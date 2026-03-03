YAPEAL ordnet die Verantwortlichkeiten innerhalb des bestehenden Teams neu

Zürich – Nach der strategischen Fokussierung auf Embedded Finance beschleunigt YAPEAL die Skalierung seiner Technologieplattform und den Ausbau des Partnergeschäfts. Dafür schärft das Unternehmen die Verantwortlichkeiten im bestehenden Führungsteam.

Der Verwaltungsrat ernennt Dr. Dominik Bollier zum neuen CEO. Er gehört seit August 2024 dem Verwaltungsrat von YAPEAL an und übernimmt die CEO-Rolle zusätzlich zu seiner heutigen Funktion als Verwaltungsratspräsident von YAPEAL.

Dominik Bollier ist seit über zwanzig Jahren im Finanzsektor tätig. Zuletzt zeichnete er gemeinsam mit einem Geschäftspartner für den erfolgreichen Aufbau eines FINMA-regulierten Asset Managers mit mehreren Milliarden AuM und rund einhundert Mitarbeitenden verantwortlich.

«Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe an der Schnittstelle von Finanzwirtschaft und Technologie. Mit dem starken Team, der einmaligen Technologieplattform und der FINMA-Lizenz verfügt YAPEAL über eine ausgezeichnete Ausgangslage, um das Embedded-Finance-Geschäft weiter zu skalieren.» – Dominik Bollier

Um YAPEALs nächste Skalierungsphase gezielt zu unterstützen, konzentriert sich Dr. Michael Eidel künftig als Chief Strategy & Partnership Officer auf den strategischen Ausbau des Geschäfts sowie wertschöpfende Partnerschaften. In diesem Zuge gibt er die operative Gesamtleitung ab.

«Ich freue mich darauf, die Nutzung von YAPEALs digitaler Infrastruktur für innovative Partnerlösungen zu forcieren und unsere langfristig wertsteigernden Strategieprojekte voranzutreiben.» – Michael Eidel

Der Verwaltungsrat dankt Michael Eidel für seine zentrale Rolle in der Entwicklung und erfolgreichen Umsetzung der Embedded Finance-Strategie sowie für die Führung als CEO. Der Verwaltungsrat begrüsst es sehr, dass er dem Unternehmen mit seiner Expertise und seinem Netzwerk in dieser Schlüsselfunktion erhalten bleibt. (Yapeal/mc/hfu)