeitserlebnis zu verbessern.

Zu ähnlichen Ergebnissen war kürzlich eine von der ManpowerGroup durchgeführte Untersuchung des deutschen Arbeitsmarkts gekommen. Auch hier zeigte sich, dass etwa die Hälfte der Bundesbürger mit ihren aktuellen Arbeitsbedingungen unzufrieden ist und sich mehr Anerkennung für ihre Leistungen wünscht.

Mobiles Arbeiten sorgt für zufriedenere Mitarbeiter und höhere Produktivität

Angesichts der Ergebnisse der ServiceNow-Studie stehen Unternehmen vor der Frage, wie sie ihren Mitarbeitern ein besseres Arbeitserlebnis bieten können. Auch hierauf gibt die Studie eine Antwort. So wünschen sich 54 Prozent der Arbeitnehmer, dass ihr Arbeitgeber ihnen mobiles Arbeiten ermöglicht und ihnen die dafür erforderlichen Tools zur Verfügung stellt. Ausserdem sollten Unternehmen ihren Angestellten mobilen Zugriff auf Mitarbeiter-Tools der Personalabteilung oder anderer Abteilungen geben. Bisher ist dies nur für etwa die Hälfte der Befragten (52 Prozent) möglich. Die Arbeitnehmer, die von Smartphones oder Tablets aus auf entsprechende Funktionen zugreifen können, berichten von einer höheren Produktivität – letztlich profitiert also auch das Unternehmen.

Der Schlüssel für zufriedene Mitarbeiter liegt aber nicht nur in einer ausreichenden technischen Ausstattung. Unternehmen sollten ihren Mitarbeitern auch die nötige Wertschätzung entgegenbringen und auf deren Wünsche eingehen. (ServiceNow/mc)

Untersuchungs-Methodik

Die Studie „Employee Experience Imperative “ untersucht die Arbeitserfahrung von Mitarbeitern und wurde im Juni 2019 mit qualitativen und quantitativen Forschungsmethoden durchgeführt. An der Umfrage nahmen insgesamt 1.400 Personen teil, die über 18 Jahre alt und in Voll- oder Teilzeit in Unternehmen mit über 2.000 Mitarbeitern beschäftigt sind. 57% der Befragten stammen aus Nordamerika (USA, Kanada), 29% aus Europa (Grossbritannien, Frankreich, Deutschland, Niederlande) und 14% aus Asien und der Pazifikregion (Australien, Japan, Singapur).