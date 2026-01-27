SaaS-Provider iomarket AG setzt für E-Business-Lösungen auf ix.Cloud und Cyber-Security von Inventx

Chur – Die Inventx AG gewinnt mit dem Rheintaler Unternehmen iomarket AG aus Buchs SG einen weiteren innovativen Softwarehersteller und Service-Provider als Kunden. iomarket vertraut zukünftig für den Betrieb ihrer E-Business- und Output-Lösungen auf die ix.Cloud sowie auf Cyber-Security-Services von Inventx und stärkt damit die sichere Abwicklung geschäftskritischer Prozesse ihrer namhaften Kunden im Schweizer Finanzmarkt.

Die iomarket AG, neu mit Sitz in Buchs SG, ist ein führender Schweizer Softwarehersteller und Service-Provider für die Digitalisierung von E-Business-Prozessen. Verschiedene namhafte Finanzdienstleister und Firmen aus anderen Branchen setzen auf die Billing- und Output-Lösungen von iomarket, um ihre Unternehmenskunden zuverlässig und effizient zu bedienen. Künftig baut iomarket für den Betrieb ihrer Services auf die ix.Cloud und die Cyber-Security-Services der Inventx AG.

iomarket nutzt neben den WAN- und Perimeter-Services auch die Datenbank-Services und die PaaS-Plattform von Inventx für den Betrieb containerisierter Anwendungen. Bis Ende des ersten Quartals 2026 erfolgt das Onboarding von iomarket auf die ix.Cloud sowie der Aufbau der Services aus dem ix.Cyber Resilience Center (ix.CRC). Ab dem zweiten Quartal 2026 folgen unter der Verantwortung von iomarket die applikatorischen Go-Lives der ersten Finanzinstitute.

Innovation, hohe Automatisierung und Standardisierung

Dank Innovation, hoher Automatisierung und Standardisierung stellt Inventx diese Services gezielt SaaS-Providern im Schweizer Finanz- und Versicherungsumfeld zur Verfügung. Dies ermöglicht ein effizientes, reproduzierbares Onboarding neuer Partner und trägt dazu bei, dass SaaS-Provider zu einem wichtigen Bestandteil des Inventx-Ökosystems werden. SaaS-Provider, Banken und Versicherungen profitieren so gegenseitig von innovativen Funktionalitäten sowie Skalen- und Netzwerkeffekten.

«Mit iomarket gewinnen wir eine starke, wachstumsorientierte Partnerin, die unsere Werte Innovation, Interaktion und Swissness teilt», sagt Emanuele Diquattro, CEO der Inventx AG. «Gemeinsam schaffen wir für Banken und andere Finanzinstitute eine leistungsfähige, sichere Basis für digitale E-Business-Prozesse – betrieben in unseren souveränen Schweizer Rechenzentren und speziell auf die Bedürfnisse des Finanzmarktes ausgerichtet.»

«Die Zusammenarbeit mit Inventx erlaubt es uns, unseren Kundinnen und Kunden hochverfügbare, sichere und skalierbare Lösungen anzubieten, welche in der Schweiz gehostet sind, während wir uns gleichzeitig auf die Weiterentwicklung unserer Software und Services konzentrieren können», sagt Jean-Daniel Andrey, Managing Partner und CEO, iomarket AG. «Die Kombination aus Finanzmarktexpertise, souveränem Cloud- und modernem Security-Setup sowie der ausschliessliche Fokus auf die Bedürfnisse des Schweizer Marktes war für uns entscheidend.»